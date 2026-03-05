Hindustan Hindi News
ये भौकाली SUV बढ़ाएगी जिम्नी–थार की टेंशन, जल्द लॉन्च हो सकती है ये मिनी डस्टर; जानिए क्या होगा खास

Mar 05, 2026 02:12 am IST
रेनो (Renault) ने अपनी नई SUV ब्रिजर (Bridger) का टीजर जारी कर दिया है। यह कॉन्सेप्ट 10 मार्च 2026 को डेब्यू करेगा और इसे भारत में डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस किया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भौकाली SUV बढ़ाएगी जिम्नी–थार की टेंशन, जल्द लॉन्च हो सकती है ये मिनी डस्टर; जानिए क्या होगा खास

फ्रेंच कार निर्माता रेनो (Renault) ने अपनी नई SUV ब्रिजर (Bridger) का टीजर जारी कर दिया है। यह कॉन्सेप्ट 10 मार्च 2026 को डेब्यू करेगा और इसे भारत में डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी यह एक मेड-इन-इंडिया (Made-in-India) ग्लोबल SUV होगी। कंपनी के लिए यह डस्टर (Duster) के बाद अगला बड़ा नाम हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कैसी दिखेगी ब्रिजर?

टीजर में SUV की झलक से साफ है कि इसका डिजाइन बॉक्सी और मस्कुलर होगा। इसमें रेगुलर SUV स्टांस और पीछे टेलगेट पर स्पेयर व्हील मिलेगा। इसका नाम ब्रिजर (Bridger) शब्द ‘Bridge’ से लिया गया है। इसे डस्टर (Duster) से नीचे, सब-4 मीटर सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक तरह की मिनी डस्टर (Mini Duster) होगी।

किससे होगा सीधा मुकाबला?

ब्रिजर (Bridger) सीधे मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) और महिंद्रा थार (Mahindra Thar) जैसी लाइफस्टाइल SUVs को टक्कर दे सकती है। इन दोनों की तरह ब्रिजर (Bridger) भी बॉक्सी डिजाइन और मजबूत रोड प्रेजेंस के साथ आएगी, फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि रेनो (Renault) इसे ज्यादा शहरी (Urban) SUV के रूप में पेश करे।

प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी

रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका प्रोडक्शन वर्जन मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। यह 5-डोर लेआउट के साथ आएगी, ठीक वैसे ही जैसे भारत में बिकने वाली जिम्नी। रेनो (Renault) इसमें 4WD टेक्नोलॉजी भी दे सकती है, ताकि यह थार (Thar) और जिम्नी (Jimny) से मुकाबले में अलग पहचान बना सके।

भारत के लिए क्यों है खास?

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बन चुका है। रेनो (Renault) अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए B-सेगमेंट में बड़ा दांव खेलना चाहती है। ब्रिजर (Bridger) उसी रणनीति का हिस्सा है।

कब उठेगा पूरा पर्दा?

रेनो (Renault) 10 मार्च 2026 को अपने “futuReady” इवेंट में Bridger कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाएगी, तब तक सिर्फ टीजर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि यह SUV सेगमेंट में नई हलचल मचाने वाली है।

क्या ब्रिजर बनेगी अगली सुपरहिट मिनी डस्टर?

अगर रेनो (Renault) सही कीमत, दमदार लुक और 4WD टेक्नोलॉजी के साथ इसे लॉन्च करती है, तो जिम्नी (Jimny) और थार (Thar) की राह आसान नहीं रहने वाली। अब सबकी नजर 10 मार्च 2026 पर है।

