महिंद्रा ने दिया तगड़ा झटका, महंगी हो गई सबकी चहेती Thar, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत
महिंद्रा थार महंगी हो गई है। इसकी कीमत में 43500 रुपये तक बढ़ गई है। कंपनी ने डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट की कीमतों को बढ़ाया है। खास बात है कि इसके एक किफायती वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
महिंद्रा ने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा ने अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Thar को महंगा कर दिया है। अब थार खरीदने के लिए आपको 43,500 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। यह प्राइसहाइक थार के LXT 4WD 2.2 Diesel AT वेरिएंट के लिए है। इसके LXT 4WD 2.0 Petrol AT वेरिएंट को महिंद्रा ने 41,500 रुपये महंगा कर दिया है। LXT 4WD 2.2 Diesel MT वाले वेरिएंट की कीमत में 39500 रुपये और LXT 4WD 2.0 Petrol MT वेरिएंट की कीमत में 37500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं, अगर आप थार का LXT 2WD 1.5 Diesel MT या LXT 4WD 2.0 Petrol MT वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको दोनों के लिए कंपनी को 30,500 रुपये ज्यादा देने होंगे। खास बात है कि एंट्री-लेवल AXT 2WD 1.5 Diesel MT की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह अभी भी 9.99 लाख रुपये का है। ध्यान रहे कि यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम प्राइस हैं।
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Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.25 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Volkswagen Taigun Facelift
₹ 10.99 - 19.19 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
FY2026 में धांसू रही थार की सेल
महिंद्रा थार की सेल जबर्दस्त रही। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसकी 1,26,261 यूनिट्स बिकीं। जबकि, पिछले साल यह संख्या 84,834 यूनिट्स थी। इस हिसाब से थार की सेल में 48.8 प्रतिशत की शानदार ग्रोथ हुई है। इसकी लाइफस्टाइल अपील, ऑफ-रोड कैपेबिलिटी और एक्सपैंड होते लाइनअप ने इसे काफी फायदा पहुंचाया है। स्कॉर्पियो-N की तरह इंजन ऑप्शन होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग अलग-अलग हैं।
जल्द आ सकता है थार का फेसलिफ्ट
3-डोर महिंद्रा थार का फेसलिफ्ट आने वाला है। इसे कंपनी इस साल की तीसरे क्वॉर्टर में लॉन्च कर सकती है। फेसलिफ्ट वर्जन में यह काफी हद तक बड़ी महिंद्रा थार रॉक्स जैसी दिख सकती है। फेसलिफ्ट थार में आपको C-शेप LED डेटाइम रनिंग लाइट के साथ LED हेडलैंप्स मिलेंगे। साथ ही कंपनी इसमें 19 इंच के अलॉय वील्स भी दे सकती है। थार फेसलिफ्ट के इंजन और ट्रांसमिशन मौजूदा वेरिएंट वाले ही ऑफर किए जा सकते हैं।
थार रॉक्स को भी अपडेट करने की तैयारी
महिंद्रा 2026 थार रॉक्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह नए इंजन के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है। कंपनी की तरफ से अभी इसके लॉन्च टाइम फ्रेम के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, नई थार रॉक्स के टेस्ट म्यूल को कई बार रोड टेस्ट के दौरान देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई रॉक्स को 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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