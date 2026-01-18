महिंद्रा थार को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने अचानक कई हजार तक बढ़ाई कीमत; बुकिंग से पहले जरूर चेक करें न्यू प्राइस लिस्ट
महिंद्रा ने थार की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बेस मॉडल को छोड़कर थार 2026 के सभी वैरिएंट की कीमतों में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आइए वैरिएंट-वाइज नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
महिंद्रा ने थार की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। बेस मॉडल को छोड़कर थार 2026 के सभी वैरिएंट की कीमतों में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महिंद्रा थार 2026 की शुरुआती कीमत अभी भी 9.99 लाख रुपये है, लेकिन थार के टॉप मॉडल की कीमत अब 17.19 लाख रुपये तक पहुंच गई है। प्रतिशत के हिसाब से 1.5 लीटर डीजल-मैनुअल वाले LXT 2WD वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.64% की बढ़ोतरी हुई है। आइए वैरिएंट-वाइज नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
नीचे दिए गए चार्ट में 2026 थार के हर एक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। आइए इस पर नजर डालते हैं।
महिंद्रा थार की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)
पुरानी और नई कीमत की तुलना
|1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|AXT 2WD Hard Top
|Rs. 9,99,000
|-
|Rs. 9,99,000
|No Change
|LXT 2WD Hard Top
|Rs. 12,19,000
|Rs. 20,000
|Rs. 12,39,000
|1.64%
|2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|AXT 4WD हार्ड टॉप
|Rs. 14,69,000
|Rs. 20,000
|Rs. 14,89,000
|1.36%
|2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LXT 2WD Hard Top
|Rs. 13,99,000
|Rs. 20,000
|Rs. 14,19,000
|1.43%
|LXT 4WD Hard Top
|Rs. 16,25,000
|Rs. 20,000
|Rs. 16,45,000
|1.23%
|2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LXT 4WD Hard Top
|Rs. 15,49,000
|Rs. 20,000
|Rs. 15,69,000
|1.29%
|2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LXT 4WD Hard Top
|Rs. 16,99,000
|Rs. 20,000
|Rs. 17,19,000
|1.18%
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
