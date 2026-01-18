Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra thar price hiked by up to 20,000 in January 2026, check all details
महिंद्रा थार को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने अचानक कई हजार तक बढ़ाई कीमत; बुकिंग से पहले जरूर चेक करें न्यू प्राइस लिस्ट

महिंद्रा थार को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने अचानक कई हजार तक बढ़ाई कीमत; बुकिंग से पहले जरूर चेक करें न्यू प्राइस लिस्ट

संक्षेप:

महिंद्रा ने थार की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बेस मॉडल को छोड़कर थार 2026 के सभी वैरिएंट की कीमतों में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आइए वैरिएंट-वाइज नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 18, 2026 10:31 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिंद्रा ने थार की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। बेस मॉडल को छोड़कर थार 2026 के सभी वैरिएंट की कीमतों में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महिंद्रा थार 2026 की शुरुआती कीमत अभी भी 9.99 लाख रुपये है, लेकिन थार के टॉप मॉडल की कीमत अब 17.19 लाख रुपये तक पहुंच गई है। प्रतिशत के हिसाब से 1.5 लीटर डीजल-मैनुअल वाले LXT 2WD वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.64% की बढ़ोतरी हुई है। आइए वैरिएंट-वाइज नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट में 2026 थार के हर एक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। आइए इस पर नजर डालते हैं।

महिंद्रा थार की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AXT 2WD Hard TopRs. 9,99,000-Rs. 9,99,000No Change
LXT 2WD Hard TopRs. 12,19,000Rs. 20,000Rs. 12,39,0001.64%
2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AXT 4WD हार्ड टॉपRs. 14,69,000Rs. 20,000Rs. 14,89,0001.36%
2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LXT 2WD Hard TopRs. 13,99,000Rs. 20,000Rs. 14,19,0001.43%
LXT 4WD Hard TopRs. 16,25,000Rs. 20,000Rs. 16,45,0001.23%
2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LXT 4WD Hard TopRs. 15,49,000Rs. 20,000Rs. 15,69,0001.29%
2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LXT 4WD Hard TopRs. 16,99,000Rs. 20,000Rs. 17,19,0001.18%
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
