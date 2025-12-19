लोग कर रहे थे ट्रेन का इंतजार, तभी प्लेटफॉर्म नंबर-1 की पटरी पर पहुंच गई थार; इस गलती से यहां तक पहुंची

संक्षेप: यह घटना और उसके बाद की बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। स्टेशन के अंदर रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी का एक वीडियो X पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है।

Dec 19, 2025 01:36 pm IST

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जो लोगों को चौंका देते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन से लोगों में उस वक्त गुस्सा फैल गया है, जब एक महिंद्रा थार को अवैध रूप से चालू रेलवे ट्रैक पर चलाते हुए देखा गया। यह घटना और उसके बाद की बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। स्टेशन के अंदर रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी का एक वीडियो X पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 16 दिसंबर, 2025 की देर रात करीब 11:35 बजे हुई। दीमापुर पुलिस के अनुसार, SUV स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास रेलवे के प्रतिबंधित इलाके में घुस गई और बर्मा कैंप साइड पर पुराने फ्लाईओवर इलाके के पास लाइन नंबर 1 पर फंस गई। जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन फैली, कई यूजर्स ने इस हरकत को लापरवाही भरा बताते हुए कड़ी आलोचना की। एक कमेंट में कहा गया, "उसे लगा कि यह फिल्मों जैसा होगा जहां वह ट्रैक पर गाड़ी चलाएगा, कितना बेवकूफ आदमी है।" दूसरों ने इसके नतीजों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उस समय कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही होती तो स्थिति भयावह हो सकती थी।

पुलिस ने इस मामले में बताया कि गाड़ी को रेलवे कॉरिडोर में घुसने की कोई अनुमति नहीं थी, जिससे यह ट्रैफिक और रेलवे सुरक्षा नियमों का साफ उल्लंघन है। ड्राइवर की पहचान दीमापुर के सिग्नल अंगामी के 65 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, पुलिस टीमें और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सुरक्षित रूप से ट्रैक से हटा दिया। जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने पुष्टि की कि किसी भी यात्री, आम जनता या रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है।