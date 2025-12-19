Hindustan Hindi News
लोग कर रहे थे ट्रेन का इंतजार, तभी प्लेटफॉर्म नंबर-1 की पटरी पर पहुंच गई थार; इस गलती से यहां तक पहुंची

लोग कर रहे थे ट्रेन का इंतजार, तभी प्लेटफॉर्म नंबर-1 की पटरी पर पहुंच गई थार; इस गलती से यहां तक पहुंची

संक्षेप:

यह घटना और उसके बाद की बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। स्टेशन के अंदर रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी का एक वीडियो X पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है।

Dec 19, 2025 01:36 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 16 दिसंबर, 2025 की देर रात करीब 11:35 बजे हुई। दीमापुर पुलिस के अनुसार, SUV स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास रेलवे के प्रतिबंधित इलाके में घुस गई और बर्मा कैंप साइड पर पुराने फ्लाईओवर इलाके के पास लाइन नंबर 1 पर फंस गई। जैसे ही यह क्लिप ऑनलाइन फैली, कई यूजर्स ने इस हरकत को लापरवाही भरा बताते हुए कड़ी आलोचना की। एक कमेंट में कहा गया, "उसे लगा कि यह फिल्मों जैसा होगा जहां वह ट्रैक पर गाड़ी चलाएगा, कितना बेवकूफ आदमी है।" दूसरों ने इसके नतीजों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उस समय कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही होती तो स्थिति भयावह हो सकती थी।

पुलिस ने इस मामले में बताया कि गाड़ी को रेलवे कॉरिडोर में घुसने की कोई अनुमति नहीं थी, जिससे यह ट्रैफिक और रेलवे सुरक्षा नियमों का साफ उल्लंघन है। ड्राइवर की पहचान दीमापुर के सिग्नल अंगामी के 65 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, पुलिस टीमें और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सुरक्षित रूप से ट्रैक से हटा दिया। जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने पुष्टि की कि किसी भी यात्री, आम जनता या रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक यूजर ने कमेंट किया, "सरकार को ऐसे ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए या इन गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए।" वहीं, एक अन्य ने लिखा, "अगर गाड़ी जब्त नहीं की जाती है, और ड्राइवर पर भारी जुर्माना नहीं लगाया जाता है, तो ऐसी और घटनाएं जरूर होंगी।" फिलहाल, महिंद्रा थार और उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही, दीमापुर में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में मामला दर्ज किया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Mahindra Thar Roxx Mahindra Bolero अन्य..

