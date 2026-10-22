महिंद्रा थार OG से लेकर फोर्स गुरखा तक, ये हैं तीन दमदार 4x4 SUV, कीमत ₹20 लाख से कम

20 लाख रुपये से कम के बजट में 4x4 एसयूवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इनमें मारुति सुजुकी जिम्नी, महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा शामिल हैं।

अगर आप 20 लाख रुपये से कम के बजट में ऐसी SUV खरीदना चाहते हैं, जो ऑफ-रोडिंग का भी मजा दे, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इनमें मारुति सुजुकी जिम्नी, महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा शामिल हैं। तीनों में 4x4 सिस्टम मिलता है, लेकिन इनके इंजन, फीचर्स और इस्तेमाल का तरीका अलग-अलग है। आइए जानते हैं इनकी कीमत और खासियत।

1. मारुति सुजुकी जिम्नी मारुति सुजुकी जिम्नी इस लिस्ट की सबसे अफोर्डेबल 4x4 एसयूवी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.59 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103PS की पावर और 134Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैन्युअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। जिम्नी में लैडर-फ्रेम चेसिस, 210mm ग्राउंड क्लीयरेंस और ALLGRIP PRO 4x4 सिस्टम के साथ लो-रेंज गियरिंग दी गई है। इसका पांच दरवाजों वाला डिजाइन इसे ऑफ-रोडिंग के साथ फैमिली के इस्तेमाल के लिए भी प्रैक्टिकल बनाता है। इसका इंटीरियर भी काफी बेहतरीन है।

2. महिंद्रा थार OG महिंद्रा थार के 4x4 वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.60 लाख रुपये है। यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें दमदार इंजन और मजबूत ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी चाहिए। इसके 4x4 वेरिएंट में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 162PS तक की पावर देता है। वहीं, 2.2-लीटर डीजल इंजन 152PS तक की पावर जेनरेट करता है। वेरिएंट के हिसाब से मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं।

थार में 232mm ग्राउंड क्लीयरेंस और लो-रेंज गियरिंग वाला 4x4 सिस्टम मौजूद है, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर मदद करता है। मजबूत डिजाइन और पावरफुल इंजन इसे ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। हालांकि, तीन दरवाजों वाला डिजाइन पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है।

3. फोर्स गुरखा फोर्स गुरखा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.52 लाख रुपये है। यह उन लोगों के लिए है, जो नॉर्मल सड़कों के अलावा मुश्किल रास्तों पर ऑफ-रोडिंग करना चाहते हैं। इसमें 2.6-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो करीब 140PS की पावर और 320Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स दिया गया है। गुरखा की खासियत इसका लो-रेंज ट्रांसफर केस और फ्रंट-रियर लॉकिंग डिफरेंशियल हैं।

ये फीचर्स फिसलन भरे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतर ट्रैक्शन देने में मदद करते हैं। इसमें 233mm ग्राउंड क्लीयरेंस, फैक्ट्री-फिटेड स्नॉर्कल और 700mm तक वॉटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। इसका पांच दरवाजों वाला वर्जन ज्यादा स्पेस ऑफर करता है। जबकि, तीन दरवाजों वाला मॉडल पतले रास्तों पर ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। हालांकि, इसका केबिन बाकी एसयूवी से नॉर्मल है और इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता।