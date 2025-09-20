mahindra thar is now available at up to rs 1-55 lakh less due to gst reduction check out the new price सस्ती हो गई थार: जीएसटी घटने से ₹1.55 लाख तक घट गए SUV के दाम; जानिए नई कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra thar is now available at up to rs 1-55 lakh less due to gst reduction check out the new price

सस्ती हो गई थार: जीएसटी घटने से ₹1.55 लाख तक घट गए SUV के दाम; जानिए नई कीमत

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर ऑफ-रोडिंग एसयूवी थार की कीमतों में जीएसटी कट के बाद कमी कर दी है। ग्राहकों को महिंद्रा थार पर 1.35 लाख रुपये की जीएसटी छूट मिल रही है। इसके अलावा, थार पर 20,000 रुपये तक का एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:21 PM
share Share
Follow Us on
सस्ती हो गई थार: जीएसटी घटने से ₹1.55 लाख तक घट गए SUV के दाम; जानिए नई कीमत
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Thararrow

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर ऑफ-रोडिंग एसयूवी थार की कीमतों में जीएसटी कट के बाद कमी कर दी है। बता दें कि ग्राहकों को महिंद्रा थार पर 1.35 लाख रुपये की जीएसटी छूट मिल रही है। इसके अलावा, थार पर 20,000 रुपये तक का एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर महिंद्रा थार ग्राहकों के लिए 1.55 लाख रुपये सस्ती मिल रही है। इस बचत के बाद महिंद्रा थार की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये हो गई है। आइए जानते हैं महिंद्रा थार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं थार के फीचर्स

महिंद्रा थार अपने आइकॉनिक डिजाइन और दमदार रोड प्रेज़ेंस के लिए जानी जाती है। इसका बॉक्सी और मस्क्युलर लुक, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, रग्ड बंपर्स और अलॉय व्हील्स इसे ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसमें हार्ड-टॉप और सॉफ्ट-टॉप दोनों ऑप्शन मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो थार में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 11.11 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.59 - 17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.91 - 16.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दमदार है थार का इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो थार में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है जिसे 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें 4x4 ड्राइवट्रेन, लो-रेंज ट्रांसफर केस और हाई-परफॉर्मेंस सस्पेंशन दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में महिंद्रा थार ग्लोबल NCAP से 4-स्टार रेटिंग पा चुकी है। इसके अलावा, इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS with EBD, ESP, हिल होल्ड और रोलओवर मिटिगेशन जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

Mahindra Thar Roxx Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।