महिंद्रा ने दिया बड़ा झटका! जुलाई खत्म होने से पहले ही इतनी महंगी हो गई ये SUV, धड़ल्ले से खरीद रहे लोग

कंपनी की पोर्टफोलियो की मोस्ट पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV थार को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने थार के 3-डोर मॉडल की कीमतों में 37,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। डिसके बाद इसकी नए एक्स-शोरूम कीमतें 10.32 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक हो गई हैं।

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महिंद्रा ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने जून में ऐलान किया था कि वो अगले महीने यानी जुलाई से अपनी कारों की कीतमों में इजाफा करेगी, जिसका असर अप कंपनी के पोर्टफोलियो पर दिखने लगा है। दरअसल, कंपनी की पोर्टफोलियो की मोस्ट पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV थार को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने थार के 3-डोर मॉडल की कीमतों में 37,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। डिसके बाद इसकी नए एक्स-शोरूम कीमतें 10.32 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक हो गई हैं। पहले इसकी कीमतें 10 लाख रुपए से 17.63 लाख रुपए तक थीं। ये बढ़ोतरी करीब 2.7% तक है।

महिंद्रा थार और थार रॉक्स में अंतर थार रॉक्स के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, रॉक्स में नया फ्रंट ग्रिल दिया है। रॉक्स के बेस वैरिएंट में भी C-शेप्ड LED DRLs और LED हेडलैंप और टेललैंप दिए गए हैं। रॉक्स का साइड प्रोफाइल डायमंड कट एलॉय व्हील्स के नए डिजाइन से अलग हैं। इसके रनिंग बोर्ड लंबे और चौड़े हैं। रियर व्हील आर्च चौकोर हैं। रॉक्स के साथ रियर क्वार्टर ग्लास का जोड़ा जाना 3-डोर थार की तुलना में अलग बनाता है।

अपने बड़े डायमेंशन के साथ रॉक्स सड़क पर भी रॉक नजर आती है। जबिक रॉक्स 3-डोर थार मॉडल से लगभग 300mm लंबी होगी। हालांकि, रॉक्स स्टैंडर्ड थार से 443mm लंबी निकली। रॉक्स, थार की तुलना में चौड़ी, ऊंची और लंबे व्हीलबेस के साथ आती है। रॉक्स को कुल 7 रंग ऑप्शन में पेश किया गया है। जबकि थार को 5 कलर में खरीद सकते हैं।

फीचर्स की बात करें तो रॉक्स, 3-डोर मॉडल से काफी आगे है। रॉक्स में एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें और प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल हैं। रॉक्स में ट्विन 26.03cm डिजिटल स्क्रीन और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ एक बेहतर डिजिटल कॉकपिट है। रॉक्स में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सेफ्टी बढ़ाई गई है। इसके सभी वैरिएंट के लिए साइड और कर्टेन एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। रॉक्स में 10 लेवल के साथ ADAS 2 भी दिया है।

महिंद्रा रॉक्स में एक डीजल और एक पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, जबकि थार में दो डीजल और एक पेट्रोल ऑप्शन दिया है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल में 3-डोर थार की तुलना में ज्यादा पावर और टॉर्क आउटपुट है। रॉक्स में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन तीन ट्यूनिंग स्टेट में उपलब्ध है। इसके आंकड़े 152 PS / 330 Nm, 162 PS / 330 Nm और 177 PS / 380 Nm 2.2 हैं। डीजल इंजन 152 PS / 330 Nm और 175 PS / 370 Nm डिलीवर करता है। दोनों इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के ट्रांसमिशन विकल्प हैं।