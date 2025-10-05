mahindra thar facelift now equipped with 14 new features price starts at rs 9-99 lakh अब 14 नए फीचर्स से लैस हुई 2025 महिंद्रा थार, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू; जानिए कितनी बदल गई SUV, Auto Hindi News - Hindustan
अब 14 नए फीचर्स से लैस हुई 2025 महिंद्रा थार, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू; जानिए कितनी बदल गई SUV

महिंद्रा की आइकॉनिक ऑफ-रोड एसयूवी थार का नया 2025 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसे दो ट्रिम AXT और LXT के साथ कई वैरिएंट में पेश किया है। इस बार थार में डिजाइन में मामूली बदलाव हुए हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 02:47 PM
अब 14 नए फीचर्स से लैस हुई 2025 महिंद्रा थार, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू; जानिए कितनी बदल गई SUV
ये रहे महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के 14 नए फीचर्स

नया डिजाइन किया गया ग्रिल

ड्यूल-टोन बंपर

ऑल-न्यू ब्लैक थीम डैशबोर्ड

नया स्टीयरिंग व्हील

रियर AC वेंट्स

डोर ट्रिम्स पर वन-टच पावर विंडो

स्लाइडिंग आर्मरेस्ट वाला नया सेंटर कंसोल

A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल

रियर वॉशर और वाइपर

अंदर से खुलने वाला फ्यूल लिड

10.24-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

एडवेंचर स्टैट्स जेन II

रियर-व्यू कैमरा

नए कलर-बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड

धांसू है एसयूवी का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव ऑल-न्यू ब्लैक थीम डैशबोर्ड और 10.24-इंच का बड़ा HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा सेंटर कंसोल में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, नया स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स और वन-टच पावर विंडो दिए गए हैं। ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए अब इसमें A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल और इंटरनली ऑपरेटेड फ्यूल लिड भी जोड़े गए हैं। साथ ही, रियर पैसेंजर के लिए वॉशर और वाइपर का फीचर भी जोड़ा गया है। यह सब अपडेट थार को पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल बनाते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

सेफ्टी के मामले में भी 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट को और मजबूत किया गया है। इसमें रियर-व्यू कैमरा, ESP विद रोलओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल और बिल्ट-इन रोल-केज के साथ थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं। वहीं, इंजन लाइनअप पहले जैसा ही है जिसमें 2.0L टर्बो पेट्रोल (152bhp), 1.5L टर्बो डीजल (119bhp) और 2.2L टर्बो डीजल (132bhp) शामिल है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

Mahindra Auto News Hindi

