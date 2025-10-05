अब 14 नए फीचर्स से लैस हुई 2025 महिंद्रा थार, कीमत ₹9.99 लाख से शुरू; जानिए कितनी बदल गई SUV

महिंद्रा की आइकॉनिक ऑफ-रोड एसयूवी थार का नया 2025 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसे दो ट्रिम AXT और LXT के साथ कई वैरिएंट में पेश किया है। इस बार थार में डिजाइन में मामूली बदलाव हुए हैं।

Sun, 5 Oct 2025 02:47 PM

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

महिंद्रा की आइकॉनिक ऑफ-रोड एसयूवी थार का नया 2025 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसे दो ट्रिम AXT और LXT के साथ कई वैरिएंट में पेश किया है। इस बार थार में डिजाइन में मामूली बदलाव हुए हैं लेकिन फीचर्स और सेफ्टी के मामले में बड़े अपग्रेड देखने को मिलते हैं। बता दें कि भारतीय मार्केट में नई महिंद्रा थार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 16.25 लाख रुपये तक है। आइए जानते हैं नई महिंद्रा थार में दिए गए 14 नए फीचर्स सहित इसके पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।

अब लुक्स और भी शानदार अगर लुक्स की बात करें तो नई थार में नया डिजाइन किया गया ग्रिल और ड्यूल-टोन बंपर दिया गया है। हालांकि, सिग्नेचर सर्कुलर हेडलैम्प्स, LED DRLs, फ्रंट फॉग लैंप्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और LED टेललैंप्स वैसे ही बने हुए हैं। कंपनी ने इसमें दो नए कलर, बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड भी शामिल किए हैं। जबकि पुराने शेड्स जैसे डीप फॉरेस्ट, रेड रेज, एवेरेस्ट व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक और डीप ग्रे भी बरकरार हैं। इस तरह नए कलर ऑप्शन के साथ थार अब और ज्यादा स्टाइलिश नजर आती है।

ये रहे महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के 14 नए फीचर्स नया डिजाइन किया गया ग्रिल

ड्यूल-टोन बंपर

ऑल-न्यू ब्लैक थीम डैशबोर्ड

नया स्टीयरिंग व्हील

रियर AC वेंट्स

डोर ट्रिम्स पर वन-टच पावर विंडो

स्लाइडिंग आर्मरेस्ट वाला नया सेंटर कंसोल

A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल

रियर वॉशर और वाइपर

अंदर से खुलने वाला फ्यूल लिड

10.24-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

एडवेंचर स्टैट्स जेन II

रियर-व्यू कैमरा

नए कलर-बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड

धांसू है एसयूवी का इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव ऑल-न्यू ब्लैक थीम डैशबोर्ड और 10.24-इंच का बड़ा HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा सेंटर कंसोल में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, नया स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स और वन-टच पावर विंडो दिए गए हैं। ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए अब इसमें A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल और इंटरनली ऑपरेटेड फ्यूल लिड भी जोड़े गए हैं। साथ ही, रियर पैसेंजर के लिए वॉशर और वाइपर का फीचर भी जोड़ा गया है। यह सब अपडेट थार को पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल बनाते हैं।