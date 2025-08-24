mahindra thar facelift may be launched in september 2025 थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अगले महीने लॉन्च हो सकती है नई महिंद्रा थार; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra thar facelift may be launched in september 2025

थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अगले महीने लॉन्च हो सकती है नई महिंद्रा थार; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

महिंद्रा सबसे पॉपुलर SUV में से एक महिंद्रा थार (Mahindra Thar) एक बार फिर चर्चा में है। अपनी दमदार रोड प्रजेंस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, पावरफुल इंजन और ऑफ-रोडिंग क्षमता की वजह से यह SUV ग्राहकों की फेवरेट बनी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 01:17 PM
share Share
Follow Us on
थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अगले महीने लॉन्च हो सकती है नई महिंद्रा थार; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Thar ROXXarrow

महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे पॉपुलर SUV में से एक महिंद्रा थार (Mahindra Thar) एक बार फिर चर्चा में है। साल 2020 में लॉन्च हुई थार ने कंपनी की किस्मत बदल दी थी। अपनी दमदार रोड प्रजेंस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, पावरफुल इंजन और ऑफ-रोडिंग क्षमता की वजह से यह SUV ग्राहकों की फेवरेट बनी। समय-समय पर कंपनी ने इसका RWD वर्जन और 5-डोर वाली थार Roxx भी उतारी। अब बारी है थार 3-डोर फेसलिफ्ट (Thar 3-Door Facelift) की जो सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकती है।

कुछ ऐसी है डिजाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी बुकिंग लॉन्च के तुरंत बाद शुरू होगी और डिलीवरी अक्टूबर से मिल सकती है। डिजाइन के मामले में इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नई थार फेसलिफ्ट को थार Roxx से इंस्पायर्ड फ्रंट लुक मिलेगा। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, LED हेडलैंप्स विद C-शेप DRLs और रीडिज़ाइन बंपर होगा। इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स और बदले हुए पैटर्न वाले टेल लैंप्स दिए जाएंगे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू होंगे फीचर्स

सबसे बड़ा अपडेट इसके केबिन में होगा। नई थार में 10.25-इंच का फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो महिंद्रा का एड्रेनोX कनेक्टेड कार टेक के साथ आएगा। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी होगा। नया स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।

इंजन में नहीं होगा बदलाव

इंजन ऑप्शंस में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें वही 1.5L डीजल, 2.2L mHawk डीजल और 2.0L mStallion पेट्रोल इंजन मिलेंगे। साथ ही RWD और 4WD दोनों वैरिएंट्स ऑफर किए जाएंगे। इस साल की शुरुआत में महिंद्रा ने थार का सॉफ्ट-टॉप वर्जन बंद कर दिया था और हार्ड-टॉप को स्टैंडर्ड बना दिया था। अब देखना होगा कि फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी सॉफ्ट-टॉप का ऑप्शन वापस लाती है या नहीं।

(फोटो क्रेडिट-MOTORBEAM)

Mahindra Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।