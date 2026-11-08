महिंद्रा की इस बाहुबली SUV पर आया ₹80,000 तक बचाने का मौका, ऑफर नवंबर तक वैलिड; जानिए खासियत
महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर ऑफ-रोडिंग एसयूवी थार पर भी ग्राहकों को शानदार बचत का मौका मिल रहा है।
महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर ऑफ-रोडिंग एसयूवी थार पर भी ग्राहकों को शानदार बचत का मौका मिल रहा है। ग्राहक इस दौरान प्री-फेसलिफ्ट थार पर अधिकतम 80,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 50,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं महिंद्रा थार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
महिंद्रा थार का बॉक्सी डिजाइन, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और दमदार लुक इसे दूसरी एसयूवी से अलग बनाते हैं। इसमें आगे की तरफ नई ग्रिल, एलईडी हेडलैंप, सी-शेप एलईडी डीआरएल, नए बंपर और बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं। थार में 3-डोर डिजाइन के साथ 4 लोगों के बैठने की जगह मिलती है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 232mm है, जो खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी काम आता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 - 23.52 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 20 लाख
Tata Harrier
₹ 13 - 26.11 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.59 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 19.03 - 20.1 लाख
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
महिंद्रा थार में 10.25-इंच टचस्क्रीन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें 4WD सिस्टम, टेरेन मोड और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, सभी फीचर्स हर वैरिएंट में नहीं मिलते।
दमदार है एसयूवी का इंजन
पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा थार में 1.5-लीटर डीजल, 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इनमें 1.5-लीटर डीजल इंजन 119bhp की पावर और 300Nm टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, 2.2-लीटर डीजल इंजन 152bhp की पावर और 330Nm टॉर्क देता है। इसका 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 162bhp की पावर और 330Nm टॉर्क जनरेट करता है। भारतीय मार्केट में महिंद्रा थार की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.32 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें