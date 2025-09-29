महिंद्रा की इस SUV ने रचा इतिहास, 3 लाख लोगों ने खरीदकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड; भौकाल के चक्कर में हर कोई इसे खरीद रहा

महिंद्रा की थार SUV ने इतिहास रच दिया है। इस SUV ने 5 साल में 3 लाख यूनिट की बिक्री कर एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। हर कोई इसे भौकाल के चक्कर में खरीद रहा है। आइए इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

भारतीय एसयूवी बाजार की दिग्गज SUV महिंद्रा थार (Mahindra Thar) ने एक बड़ी सफलता की कहानी लिखी है। अपनी दूसरी जेन के लॉन्च के महज 5 साल (अक्टूबर 2020) बाद थार ने सितंबर 2025 की शुरुआत में 3,00,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इस शानदार और फास्ट ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसके नए अवतार फाइव-डोर थार रॉक्स (Five-door Thar Roxx) का है, जो लॉन्च होते ही इस ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाल मॉडल बन गया है।

आकड़े जो बताते हैं थार का दबदबा

इसने लॉन्च के 5 साल में 3,00,000 थार यूनिट्स की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। थार रॉक्स ने भी कमाल किया। 5-डोर मॉडल थार रॉक्स ने एक साल से भी कम समय में 71,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। ये थार (Thar) की सेल्स में 68% योगदान देती है।

महिंद्रा की कुल एसयूवी बिक्री में 15% का योगदान

\2020 के बाद से थार ब्रांड महिंद्रा की कुल एसयूवी बिक्री में 15% का योगदान दे रहा है। सिर्फ स्कॉर्पियो ट्विन्स के बाद अप्रैल–अगस्त 2025 के बीच थार महिंद्रा की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही। दूसरी जेन की 3-डोर थार ने अपनी बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमता, एडवांस फीचर्स और ऑटोमैटिक विकल्पों के साथ बाजार में धूम मचाई थी। लेकिन, 5-डोर थार रॉक्स ने इसमें व्यावहारिकता (Practicability) जोड़कर इसे परिवारों के लिए भी पसंदीदा बना दिया।

GST कटौती का फायदा हाल ही में हुई GST रिवीजन के बाद महिंद्रा (Mahindra) ने थार रॉक्स (Thar Roxx) की कीमतों में 1.33 लाख तक की कटौती कर दी है। इससे SUV अब और भी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पर उपलब्ध है, जिससे इसकी डिमांड और तेज हो गई है।

थार अपनी कैटेगिरी में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती है। यह पावरफुल डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, जिसके पावर और टॉर्क के आंकड़े इसे अपने सीधे रायवल मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) और फोर्स गुरखा (Force Gurkha)—से आगे रखते हैं।

विजन T कॉन्सेप्ट पेश