सीधे ₹1.35 लाख तक घटी महिंद्रा थार की कीमत, 35 वैरिएंट में ये वाला सबसे सस्ता; देखें GST कटौती के बाद सभी की नई कीमतें
महिंद्रा थार (Thar) और थार रॉक्स (Thar Roxx) पर GST 2.0 का बड़ा असर देखने को मिला है। जीएसटी कटौती के बाद थार की कीमतें 1.35 लाख तक घट गई हैं। आइए जानते हैं कि किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत हो रही है।
महिंद्रा ने अपनी सबसे पॉपुलर ऑफ-रोडर थार (Thar) और हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स (Thar Roxx) पर GST 2.0 रेट लागू कर दिए हैं। इसका सीधा असर गाड़ियों की कीमत पर पड़ा है। अब ग्राहकों को पुराने कीमत के मुकाबले लाखों रुपये तक की बचत मिल रही है। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से नया GST प्राइस लिस्ट लागू कर दिया है। अगर आप थार (Thar) या थार रॉक्स (Thar Roxx) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि यहां हम आपको बताएंगे कि किस वैरिएंट की कीमत कितनी घटी है और पुराने और नए दाम में कितना अंतर आया है?
महिंद्रा थार 3-डोर का नया GST प्राइस लिस्ट
नए GST रेट लागू होने के बाद थार (Thar) 3-डोर के सभी वैरिएंट की कीमत नीचे चार्ट में दी गई है।
|महिंद्रा थार की नई और पुरानी कीमतों में अंतर
|1.5L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|AX (O) 2WD Hard Top
|Rs. 11,50,001
|-Rs. 1,18,401
|Rs. 10,31,600
|-10.30%
|LX 2WD Hard Top
|Rs. 13,16,000
|-Rs. 1,35,400
|Rs. 11,80,600
|-10.29%
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|AX (O) 4WD Soft Top
|Rs. 14,49,000
|-Rs. 83,201
|Rs. 13,65,799
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 15,20,000
|-Rs. 87,200
|Rs. 14,32,800
|-5.74%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LX 2WD Hard Top
|Rs. 14,42,000
|-Rs. 81,400
|Rs. 13,60,600
|-5.64%
|LX 4WD Soft Top
|Rs. 16,65,000
|-Rs. 95,500
|Rs. 15,69,500
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 16,80,000
|-Rs. 96,400
|Rs. 15,83,600
|-5.74%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|AX (O) 4WD Soft Top
|Rs. 14,99,000
|-Rs. 86,100
|Rs. 14,12,900
|-5.74%
|AX (O) 4WD Hard Top
|Rs. 15,14,900
|-Rs. 86,901
|Rs. 14,27,999
|-5.74%
|LX 4WD Soft Top
|Rs. 15,90,000
|-Rs. 91,200
|Rs. 14,98,800
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 16,12,000
|-Rs. 92,500
|Rs. 15,19,500
|-5.74%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|LX 4WD Soft Top
|Rs. 17,29,000
|-Rs. 99,200
|Rs. 16,29,800
|-5.74%
|LX 4WD Hard Top
|Rs. 17,62,000
|-Rs. 1,01,100
|Rs. 16,60,900
|-5.74%
महिंद्रा थार 3-डोर की नई जीएसटी प्राइस लिस्ट में देख सकते हैं कि कीमतों में 81,400 रुपये से लेकर 1.35 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, जिसमें LX 2WD हार्ड टॉप 1.5L टर्बो डीजल रियर-व्हील ड्राइव की कीमत में सबसे ज्यादा कमी आई है। थार 3-डोर की अपडेटेड जीएसटी कीमत अब 10.32 लाख रुपये से शुरू होती है। प्रतिशत गिरावट के लिहाज से 3-डोर थार अब 10.30% तक सस्ती हो गई है।
महिंद्रा थार रॉक्स का नया GST प्राइस लिस्ट
थार रॉक्स (Thar Roxx) को प्रीमियम ऑफ-रोडर सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, उस पर भी GST रेट कट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा है।
|महिंद्रा थार रॉक्स की नई और पुरानी कीमतों में अंतर
|2.0L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|MX1 2WD
|Rs. 12,99,000
|-Rs. 73,900
|Rs. 12,25,100
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 16,69,999
|-Rs. 94,999
|Rs. 15,75,000
|-5.69%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|MX3 2WD
|Rs. 15,29,000
|-Rs. 87,000
|Rs. 14,42,000
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 18,19,000
|-Rs. 1,03,400
|Rs. 17,15,600
|-5.68%
|AX7L 2WD
|Rs. 20,69,000
|-Rs. 1,17,700
|Rs. 19,51,300
|-5.69%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|MX1 2WD
|Rs. 14,29,000
|-Rs. 81,300
|Rs. 13,47,700
|-5.69%
|MX3 2WD
|Rs. 16,29,000
|-Rs. 92,600
|Rs. 15,36,400
|-5.68%
|AX3L 2WD
|Rs. 17,29,000
|-Rs. 98,300
|Rs. 16,30,700
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 17,29,000
|-Rs. 98,300
|Rs. 16,30,700
|-5.69%
|MX5 4WD Mocha
|Rs. 19,39,000
|-Rs. 1,10,300
|Rs. 18,28,700
|-5.69%
|MX5 4WD
|Rs. 19,39,000
|-Rs. 1,10,300
|Rs. 18,28,700
|-5.69%
|AX7L 2WD
|Rs. 19,79,000
|-Rs. 1,12,500
|Rs. 18,66,500
|-5.68%
|AX7L 4WD
|Rs. 21,89,000
|-Rs. 1,24,499
|Rs. 20,64,501
|-5.69%
|AX7L 4WD Mocha
|Rs. 21,89,000
|-Rs. 1,24,500
|Rs. 20,64,500
|-5.69%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|MX3 2WD
|Rs. 17,79,000
|-Rs. 1,01,200
|Rs. 16,77,800
|-5.69%
|MX5 2WD
|Rs. 18,79,000
|-Rs. 1,06,900
|Rs. 17,72,100
|-5.69%
|AX5L 2WD
|Rs. 19,29,000
|-Rs. 1,09,701
|Rs. 18,19,299
|-5.69%
|AX7L 2WD
|Rs. 21,29,000
|-Rs. 1,29,099
|Rs. 19,99,901
|-6.06%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|AX5L 4WD
|Rs. 21,39,000
|-Rs. 1,21,600
|Rs. 20,17,400
|-5.68%
|AX5L 4WD Mocha
|Rs. 21,39,000
|-Rs. 1,21,600
|Rs. 20,17,400
|-5.68%
|AX7L 4WD
|Rs. 23,39,000
|-Rs. 1,33,000
|Rs. 22,06,000
|-5.69%
|AX7L 4WD Mocha
|Rs. 23,39,000
|-Rs. 1,33,001
|Rs. 22,05,999
|-5.69%
