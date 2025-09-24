Mahindra Thar and Thar Roxx New Price after GST Cut, check details सीधे ₹1.35 लाख तक घटी महिंद्रा थार की कीमत, 35 वैरिएंट में ये वाला सबसे सस्ता; देखें GST कटौती के बाद सभी की नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
सीधे ₹1.35 लाख तक घटी महिंद्रा थार की कीमत, 35 वैरिएंट में ये वाला सबसे सस्ता; देखें GST कटौती के बाद सभी की नई कीमतें

महिंद्रा थार (Thar) और थार रॉक्स (Thar Roxx) पर GST 2.0 का बड़ा असर देखने को मिला है। जीएसटी कटौती के बाद थार की कीमतें 1.35 लाख तक घट गई हैं। आइए जानते हैं कि किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत हो रही है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 07:19 PM
महिंद्रा ने अपनी सबसे पॉपुलर ऑफ-रोडर थार (Thar) और हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स (Thar Roxx) पर GST 2.0 रेट लागू कर दिए हैं। इसका सीधा असर गाड़ियों की कीमत पर पड़ा है। अब ग्राहकों को पुराने कीमत के मुकाबले लाखों रुपये तक की बचत मिल रही है। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से नया GST प्राइस लिस्ट लागू कर दिया है। अगर आप थार (Thar) या थार रॉक्स (Thar Roxx) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि यहां हम आपको बताएंगे कि किस वैरिएंट की कीमत कितनी घटी है और पुराने और नए दाम में कितना अंतर आया है?

महिंद्रा थार 3-डोर का नया GST प्राइस लिस्ट

नए GST रेट लागू होने के बाद थार (Thar) 3-डोर के सभी वैरिएंट की कीमत नीचे चार्ट में दी गई है।

महिंद्रा थार की नई और पुरानी कीमतों में अंतर
1.5L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AX (O) 2WD Hard TopRs. 11,50,001-Rs. 1,18,401Rs. 10,31,600-10.30%
LX 2WD Hard TopRs. 13,16,000-Rs. 1,35,400Rs. 11,80,600-10.29%
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AX (O) 4WD Soft TopRs. 14,49,000-Rs. 83,201Rs. 13,65,799-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 15,20,000-Rs. 87,200Rs. 14,32,800-5.74%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LX 2WD Hard TopRs. 14,42,000-Rs. 81,400Rs. 13,60,600-5.64%
LX 4WD Soft TopRs. 16,65,000-Rs. 95,500Rs. 15,69,500-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 16,80,000-Rs. 96,400Rs. 15,83,600-5.74%
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AX (O) 4WD Soft TopRs. 14,99,000-Rs. 86,100Rs. 14,12,900-5.74%
AX (O) 4WD Hard TopRs. 15,14,900-Rs. 86,901Rs. 14,27,999-5.74%
LX 4WD Soft TopRs. 15,90,000-Rs. 91,200Rs. 14,98,800-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 16,12,000-Rs. 92,500Rs. 15,19,500-5.74%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LX 4WD Soft TopRs. 17,29,000-Rs. 99,200Rs. 16,29,800-5.74%
LX 4WD Hard TopRs. 17,62,000-Rs. 1,01,100Rs. 16,60,900-5.74%

महिंद्रा थार 3-डोर की नई जीएसटी प्राइस लिस्ट में देख सकते हैं कि कीमतों में 81,400 रुपये से लेकर 1.35 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, जिसमें LX 2WD हार्ड टॉप 1.5L टर्बो डीजल रियर-व्हील ड्राइव की कीमत में सबसे ज्यादा कमी आई है। थार 3-डोर की अपडेटेड जीएसटी कीमत अब 10.32 लाख रुपये से शुरू होती है। प्रतिशत गिरावट के लिहाज से 3-डोर थार अब 10.30% तक सस्ती हो गई है।

महिंद्रा थार रॉक्स का नया GST प्राइस लिस्ट

थार रॉक्स (Thar Roxx) को प्रीमियम ऑफ-रोडर सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, उस पर भी GST रेट कट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा है।

महिंद्रा थार रॉक्स की नई और पुरानी कीमतों में अंतर
2.0L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX1 2WDRs. 12,99,000-Rs. 73,900Rs. 12,25,100-5.69%
MX5 2WDRs. 16,69,999-Rs. 94,999Rs. 15,75,000-5.69%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX3 2WDRs. 15,29,000-Rs. 87,000Rs. 14,42,000-5.69%
MX5 2WDRs. 18,19,000-Rs. 1,03,400Rs. 17,15,600-5.68%
AX7L 2WDRs. 20,69,000-Rs. 1,17,700Rs. 19,51,300-5.69%
2.2L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX1 2WDRs. 14,29,000-Rs. 81,300Rs. 13,47,700-5.69%
MX3 2WDRs. 16,29,000-Rs. 92,600Rs. 15,36,400-5.68%
AX3L 2WDRs. 17,29,000-Rs. 98,300Rs. 16,30,700-5.69%
MX5 2WDRs. 17,29,000-Rs. 98,300Rs. 16,30,700-5.69%
MX5 4WD MochaRs. 19,39,000-Rs. 1,10,300Rs. 18,28,700-5.69%
MX5 4WDRs. 19,39,000-Rs. 1,10,300Rs. 18,28,700-5.69%
AX7L 2WDRs. 19,79,000-Rs. 1,12,500Rs. 18,66,500-5.68%
AX7L 4WDRs. 21,89,000-Rs. 1,24,499Rs. 20,64,501-5.69%
AX7L 4WD MochaRs. 21,89,000-Rs. 1,24,500Rs. 20,64,500-5.69%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX3 2WDRs. 17,79,000-Rs. 1,01,200Rs. 16,77,800-5.69%
MX5 2WDRs. 18,79,000-Rs. 1,06,900Rs. 17,72,100-5.69%
AX5L 2WDRs. 19,29,000-Rs. 1,09,701Rs. 18,19,299-5.69%
AX7L 2WDRs. 21,29,000-Rs. 1,29,099Rs. 19,99,901-6.06%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
AX5L 4WDRs. 21,39,000-Rs. 1,21,600Rs. 20,17,400-5.68%
AX5L 4WD MochaRs. 21,39,000-Rs. 1,21,600Rs. 20,17,400-5.68%
AX7L 4WDRs. 23,39,000-Rs. 1,33,000Rs. 22,06,000-5.69%
AX7L 4WD MochaRs. 23,39,000-Rs. 1,33,001Rs. 22,05,999-5.69%
