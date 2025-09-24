सीधे ₹1.35 लाख तक घटी महिंद्रा थार की कीमत, 35 वैरिएंट में ये वाला सबसे सस्ता; देखें GST कटौती के बाद सभी की नई कीमतें

महिंद्रा थार रॉक्स की नई और पुरानी कीमतों में अंतर

2.0L Turbo Petrol-Manual

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX1 2WD Rs. 12,99,000 -Rs. 73,900 Rs. 12,25,100 -5.69%

MX5 2WD Rs. 16,69,999 -Rs. 94,999 Rs. 15,75,000 -5.69%

2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX3 2WD Rs. 15,29,000 -Rs. 87,000 Rs. 14,42,000 -5.69%

MX5 2WD Rs. 18,19,000 -Rs. 1,03,400 Rs. 17,15,600 -5.68%

AX7L 2WD Rs. 20,69,000 -Rs. 1,17,700 Rs. 19,51,300 -5.69%

2.2L Turbo Diesel-Manual

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX1 2WD Rs. 14,29,000 -Rs. 81,300 Rs. 13,47,700 -5.69%

MX3 2WD Rs. 16,29,000 -Rs. 92,600 Rs. 15,36,400 -5.68%

AX3L 2WD Rs. 17,29,000 -Rs. 98,300 Rs. 16,30,700 -5.69%

MX5 2WD Rs. 17,29,000 -Rs. 98,300 Rs. 16,30,700 -5.69%

MX5 4WD Mocha Rs. 19,39,000 -Rs. 1,10,300 Rs. 18,28,700 -5.69%

MX5 4WD Rs. 19,39,000 -Rs. 1,10,300 Rs. 18,28,700 -5.69%

AX7L 2WD Rs. 19,79,000 -Rs. 1,12,500 Rs. 18,66,500 -5.68%

AX7L 4WD Rs. 21,89,000 -Rs. 1,24,499 Rs. 20,64,501 -5.69%

AX7L 4WD Mocha Rs. 21,89,000 -Rs. 1,24,500 Rs. 20,64,500 -5.69%

2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX3 2WD Rs. 17,79,000 -Rs. 1,01,200 Rs. 16,77,800 -5.69%

MX5 2WD Rs. 18,79,000 -Rs. 1,06,900 Rs. 17,72,100 -5.69%

AX5L 2WD Rs. 19,29,000 -Rs. 1,09,701 Rs. 18,19,299 -5.69%

AX7L 2WD Rs. 21,29,000 -Rs. 1,29,099 Rs. 19,99,901 -6.06%

2.2L Turbo Diesel-Auto (TC) - 175PS

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

AX5L 4WD Rs. 21,39,000 -Rs. 1,21,600 Rs. 20,17,400 -5.68%

AX5L 4WD Mocha Rs. 21,39,000 -Rs. 1,21,600 Rs. 20,17,400 -5.68%

AX7L 4WD Rs. 23,39,000 -Rs. 1,33,000 Rs. 22,06,000 -5.69%