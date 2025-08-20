इस भौकाली SUV का नया मॉडल छोड़ पुराने मॉडल पर टूटे लोग, 3 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड; फिर भी नहीं थम रही डिमांड
महिंद्रा थार-3 डोर SUV की डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके नए मॉडल के साथ लोग पुराने मॉडल को भी दबाकर खरीद रहे हैं। यही वजह है कि इस एसयूवी पर 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है, फिर भी इसकी डिमांड नहीं थम रही है।
अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही महिंद्रा थार ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह काफी बोल्ड है और आउटडोर ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है। इसकी डिमांड साफ तौर पर बनी हुई है। फिलहाल, शहरी खरीदारों और वैरिएंट के आधार पर 2 से 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। हालांकि, डिलीवरी टाइमलाइन स्थान और वैरिएंट के आधार पर 3 महीने तक जा सकती है। इससे पता चलता है कि 5-डोर मॉडल लॉन्च होने के बाद भी इस मॉडल की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, तो आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 में भारत के प्रमुख शहरों में महिंद्रा 3-डोर थार का वेटिंग पीरियड कितने महीने है।
अगर आप महिंद्रा थार 3-डोर के वेटिंग पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चार्ट में अलग-अलग शहरों का वेटिंग पीरियड जान सकते है।
अगस्त 2025 में 3-डोर महिंद्रा थार का वेटिंग पीरियड
|शहर
|वेटिंग पीरियड
|नई दिल्ली
|1 महीना
|फरीदाबाद
|1–1.5 महीने
|नोएडा
|1.5–2 महीने
|सूरत
|1–2 महीने
|पटना
|1–2 महीने
|जयपुर
|1–2 महीने
|लखनऊ
|1–2 महीने
|अहमदाबाद
|2 महीने
|कोयंबटूर
|2 महीने
|हैदराबाद
|2 महीने
|बेंगलुरु
|2 महीने
|मुंबई
|2 महीने
|चेन्नई
|2 महीने
|गुरुग्राम
|2 महीने
|कोलकाता
|2 महीने
|इंदौर
|2 महीने
|ठाणे
|2 महीने
|गाजियाबाद
|2 महीने
|पुणे
|2–3 महीने
|चंडीगढ़
|2–3 महीने
पुणे में खरीदारों को फिलहाल लगभग 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता और इंदौर जैसे दूसरे बड़े शहरों में वेटिंग पीरियड थोड़ा कम यानी 2 महीने तक है। नई दिल्ली और फरीदाबाद जैसे शहरों की ओर बढ़ें, तो हालात थोड़े आसान हो जाते हैं और वेटिंग पीरियड घटकर लगभग एक महीने रह जाता है।
|वैरिएंट
|डीजल
|एक्स-शोरूम कीमत
|टर्बो पेट्रोल
|एक्स-शोरूम कीमत
|AX OPT (मैनुअल)
|HT (हार्ड टॉप)
|₹11,50,001 (2WD)
|–
|–
|LX (मैनुअल)
|HT (हार्ड टॉप)
|₹13,16,000 (2WD)
₹16,12,000 (4WD)
|HT (हार्ड टॉप)
|₹15,20,000 (4WD)
|LX (ऑटोमैटिक)
|HT (हार्ड टॉप)
|₹17,62,000 (4WD)
|HT (हार्ड टॉप)
|₹14,42,000 (2WD)
₹16,80,000 (4W
हालांकि, डिलीवरी का समय सिर्फ आपके रहने की जगह पर ही निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्या बुक कर रहे हैं। जी हां, क्योंकि कलर ऑप्शन, इंजन विकल्प, वैरिएंट और यहां तक कि ट्रांसमिशन टाइप के आधार पर डिलीवरी टाइम बढ़ सकता है, जबकि कुछ स्टॉक में होने पर जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं।
