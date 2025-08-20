Mahindra Thar 3-door waiting period in August 2025, Check details इस भौकाली SUV का नया मॉडल छोड़ पुराने मॉडल पर टूटे लोग, 3 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड; फिर भी नहीं थम रही डिमांड, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Thar 3-door waiting period in August 2025, Check details

इस भौकाली SUV का नया मॉडल छोड़ पुराने मॉडल पर टूटे लोग, 3 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड; फिर भी नहीं थम रही डिमांड

महिंद्रा थार-3 डोर SUV की डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके नए मॉडल के साथ लोग पुराने मॉडल को भी दबाकर खरीद रहे हैं। यही वजह है कि इस एसयूवी पर 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है, फिर भी इसकी डिमांड नहीं थम रही है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 11:51 PM
share Share
Follow Us on
इस भौकाली SUV का नया मॉडल छोड़ पुराने मॉडल पर टूटे लोग, 3 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड; फिर भी नहीं थम रही डिमांड
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Thar ROXXarrow

अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही महिंद्रा थार ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह काफी बोल्ड है और आउटडोर ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है। इसकी डिमांड साफ तौर पर बनी हुई है। फिलहाल, शहरी खरीदारों और वैरिएंट के आधार पर 2 से 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। हालांकि, डिलीवरी टाइमलाइन स्थान और वैरिएंट के आधार पर 3 महीने तक जा सकती है। इससे पता चलता है कि 5-डोर मॉडल लॉन्च होने के बाद भी इस मॉडल की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, तो आइए जानते हैं कि अगस्त 2025 में भारत के प्रमुख शहरों में महिंद्रा 3-डोर थार का वेटिंग पीरियड कितने महीने है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा BE 6 बुक करने से पहले जान लें ये 7 बड़ी बातें, दूर हो जाएगी कंफ्यूजन

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

अगर आप महिंद्रा थार 3-डोर के वेटिंग पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चार्ट में अलग-अलग शहरों का वेटिंग पीरियड जान सकते है।

अगस्त 2025 में 3-डोर महिंद्रा थार का वेटिंग पीरियड

शहरवेटिंग पीरियड
नई दिल्ली1 महीना
फरीदाबाद1–1.5 महीने
नोएडा1.5–2 महीने
सूरत1–2 महीने
पटना1–2 महीने
जयपुर1–2 महीने
लखनऊ1–2 महीने
अहमदाबाद2 महीने
कोयंबटूर2 महीने
हैदराबाद2 महीने
बेंगलुरु2 महीने
मुंबई2 महीने
चेन्नई2 महीने
गुरुग्राम2 महीने
कोलकाता2 महीने
इंदौर2 महीने
ठाणे2 महीने
गाजियाबाद2 महीने
पुणे2–3 महीने
चंडीगढ़2–3 महीने

पुणे में खरीदारों को फिलहाल लगभग 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता और इंदौर जैसे दूसरे बड़े शहरों में वेटिंग पीरियड थोड़ा कम यानी 2 महीने तक है। नई दिल्ली और फरीदाबाद जैसे शहरों की ओर बढ़ें, तो हालात थोड़े आसान हो जाते हैं और वेटिंग पीरियड घटकर लगभग एक महीने रह जाता है।

वैरिएंटडीजलएक्स-शोरूम कीमतटर्बो पेट्रोलएक्स-शोरूम कीमत
AX OPT (मैनुअल)HT (हार्ड टॉप)₹11,50,001 (2WD)
LX (मैनुअल)HT (हार्ड टॉप)₹13,16,000 (2WD)
₹16,12,000 (4WD)		HT (हार्ड टॉप)₹15,20,000 (4WD)
LX (ऑटोमैटिक)HT (हार्ड टॉप)₹17,62,000 (4WD)HT (हार्ड टॉप)₹14,42,000 (2WD)
₹16,80,000 (4W

हालांकि, डिलीवरी का समय सिर्फ आपके रहने की जगह पर ही निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्या बुक कर रहे हैं। जी हां, क्योंकि कलर ऑप्शन, इंजन विकल्प, वैरिएंट और यहां तक कि ट्रांसमिशन टाइप के आधार पर डिलीवरी टाइम बढ़ सकता है, जबकि कुछ स्टॉक में होने पर जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं।

Auto News Hindi Mahindra Mahindra Thar Roxx

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।