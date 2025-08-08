mahindra thar 3-Door facelift may be launched on 1 september 2025 मार्केट में जल्द दस्तक देने जा रही नई 3-डोर महिंद्रा थार, इस दिन हो सकती है लॉन्च; जानिए कितनी बदलेगी SUV, Auto Hindi News - Hindustan
मार्केट में जल्द दस्तक देने जा रही नई 3-डोर महिंद्रा थार, इस दिन हो सकती है लॉन्च; जानिए कितनी बदलेगी SUV

महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक थार (Thar) को भारत में 2020 में लॉन्च किया गया था। तब से यह SUV जबरदस्त डिमांड में रही है। अब कंपनी इसके अपडेटेड वर्जन को लॉन्च करने जा रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:13 PM
मार्केट में जल्द दस्तक देने जा रही नई 3-डोर महिंद्रा थार, इस दिन हो सकती है लॉन्च; जानिए कितनी बदलेगी SUV
Mahindra Thararrow

महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक थार (Thar) को भारत में 2020 में लॉन्च किया गया था। तब से यह SUV जबरदस्त डिमांड में रही है। थार का क्रेज ऐसा है कि आज भी इसके कुछ वैरिएंट्स पर 4 से 6 महीने तक की वेटिंग चल रही है। कंपनी ने समय-समय पर थार लाइनअप को अपडेट किया है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट वर्जन 1 सितंबर, 2025 को लॉन्च कर सकती है जिसकी टेस्टिंग कई बार सड़कों पर देखी जा चुकी है।

ये भी पढ़ें:कंपनी ने इस गाड़ी को ₹1.25 लाख मंहगा किया, नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दीं

डिजाइन में होंगे बड़े बदलाव

थार फेसलिफ्ट में बाहर से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नया फ्रंट बंपर, रीडिजाइन फॉग लैम्प, अपडेटेड ग्रिल और C-शेप वाली LED लाइट्स दी जा सकती हैं। इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं जो इसे पुराने मॉडल से अलग बनाएंगे। हालांकि, एसयूवी के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह SUV अभी की तरह ही 1.5L डीजल, 2.0L पेट्रोल और 2.2L डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही आएगी।

mahindra thar

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स

दूसरी ओर थार फेसलिफ्ट का केबिन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्मार्ट होगा। सबसे बड़ा बदलाव होगा नया 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो डैशबोर्ड पर खासा नजर आएगा। इसके अलावा, गियर लीवर के आसपास का सेंटर कंसोल भी अपडेट किया गया है जहां अब वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलने की उम्मीद है। नया स्टीयरिंग व्हील और पावर विंडो कंट्रोल्स को अब डोर पर शिफ्ट कर दिया गया है जिससे यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा।

(फोटो क्रेडिट- PublicCarFigre)

Mahindra Thar Roxx Mahindra Auto News Hindi

