आज आखिरी मौका! कल से महंगी हो जाएंगी स्कॉर्पियो, थार समेत BE6, XEV 9E; 2.7% तक होगा इजाफा
सभी कीमतें 10 जुलाई से लागू होंगी। ऐसे में जो ग्राहक इस तारीख से पहले गाड़ी खरीदते हैं उन्हें पुरानी कीमत ही चुकानी होगी। हालांकि, वे डीलर की शर्तों और गाड़ी की उपलब्धता के आधार पर मौजूदा कीमतों पर खरीद जारी रख सकते हैं।
देश के अंदर कारों के महंगा होने का सिलसिला जारी है। मारुति, हुंडई, टाटा जैसी कंपनियों के बाद महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। दरअसल, महिंद्रा एंड महिंद्रा 10 जुलाई, 2026 से अपनी SUV और कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। SUV की कीमतों में औसतन 2.7% और कमर्शियल गाड़ियों की रेंज में औसतन 2% की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने कीमतों में इस बदलाव का मुख्य कारण रॉ मटीरियल की लागत में बढ़ोतरी को बताया है। अलग-अलग गाड़ियों के हिसाब से बढ़ोतरी भी अलग-अलग की जाएगी। बता दें कि महिंद्रा पैसेंजर कार सेगमेंट में हुंडई को पीछे छोड़कर नंबर-3 पोजीशन पर आ चुकी है। वहीं, SUV सेगमेंट में ये देश की नंबर-1 कंपनी भी है।
हर मॉडल में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी
सभी कीमतें 10 जुलाई से लागू होंगी। ऐसे में जो ग्राहक इस तारीख से पहले गाड़ी खरीदते हैं उन्हें पुरानी कीमत ही चुकानी होगी। हालांकि, वे डीलर की शर्तों और गाड़ी की उपलब्धता के आधार पर मौजूदा कीमतों पर खरीद जारी रख सकते हैं। हर मॉडल की कीमत में एक जैसी बढ़ोतरी नहीं होगी। गाड़ी के फाइनल एक्स-शोरूम कीमत उसके वैरिएंट और लागू होने वाले बदलाव पर डिपेंड करेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 17.7 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
रॉ मटीरियल में कई प्रोडक्ट शामिल
जिन भी कंपनियों ने कारों की कीमतों में इजाफा किया है उन्होंने रॉ मटीरियल की लागत में बढ़ोतरी को कारण बताया। इन मटीरियल में स्टील, एल्युमीनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक और दूसरे इंडस्ट्रियल इनपुट शामिल हैं। जब समय के साथ खरीद का खर्च बढ़ता है, तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन की अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा खुद उठाने के लिए समय-समय पर गाड़ियों की कीमतें बदलते रहते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन लागत का भी असर
मैन्युफैक्चरिंग लागत में रॉ मटीरियल के अलावा भी कई खर्च शामिल होते हैं। जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, सप्लायर से सामान लेना, एनर्जी कंजप्शन और फैक्ट्री का कामकाज शामिल हैं। ये सभी प्रोडक्शन की कुल लागत में योगदान करते हैं। इन सेक्टर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी कीमतों के फैसलों पर असर डालती है। मैन्युफैक्चरर आमतौर पर अपने पोर्टफोलियो में अलग-अलग गाड़ियों की कीमतों में बदलाव लागू करने से पहले लागत के कई हिस्सों का आकलन करते हैं।
एक दिन बाद नई कीमतें आएंगी
लागत में बदलाव से कंपनियों को इनपुट खर्च में हो रहे बदलावों के हिसाब से कदम उठाने में मदद मिलती है। अलग-अलग गाड़ियों के हिसाब से कीमतें बदलने से कंपनियों को हर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग लागत में अंतर को ध्यान में रखने का मौका भी मिलता है। फिलहाल, ग्राहकों को नई कीमत जानने के लिए 10 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। तभी मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से नई एक्स-शोरूम कीमतों की लिस्ट सामने आएगी। बता दें कि महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार के साथ BE6, XEV 9E जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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