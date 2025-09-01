Mahindra SUV sales to dealers dip for first time in over 3 years ahead of India tax cut call SUV बेचने में पिछले 3 साल से नंबर-1 थी ये कंपनी, अगस्त में 9% गिर गई बिक्री; इसकी वजह जान चौंक जाएंगे आप, Auto Hindi News - Hindustan
SUV बेचने में पिछले 3 साल से नंबर-1 थी ये कंपनी, अगस्त में 9% गिर गई बिक्री; इसकी वजह जान चौंक जाएंगे आप

महिंद्रा (Mahindra) ने अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट शेयर कर दी है। कंपनी की SUV सेल्स में 3 साल बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई। महिंद्रा (Mahindra) की SUV बिक्री अगस्त में 9% गिर गई। हालांकि, FY2025-26 में अब तक कंपनी की सेल्स 15% ऊपर है। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 06:56 PM
भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे भरोसेमंद SUV निर्माता मानी जाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) की अगस्त 2025 की बिक्री ने सबको चौंका दिया। कंपनी की SUV सेल्स में 3 साल बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई। महिंद्रा (Mahindra) की SUV बिक्री अगस्त में 9% गिर गई। हालांकि, पूरे फाइनेंशियल इयर 2025-26 में अब तक कंपनी की सेल्स 15% ऊपर है। कंपनी ने डीलरों को गाड़ियां भेजने (डिस्पैच) की रफ्तार जानबूझकर धीमी कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों आई गिरावट?

इस गिरावट की बड़ी वजह सरकार का आने वाला GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल का फैसला है। सरकार जल्द ही कंजम्पशन टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। डीलर ज्यादा स्टॉक नहीं ले रहे, ताकि उन्हें ऊंचे दाम पर खरीदी गई गाड़ियां बाद में घाटे में न बेचनी पड़ें। ग्राहक भी गाड़ियों की बुकिंग और खरीद को टाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि टैक्स कट के बाद गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं।

त्योहार से पहले खरीदार इंतजार में

विशेषज्ञों का कहना है कि लोग इस बार फेस्टिव सीजन की खरीदारी को रोककर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर टैक्स कट लागू होता है, तो SUV और अन्य कारों की कीमतों में सीधी राहत मिल सकती है।

महिंद्रा की स्थिति बाकी कंपनियों से बेहतर

हालांकि, अगस्त में सेल्स गिरी है, लेकिन महिंद्रा (Mahindra) अभी भी ऑटो सेक्टर की सुस्ती से काफी हद तक बची हुई है। स्कॉर्पियो (Scorpio), थार (Thar) और XUV700 जैसी नई SUVs की मजबूत डिमांड कंपनी को मजबूती दे रही है। EV सेगमेंट में भी महिंद्रा की पकड़ बढ़ रही है।

महिंद्रा (Mahindra) के लिए अगस्त की गिरावट अस्थायी मानी जा रही है। अगर सरकार टैक्स कट का ऐलान करती है, तो फेस्टिव सीजन में SUV सेल्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है।

