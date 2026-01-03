अपनी SUVs के दम पर इस कंपनी ने रचा इतिहास! पहली बार 6 लाख के पार पहुंची सेल, भारत की नंबर-2 कार कंपनी बनी

संक्षेप: महिंद्रा (Mahindra) ने 2025 में SUV सेगमेंट में अपना दबदबा पूरी तरह साबित कर दिया है। मजबूत प्रोडक्ट लाइन-अप, नई लॉन्चिंग और लगातार बढ़ती मांग के दम पर कंपनी न सिर्फ 6 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी भारत की नंबर-2 कार निर्माता बन गई है।

Jan 03, 2026 12:56 pm IST

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में साल 2025 महिंद्रा (Mahindra & Mahindra- M&M) के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2025 में पहली बार 6 लाख से ज्यादा SUV की बिक्री दर्ज की है। महिंद्रा (Mahindra) ने पूरे साल में 6,25,603 SUVs व्होलसेल की हैं, जो सालाना आधार पर 23% की शानदार बढ़त है। इसी के साथ महिंद्रा (Mahindra) भारत की नंबर-2 पैसेंजर व्हीकल कंपनी बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

80वें साल में महिंद्रा (Mahindra) की बड़ी छलांग

महिंद्रा (Mahindra) अपने 80वें साल में में है और इस दौरान SUV की जबरदस्त मांग ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। खास बात यह है कि CY2024 में जहां महिंद्रा (Mahindra) चौथे नंबर पर थी, वहीं 2025 में दो पायदान की छलांग लगाकर नंबर-2 पर पहुंच गई। इससे पहले कंपनी ने 2024 में पहली बार 4 लाख SUV बिक्री का आंकड़ा पार किया था।

दिसंबर 2025 बना रिकॉर्ड महीना

महिंद्रा (Mahindra) ने दिसंबर 2025 में 50,946 SUVs डीलर्स को डिस्पैच कीं। इसी के साथ कंपनी ने पूरे साल में 6 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस उपलब्धि का अनुमान पहले ही लगा लिया था, जो अब सच साबित हुआ है।

FY2026 में भी तय है नया रिकॉर्ड

वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों (अप्रैल–दिसंबर 2025) में महिंद्रा (Mahindra) की व्होलसेल 4,76,476 यूनिट्स रही, जो 18% YoY ग्रोथ दिखाती है। FY2026 में 6 लाख का आंकड़ा छूने के लिए अब कंपनी को सिर्फ 1,23,524 यूनिट्स और बेचनी हैं, जो मौजूदा रफ्तार को देखते हुए आसान लगता है।

टाटा और हुंडई को छोड़ा पीछे

महिंद्रा (Mahindra) की रिकॉर्ड बिक्री का असर यह हुआ कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) पहले स्थान (18 लाख से ज्यादा PVs) पर बनी हुई है। वहीं, महिंद्रा (Mahindra) दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) तीसरे नंबर पर खिसक गई है। इसके अलावा हुंडई (Hyundai) चौथे स्थान पर रही। महिंद्रा (Mahindra) और हुंडई (Hyundai) के बीच फर्क सिर्फ 6,893 यूनिट्स का रहा।

महिंद्रा (Mahindra) की SUV जर्नी पिछले तीन सालों में काफी मजबूत रही है। कंपनी ने CY2023 में 4,33,172 यूनिट्स, CY2024 5,28,460 यूनिट्स और CY2025 में 6,25,603 यूनिट की सेल हासिल की। तीनों साल मिलाकर महिंद्रा (Mahindra) ने कुल 15.87 लाख SUVs बेच दी हैं।

अक्टूबर बना अब तक का सबसे बड़ा महीना