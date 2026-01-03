Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra SUV Sales Cross 600000 for First Time in CY2025, check all details
अपनी SUVs के दम पर इस कंपनी ने रचा इतिहास! पहली बार 6 लाख के पार पहुंची सेल, भारत की नंबर-2 कार कंपनी बनी

अपनी SUVs के दम पर इस कंपनी ने रचा इतिहास! पहली बार 6 लाख के पार पहुंची सेल, भारत की नंबर-2 कार कंपनी बनी

संक्षेप:

महिंद्रा (Mahindra) ने 2025 में SUV सेगमेंट में अपना दबदबा पूरी तरह साबित कर दिया है। मजबूत प्रोडक्ट लाइन-अप, नई लॉन्चिंग और लगातार बढ़ती मांग के दम पर कंपनी न सिर्फ 6 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी भारत की नंबर-2 कार निर्माता बन गई है। 

Jan 03, 2026 12:56 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में साल 2025 महिंद्रा (Mahindra & Mahindra- M&M) के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2025 में पहली बार 6 लाख से ज्यादा SUV की बिक्री दर्ज की है। महिंद्रा (Mahindra) ने पूरे साल में 6,25,603 SUVs व्होलसेल की हैं, जो सालाना आधार पर 23% की शानदार बढ़त है। इसी के साथ महिंद्रा (Mahindra) भारत की नंबर-2 पैसेंजर व्हीकल कंपनी बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग वालों को इस कीमत पर मिलगी डिलीवरी

80वें साल में महिंद्रा (Mahindra) की बड़ी छलांग

महिंद्रा (Mahindra) अपने 80वें साल में में है और इस दौरान SUV की जबरदस्त मांग ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। खास बात यह है कि CY2024 में जहां महिंद्रा (Mahindra) चौथे नंबर पर थी, वहीं 2025 में दो पायदान की छलांग लगाकर नंबर-2 पर पहुंच गई। इससे पहले कंपनी ने 2024 में पहली बार 4 लाख SUV बिक्री का आंकड़ा पार किया था।

दिसंबर 2025 बना रिकॉर्ड महीना

महिंद्रा (Mahindra) ने दिसंबर 2025 में 50,946 SUVs डीलर्स को डिस्पैच कीं। इसी के साथ कंपनी ने पूरे साल में 6 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस उपलब्धि का अनुमान पहले ही लगा लिया था, जो अब सच साबित हुआ है।

FY2026 में भी तय है नया रिकॉर्ड

वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों (अप्रैल–दिसंबर 2025) में महिंद्रा (Mahindra) की व्होलसेल 4,76,476 यूनिट्स रही, जो 18% YoY ग्रोथ दिखाती है। FY2026 में 6 लाख का आंकड़ा छूने के लिए अब कंपनी को सिर्फ 1,23,524 यूनिट्स और बेचनी हैं, जो मौजूदा रफ्तार को देखते हुए आसान लगता है।

टाटा और हुंडई को छोड़ा पीछे

महिंद्रा (Mahindra) की रिकॉर्ड बिक्री का असर यह हुआ कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) पहले स्थान (18 लाख से ज्यादा PVs) पर बनी हुई है। वहीं, महिंद्रा (Mahindra) दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) तीसरे नंबर पर खिसक गई है। इसके अलावा हुंडई (Hyundai) चौथे स्थान पर रही। महिंद्रा (Mahindra) और हुंडई (Hyundai) के बीच फर्क सिर्फ 6,893 यूनिट्स का रहा।

महिंद्रा (Mahindra) की SUV जर्नी पिछले तीन सालों में काफी मजबूत रही है। कंपनी ने CY2023 में 4,33,172 यूनिट्स, CY2024 5,28,460 यूनिट्स और CY2025 में 6,25,603 यूनिट की सेल हासिल की। तीनों साल मिलाकर महिंद्रा (Mahindra) ने कुल 15.87 लाख SUVs बेच दी हैं।

ये भी पढ़ें:महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग वालों को इस कीमत पर मिलगी डिलीवरी

अक्टूबर बना अब तक का सबसे बड़ा महीना

2025 में सिर्फ अगस्त को छोड़कर हर महीने महिंद्रा (Mahindra) ने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की। अक्टूबर 2025 में दिवाली और कीमतों में कटौती के चलते कंपनी ने 71,624 यूनिट्स बेचकर अब तक की सबसे ज्यादा मंथली बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। इसमें कंपनी की स्कॉर्पियो (Scorpio) अब भी नंबर-1 है। इसके बाद थार (Thar) नंबर-2 बनी हुई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।