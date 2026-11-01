रिकॉर्डतोड़ बिक्री! इस देसी कंपनी की SUV खरीदने टूट पड़े ग्राहक, 31 दिनों में 73,338 लोगों ने खरीदी

महिंद्रा के लिए अक्टूबर, 2026 बिक्री के मामले में काफी शानदार रहा। कंपनी ने इस दौरान कुल 1,31,109 गाड़ियां बेचीं। यह कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा एक महीने की बिक्री है।

महिंद्रा के लिए अक्टूबर, 2026 बिक्री के मामले में काफी शानदार रहा। कंपनी ने इस दौरान कुल 1,31,109 गाड़ियां बेचीं। इसमें घरेलू मार्केट में बिक्री के साथ एक्सपोर्ट भी शामिल है। यह कंपनी की अब तक की सबसे ज्यादा एक महीने की बिक्री है। बता दें कि अक्टूबर, 2025 के मुकाबले कंपनी की कुल बिक्री में 9 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह है कि महिंद्रा की घरेलू SUV बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। बीते महीने कंपनी ने 73,338 एसयूवी बेचीं। त्योहारों के दौरान गाड़ियों की अच्छी मांग और नए मॉडल आने से कंपनी को यह बढ़त मिली है।

ताबड़तोड़ बिकी कंपनी की एसयूवी महिंद्रा की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री अक्टूबर, 2026 में 73,338 यूनिट रही। जबकि पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 71,624 गाड़ियां बेची थीं। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 2.39 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। एक्सपोर्ट को भी जोड़ दें तो कंपनी की यूटिलिटी व्हीकल बिक्री 74,904 यूनिट रही। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच महिंद्रा ने घरेलू मार्केट में कुल 4,31,480 एसयूवी बेचीं।

क्या रही इस बिक्री की वजह? कंपनी के ऑटोमोटिव बिजनेस के प्रेसिडेंट डॉ. वेलुसामी आर ने इस रिकॉर्ड बिक्री का श्रेय त्योहारों के दौरान मिली अच्छी मांग और नए मॉडल की रेंज को दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में पेश की गई एक्सयूवी 3XO ZNG को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, कंपनी ने इस मॉडल की अलग से बिक्री का आंकड़ा नहीं बताया है। वहीं, अक्टूबर में कंपनी ने घरेलू मार्केट में 33,037 लाइट कमर्शियल व्हीकल बेचे। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 4 पर्सेंट ज्यादा है।

एक्सपोर्ट में भी आई तेजी महिंद्रा के तीन पहियों वाले वाहनों की बिक्री में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इलेक्ट्रिक मॉडल समेत कंपनी ने अक्टूबर में कुल 17,632 तीन पहिया वाहन बेचे। वहीं, पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 12,762 यूनिट था। इस तरह बिक्री में 38 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान तीन पहिया वाहनों का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। दूसरी ओर अक्टूबर में कंपनी ने 7,102 वाहन दूसरे देशों में भेजे। इस तरह एक्सपोर्ट में 77 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई।