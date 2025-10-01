इस देसी कंपनी का भारतीय बाजार में दिखा दबदबा, हुंडई से ज्यादा कार बेच डालीं; ये टाटा या मारुति नहीं

भारतीय बाजार में कई ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए सेल्स के आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) सबसे ऊपर है। इस कंपनी ने पिछले कुछ महीने के दौरान टाटा, हुंडई, किआ, टोयोटा जैसी कंपनियों को डोमिनेट किया है।

पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल (PV) की थोक बिक्री में महिंद्रा ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) को पीछे छोड़ दिया। महिंद्रा ने यूटिलिटी व्हीकल (UV) की घरेलू बिक्री 56,233 यूनिट दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने में 51,062 यूनिट से 10% अधिक है। इस बीच, हुंडई ने घरेलू बाजार में 51,547 यूनिट बेची, जो सितंबर 2024 में 51,101 यूनिट से मामूली रूप से ज्यादा है।

GST में बदलाव से बिक्री में तेजी दोनों कंपनियों ने सितंबर में अपनी बिक्री में तेजी का क्रेडिट छोटी कारों पर लगने वाले GST कटौती को दिया है, जिे घटाकर 18% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद, हुंडई ने ग्राहकों को 2,40,000 रुपए तक के लाभ की घोषणा की, जबकि महिंद्रा ने अपने SUV पोर्टफोलियो में कीमतों में 1,56,000 तक की कटौती की है। इसी वजह से क्रेटा ने अपनी लॉन्च के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज की है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑटोमोटिव डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, "सितंबर में, हमने 56,233 यूनिट की SUV बिक्री हासिल की, जो 10% की वृद्धि है, और कुल वाहन बिक्री 100,298 यूनिट की रही, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 16% की वृद्धि है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) 2.0 और पिछले हफ्तों की दबी हुई मांग से मिले प्रोत्साहन की बदौलत, हमने नवरात्रि के पहले नौ दिनों के दौरान डीलर द्वारा रिपोर्ट की गई ग्राहक खुदरा बिक्री में मजबूत वृद्धि देखी है, जिसमें पिछले साल नवरात्रि के पहले नौ दिनों की तुलना में SUV सेगमेंट में 60% से अधिक और कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है।"

हुंडई ने SUV ने बिक्री में बढ़त हासिल की, जिसका नेतृत्व क्रेटा ने किया, जिसने 18,861 यूनिट की रिकॉर्ड मासिक बिक्री दर्ज की। जबकि वेन्यू ने 11,484 यूनिट के साथ 20 महीने का हाई सेल्स दर्ज की। हुंडई की घरेलू बिक्री में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि इसका निर्यात साल-दर-साल 44% बढ़कर 18,800 यूनिट हो गया, जो 33 महीनों में सबसे अधिक है, जिससे कुल बिक्री 70,347 यूनिट हो गई।