टोयोटा, किआ मिलकर नहीं कर पाईं महिंद्रा जितनी सेल, बिकीं 6.6 लाख से ज्यादा SUV, स्कॉर्पियो और थार का जलवा
महिंद्रा फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा सेल करने वाले ऑटोमेकर्स में से एक रहा। कंपनी ने FY2026 में 6.6 लाख से ज्यादा SUVs की सेल की। यह किआ और टोयोटा की कंबाइन्ड डोमेस्टिक सेल्स से ज्यादा है।
साल 2026 महिंद्रा के लिए जबर्दस्त रहा। महिंद्रा फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा सेल करने वाले ऑटोमेकर्स में से एक रहा। कंपनी ने FY2026 में 6.6 लाख से ज्यादा SUVs की सेल की। यह किआ और टोयोटा की कंबाइन्ड डोमेस्टिक सेल्स से ज्यादा है। इस धांसू सेल के साथ महिंद्रा देश का तीसरा सबसे बड़ा कारमेकर बन गया है। इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, महिंद्रा ने लगभग 20 पर्सेंट की YoY ग्रोथ दर्ज की, जो बाजार में ज्यादातर बड़े मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले काफी अधिक है। इस बंपर सेल के पीछे एसयूवी पोर्टफोलियो की लगातार भारी डिमांड है, जिसमें स्कॉर्पियो फैमिली एक बार फिर लीडर रही है।
महिंद्रा ने की 6,60,276 लाख यूनिट्स की सेल
वित्त वर्ष 2026 में महिंद्रा ने 6,60,276 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की लगभग 3,67,152 लाख यूनिट और किआ इंडिया करीब 2,89,035 लाख यूनिट्स की बिक्री से काफी ज्यादा है। टोयोटा और किआ की कंबाइन्ड सेल भी महिंद्रा की टोटल सेल से कम थी। यह अंतर भारतीय बाजार के एसयूवी-डॉमिनेंस सेगमेंट में महिंद्रा के बढ़ते दबदबे को दिखाता है, जहां बायर्स नॉर्मल सेडान और हैचबैक की बजाय ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली SUVs को पसंद कर रहे हैं। असल में इन आंकड़ों के साथ, महिंद्रा ने मारुति सुजुकी के बाद भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दूसरा स्थान हासिल किया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.25 लाख
स्कॉर्पियो और थार का भौकाल
FY2026 में महिंद्रा स्कॉर्पियो रेंज ब्रैंड की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी बनी रही, जिसकी 1,78,800 यूनिट्स की सेल हुई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 8 पर्सेंट अधिक है। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो-एन दोनों की मजबूत मांग ने यह पक्का किया कि ये मॉडल महिंद्रा के लिए सेल का मेन सोर्स बने रहें, खासकर सेमी-अर्बन और रूरल मार्केट्स में। थार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 1.26 लाख यूनिट्स की सेल दर्ज की। थार की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ लगभग 50 पर्सेंट रही। यह लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर महिंद्रा के लिए एक सफल मॉडल साबित हुई है, जिसकी डिमांड कई महीनों से सप्लाई से अधिक बनी हुई है।
बोलेरो ने भी दिखाया दम
बीते फाइनेंशियल ईयर में महिंद्रा की ग्रोथ केवल एक या दो प्रोडक्ट तक सीमित नहीं थी। भारत की सबसे लंबे समय तक बिकने वाली यूटिलिटी वीकल्स में से एक यानी बोलेरो ने 1.1 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि XUV 3XO ने 1 लाख से अधिक यूनिट्स की सेल की। हालांकि, XUV700 की बिक्री में वित्त वर्ष 2025 की तुलना में गिरावट आई, लेकिन महिंद्रा ने अपने लाइनअप में नए मॉडल जोड़कर इसकी भरपाई कर दी। लॉन्च ईयक में XUV 9e और BE 6, दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्रदर्शन ने बिक्री में जबर्दस्त ग्रोथ दर्ज की और पिछले साल के मुकाबले तेज बढ़ोतरी दिखाई।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।