टोयोटा, किआ मिलकर नहीं कर पाईं महिंद्रा जितनी सेल, बिकीं 6.6 लाख से ज्यादा SUV, स्कॉर्पियो और थार का जलवा

Apr 22, 2026 04:29 pm IST

महिंद्रा फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा सेल करने वाले ऑटोमेकर्स में से एक रहा। कंपनी ने FY2026 में 6.6 लाख से ज्यादा SUVs की सेल की। यह किआ और टोयोटा की कंबाइन्ड डोमेस्टिक सेल्स से ज्यादा है।

साल 2026 महिंद्रा के लिए जबर्दस्त रहा। महिंद्रा फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा सेल करने वाले ऑटोमेकर्स में से एक रहा। कंपनी ने FY2026 में 6.6 लाख से ज्यादा SUVs की सेल की। यह किआ और टोयोटा की कंबाइन्ड डोमेस्टिक सेल्स से ज्यादा है। इस धांसू सेल के साथ महिंद्रा देश का तीसरा सबसे बड़ा कारमेकर बन गया है। इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, महिंद्रा ने लगभग 20 पर्सेंट की YoY ग्रोथ दर्ज की, जो बाजार में ज्यादातर बड़े मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले काफी अधिक है। इस बंपर सेल के पीछे एसयूवी पोर्टफोलियो की लगातार भारी डिमांड है, जिसमें स्कॉर्पियो फैमिली एक बार फिर लीडर रही है।

महिंद्रा ने की 6,60,276 लाख यूनिट्स की सेल वित्त वर्ष 2026 में महिंद्रा ने 6,60,276 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की लगभग 3,67,152 लाख यूनिट और किआ इंडिया करीब 2,89,035 लाख यूनिट्स की बिक्री से काफी ज्यादा है। टोयोटा और किआ की कंबाइन्ड सेल भी महिंद्रा की टोटल सेल से कम थी। यह अंतर भारतीय बाजार के एसयूवी-डॉमिनेंस सेगमेंट में महिंद्रा के बढ़ते दबदबे को दिखाता है, जहां बायर्स नॉर्मल सेडान और हैचबैक की बजाय ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली SUVs को पसंद कर रहे हैं। असल में इन आंकड़ों के साथ, महिंद्रा ने मारुति सुजुकी के बाद भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दूसरा स्थान हासिल किया है।

स्कॉर्पियो और थार का भौकाल FY2026 में महिंद्रा स्कॉर्पियो रेंज ब्रैंड की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी बनी रही, जिसकी 1,78,800 यूनिट्स की सेल हुई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 8 पर्सेंट अधिक है। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो-एन दोनों की मजबूत मांग ने यह पक्का किया कि ये मॉडल महिंद्रा के लिए सेल का मेन सोर्स बने रहें, खासकर सेमी-अर्बन और रूरल मार्केट्स में। थार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 1.26 लाख यूनिट्स की सेल दर्ज की। थार की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ लगभग 50 पर्सेंट रही। यह लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर महिंद्रा के लिए एक सफल मॉडल साबित हुई है, जिसकी डिमांड कई महीनों से सप्लाई से अधिक बनी हुई है।