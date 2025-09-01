बिक्री में गिरावट के बाद भी इस देसी कंपनी की SUV को करीब 40000 लोगों ने खरीदा, एक्सपोर्ट में दिखी तेजी

महिंद्रा ने अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। इस महीने कंपनी ने कुल 75,901 गाड़ियां बेचीं जो पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर रही। एसयूवी सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई जहां घरेलू बिक्री 9 पर्सेंट घटकर 39,399 यूनिट्स रही।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। इस महीने कंपनी ने कुल 75,901 गाड़ियां बेचीं जो पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर रही। एसयूवी सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई जहां घरेलू बिक्री 9 पर्सेंट घटकर 39,399 यूनिट्स रही। हालांकि, कमर्शियल व्हीकल्स और तीन पहिया वाहनों ने कंपनी को सहारा दिया। खास बात यह है कि एक्सपोर्ट्स ने शानदार प्रदर्शन किया और 16 पर्सेंट की बढ़त दर्ज की। आइए जानते हैं इस दौरान हुई बिक्री के बारे में विस्तार से।

9% घट गई UV की बिक्री अगर यूटिलिटी व्हीकल (UV) सेगमेंट की बात करें तो महिंद्रा ने घरेलू बाजार में 39,399 यूनिट्स बिक्री की। इस दौरान बिक्री में सालाना आधार पर 9 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। हालांकि, एक्सपोर्ट्स समेत कुल UV सेल्स 40,846 यूनिट्स रही। कंपनी का कहना है कि एसयूवी की डिमांड मजबूत बनी हुई है।

कुछ ऐसी रही CV की बिक्री कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में अगस्त के दौरान महिंद्रा की घरेलू बिक्री 22,427 यूनिट्स रही। इसमें लाइट कमर्शियल व्हीकल (2T-3.5T) ने 13 पर्सेंट की बढ़त के साथ 19,502 यूनिट्स बेचे। जबकि 2 टन से कम वाले LCV में 1 पर्सेंट की मामूली गिरावट रही। जबकि थ्री-व्हीलर की बिक्री 13 पर्सेंट बढ़कर 10,527 यूनिट्स तक पहुंच गई।