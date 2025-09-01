mahindra sold around 40000 suv in august 2025 despite a decline of 9 percent बिक्री में गिरावट के बाद भी इस देसी कंपनी की SUV को करीब 40000 लोगों ने खरीदा, एक्सपोर्ट में दिखी तेजी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra sold around 40000 suv in august 2025 despite a decline of 9 percent

बिक्री में गिरावट के बाद भी इस देसी कंपनी की SUV को करीब 40000 लोगों ने खरीदा, एक्सपोर्ट में दिखी तेजी

महिंद्रा ने अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। इस महीने कंपनी ने कुल 75,901 गाड़ियां बेचीं जो पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर रही। एसयूवी सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई जहां घरेलू बिक्री 9 पर्सेंट घटकर 39,399 यूनिट्स रही।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 05:17 PM
0

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। इस महीने कंपनी ने कुल 75,901 गाड़ियां बेचीं जो पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर रही। एसयूवी सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई जहां घरेलू बिक्री 9 पर्सेंट घटकर 39,399 यूनिट्स रही। हालांकि, कमर्शियल व्हीकल्स और तीन पहिया वाहनों ने कंपनी को सहारा दिया। खास बात यह है कि एक्सपोर्ट्स ने शानदार प्रदर्शन किया और 16 पर्सेंट की बढ़त दर्ज की। आइए जानते हैं इस दौरान हुई बिक्री के बारे में विस्तार से।

9% घट गई UV की बिक्री

अगर यूटिलिटी व्हीकल (UV) सेगमेंट की बात करें तो महिंद्रा ने घरेलू बाजार में 39,399 यूनिट्स बिक्री की। इस दौरान बिक्री में सालाना आधार पर 9 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। हालांकि, एक्सपोर्ट्स समेत कुल UV सेल्स 40,846 यूनिट्स रही। कंपनी का कहना है कि एसयूवी की डिमांड मजबूत बनी हुई है।

कुछ ऐसी रही CV की बिक्री

कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में अगस्त के दौरान महिंद्रा की घरेलू बिक्री 22,427 यूनिट्स रही। इसमें लाइट कमर्शियल व्हीकल (2T-3.5T) ने 13 पर्सेंट की बढ़त के साथ 19,502 यूनिट्स बेचे। जबकि 2 टन से कम वाले LCV में 1 पर्सेंट की मामूली गिरावट रही। जबकि थ्री-व्हीलर की बिक्री 13 पर्सेंट बढ़कर 10,527 यूनिट्स तक पहुंच गई।

अच्छा रहा एक्सपोर्ट

एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अगस्त में कंपनी ने 3,548 यूनिट्स शिप किए जो पिछले साल के 3,060 यूनिट्स के मुकाबले 16 पर्सेंट ज्यादा है। वहीं, अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में महिंद्रा ने घरेलू यूवी बिक्री में 15 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी को भरोसा है कि आगामी त्योहारी सीजन में जीएसटी रेशनलाइजेशन से डिमांड और बढ़ेगी।

