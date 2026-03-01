Hindustan Hindi News
इस देसी कंपनी की SUV पर फिदा हुए ग्राहक! 28 दिनों में ही बेच डालीं 60000 कारें; करीब 20% बढ़ी बिक्री

Mar 01, 2026 04:16 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में महिंद्रा की कारों को कुल 60,018 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 19.04 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो महिंद्रा की कारों को कुल 60,018 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर महिंद्रा की कार बिक्री में 19.04 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 50,420 यूनिट था। जबकि मंथली बेसिस पर महिंद्रा की कार बिक्री में 5.50 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बता दें कि जनवरी, 2026 में महिंद्रा को कुल 63,510 नए खरीदार मिले थे। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री भी शानदार

कॉमर्शियल व्हीकल (CV) और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी महिंद्रा की बिक्री शानदार रही। बता दें कि 2 टन से 3.5 टन वाले लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स (LCV) की बिक्री में 12 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। इससे यह आंकड़ा 21,416 यूनिट्स तक पहुंच गया। वहीं, थ्री-व्हीलर सेगमेंट (इलेक्ट्रिक सहित) में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया। फरवरी में महिंद्रा ने 9,190 थ्री-व्हीलर की बिक्री की। यह पिछले साल की तुलना में 44 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी है। हालांकि, 2 टन से कम भार वाले छोटे कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में 4 पर्सेंट की मामूली गिरावट देखी गई है।

क्या कहती है कंपनी

महिंद्रा के प्रेसिडेंट (फार्म इक्विपमेंट बिजनेस) वीरजय नकरा के अनुसार, ग्रामीण भारत में बढ़ती सकारात्मकता और कैश फ्लो की वजह से आने वाले समय में ट्रैक्टरों की डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर देखें तो महिंद्रा ने शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में एक शानदार संतुलन बनाया है। एक ओर एसयूवी (SUV) की बढ़ती मांग ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को मजबूती दी है। वहीं, दूसरी ओर भारी कमर्शियल वाहनों और कृषि उपकरणों ने कंपनी को मोबिलिटी और फार्म मैकेनाइजेशन दोनों क्षेत्रों में एक लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है।

क्या है कंपनी की प्लानिंग

दूसरी ओर भारतीय कार मार्केट में महिंद्रा अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। महिंद्रा ने हाल ही में XEV 9S, XUV 7XO और XUV 3XO EV जैसी दमदार गाड़ियां लॉन्च की हैं। अब कंपनी अगले साल तक भारतीय बाजार में 4 से 5 नए मॉडल उतारने की प्लानिंग कर रही है। महिंद्रा के अपकमिंग पोर्टफोलियो में पेट्रोल-डीजल (ICE) इंजन के अलावा इलेक्ट्रिक कारें (EV) भी शामिल हैं।

