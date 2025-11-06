7 महीने में 30000 से ज्यादा घरों तक पहुंच गईं ये 2 इलेक्ट्रिक SUV; ये टाटा या MG के मॉडल नहीं

संक्षेप: कंपनी पिछले 7 महीने के दौरान इनकी 30,000 से ज्यादा यूनिट बेच चुकी हैं। कंपनी ने इन दोनों की बिक्री इसी साल मार्च 2025 में शुरू की थी। यानी मोटे तौर पर हर महीने इन कारों की लगभग 4,285 यूनिट बिकीं। ये अपने आप में बेहद शानदार आंकड़ा है।

महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में XEV 9e और BE 6 ने चार चांद लगा दिए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs की दम पर कंपनी अब देश की टॉप-3 कंपनियों में शामिल हो चुकी है। कंपनी पिछले 7 महीने के दौरान इनकी 30,000 से ज्यादा यूनिट बेच चुकी हैं। कंपनी ने इन दोनों की बिक्री इसी साल मार्च 2025 में शुरू की थी। यानी मोटे तौर पर हर महीने इन कारों की लगभग 4,285 यूनिट बिकीं। ये अपने आप में बेहद शानदार आंकड़ा है। इनकी कीमतों की बात करें तो XUV 9e की एक्स-शोरूम कीमते 21.90 लाख से 30.50 लाख रुपए तक हैं। जबकि, BE 6 की एक्स-शोरूम कीमतें 18.90 लाख से लेकर 26.90 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।