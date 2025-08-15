mahindra showcases vision-s vision.t vision.sxt vision.x suv concept model on new nu-iq platform SUV लवर्स के लिए बड़ा सरप्राइज, महिंद्रा ने पेश किए चार धांसू कॉन्सेप्ट मॉडल; जानिए लॉन्चिंग कब, Auto Hindi News - Hindustan
mahindra showcases vision-s vision.t vision.sxt vision.x suv concept model on new nu-iq platform

SUV लवर्स के लिए बड़ा सरप्राइज, महिंद्रा ने पेश किए चार धांसू कॉन्सेप्ट मॉडल; जानिए लॉन्चिंग कब

देसी कार निर्माता महिंद्रा ने मुंबई में हुए Global Vision 2027 इवेंट में SUV लवर्स के लिए बड़ा सरप्राइज दिया। कंपनी ने इस इवेंट में चार नए कॉन्सेप्ट मॉडल Vision.S, Vision.T, Vision.SXT और Vision.X से पर्दा उठाया।

Ashutosh Kumar
Fri, 15 Aug 2025 02:45 PM
देसी कार निर्माता महिंद्रा ने मुंबई में हुए Global Vision 2027 इवेंट में SUV लवर्स के लिए बड़ा सरप्राइज दिया। कंपनी ने इस इवेंट में चार नए कॉन्सेप्ट मॉडल Vision.S, Vision.T, Vision.SXT और Vision.X से पर्दा उठाया। खास बात यह है कि चारों एसयूवी महिंद्रा के नए NU_IQ मॉड्यूलर मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बनी हैं जो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक, सभी पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। बता दें कि ये सभी एसयूवी कंपनी के “HEARTCORE डिजाइन फिलॉसफी” पर बनी हैं जो दमदार लुक और एडवेंचर-रेडी कैरेक्टर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कंपनी इसे साल 2027 से भारत व इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेगी।

क्या है NU_IQ प्लेटफॉर्म

अगर NU_IQ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह महिंद्रा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी तरह के पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव, लेफ्ट-हैंड और राइट-हैंड ड्राइव, सब तरह के ड्राइव लेआउट भी दिए जा सकते हैं।

चारों एसयूवी कॉन्सेप्ट की खासियत

बता दें कि Vision.T दमदार और बॉक्सी डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर 2023 Thar.e कॉन्सेप्ट की झलक देती है। वहीं, Vision.S एक रग्ड SUV कि तरह दिखती है जिसमें बॉक्सी लुक, मस्क्युलर बॉडी और हाई-परफॉर्मेंस बोनट एयर इंटेक्स हैं। जबकि Vision.SXT मस्क्युलर और हाई-स्टांस वाली SUV के तरह दिखाई देती है जिसमें क्लैमशेल हुड, फ्लेयर्ड आर्च और एक्सपोज्ड बोनट हिंज का स्टाइलिश कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा, Vision.X कॉम्पैक्ट और मॉडर्न SUV के तरह दिखती है जो शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

क्या कहती है कंपनी

महिंद्रा का कहना है कि NU_IQ का मकसद ग्राहकों को “कंप्रोमाइज से आजादी” देना है। इसमें आपको SUV की असली फील के साथ ज्यादा इंटीरियर स्पेस, फ्लैट फ्लोर डिजाइन, हल्का लेकिन मजबूत स्ट्रक्चर और टॉप-लेवल सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ कंपनी ने NU_UX डिजिटल आर्किटेक्चर भी पेश किया है जो ड्राइवर और पैसेंजर्स को एकदम फ्यूचरिस्टिक, स्मार्ट और साइ-फाई मूवी जैसा यूजर एक्सपीरियंस देगा।

