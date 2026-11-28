महिंद्रा ने खेती-किसानी के लिए एक नई तरह का ट्रैक्टर पेश किया है। यह डीजल के बजाय इथेनॉल से चल सकता है। कंपनी ने पहली बार अपने इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल ट्रैक्टर को लोगों के सामने दिखाया है।

महिंद्रा ने खेती-किसानी के लिए एक नई तरह का ट्रैक्टर पेश किया है। यह डीजल के बजाय इथेनॉल और पेट्रोल के मिक्स फ्यूल से चल सकता है। कंपनी ने पहली बार अपने इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल ट्रैक्टर को लोगों के सामने दिखाया है। इसे महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहे एग्रोविजन 2026 में पेश किया गया। यह एग्जीबिशन 27 से 30 नवंबर तक चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रैक्टर में गन्ने, मक्का और फसल के बचे हुए हिस्सों से बने इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी ने इसे 49 HP वाले Yuvo Tech+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इसके साथ महिंद्रा ने दो और ट्रैक्टर भी दिखाए हैं।

इथेनॉल से चलने वाला ट्रैक्टर महिंद्रा ट्रैक्टर्स का यह इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल ट्रैक्टर कंपनी की नई फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करने की कोशिश का हिस्सा है। इसे 49 HP वाले Yuvo Tech+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इथेनॉल और पेट्रोल के मिक्स फ्यूल पर चल सकता है। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने, मक्का, मक्के के छिलके, खेतों में बचने वाले फसल के हिस्सों और दूसरे कृषि कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नितिन गडकरी को दिखाया नया ट्रैक्टर नागपुर में एग्रोविजन 2026 के दौरान महिंद्रा ट्रैक्टर्स के CEO हर्ष राय ने इस ट्रैक्टर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत दूसरे लोगों को दिखाया। कंपनी का मानना है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों के लिए नए तरह के फ्यूल पर काम करना जरूरी है। इथेनॉल-पेट्रोल मिक्स फ्यूल पर चलने की खूबी इसे आम डीजल ट्रैक्टरों से अलग बनाती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके माइलेज, कीमत और बाजार में लॉन्च होने की तारीख जैसी जानकारी नहीं दी है।

50 HP का नया ट्रैक्टर भी दिखाया महिंद्रा ने एग्रोविजन में अपने 50 HP वाले NOVO 605 DI PS 4WD ट्रैक्टर को भी पेश किया। यह चारों पहियों से चलने वाला ट्रैक्टर है। इसमें 2,700 किलोग्राम तक वजन उठाने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा इसमें पार्टियल सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन और 12/8 पैड क्लच दिया गया है। कंपनी ने इसे उन किसानों के लिए दिखाया है, जिन्हें खेती के काम में ज्यादा ताकत और वजन उठाने की क्षमता वाले ट्रैक्टर की जरूरत होती है।