विदेश में भी 'धुरंधर' बनी ये भारतीय कंपनी, सात समंदर पार से मिला 35000 कारों का ऑर्डर

संक्षेप:

Feb 04, 2026 12:53 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत में महिंद्रा की स्कॉर्पियो का एकतरफा दबदबा है। ये बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। दूसरी तरफ, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी स्कॉर्पियो की हाई डिमांड है। स्कॉर्पियो पिकअप की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह डिमांड बनी हुई है। दरअसल, इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी के एक नए LCV ऑर्डर के तहत महिंद्रा को 2026 में स्कॉर्पियो पिक अप सिंगल कैब पिकअप ट्रकों की 35,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करनी होंगी। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो महिंद्रा को मिला है। ये भारत की बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिखाता है।

कई कंपनियों पर भारी पड़ी महिंद्रा

भारत के उलट, इंडोनेशिया में पिकअप ट्रक की बिक्री का अच्छा-खासा हिस्सा है, जहां अलग-अलग तरह के ट्रक उपलब्ध हैं। बाजार में पहले से ही कई कंपनियां मौजूद हैं। इनमें दाइहात्सु, सुजुकी, मित्सुबिशी, इसुजु, टोयोटा और अन्य शामिल हैं। इसके बावजूद, इंडोनेशिया की एक सरकारी कंपनी ने भारतीय मैन्युफैक्चर महिंद्रा ऑटो को 35,000 LCV का बड़ा ऑर्डर दिया है।

ये भी पढ़ें:ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग

इस कंपनी का नाम एग्रीनास पंगन नुसंतरा है। यह ऑर्डर कोपेरासी देसा/केलुराहन मेराह पुडिथ (KDKMP) प्रोजेक्ट के लिए 35,000 महिंद्रा स्कॉर्पियो पिक अप सिंगल-कैब पिकअप ट्रकों का है। कहा जा रहा है कि महिंद्रा इस ऑर्डर को 2026 में पूरा करेगी और स्कॉर्पियो पिक अप की सभी 35,000 यूनिट्स इंडोनेशिया भेजी जाएंगी।

ये महिंद्रा पिक अप पिकअप ट्रक इंडोनेशिया में स्थापित किए जा रहे कोपेरासी (सहकारी समितियों) की स्थापना और विकास के लिए लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KDKMP प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोपेरासी को मजबूत और भरोसेमंद व्हीकल उपलब्ध कराना है, ताकि ताजी खेती की उपज बाजार तक आसानी से पहुंच सके और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें:कुछ ऐसी हो सकती है न्यू क्रेटा, फोटोज से हुआ डिजाइन और फीचर्स का खुलासा!

नासिक प्लांट में तैयार होंगी यूनिट
महिंद्रा ऑटो के लिए, एग्रीनास पंगन नुसंतरा के साथ 35,000 स्कॉर्पियो पिक अप यूनिट्स का यह नया सौदा एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यह उनका अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इसे समझने के लिए यह 35,000 यूनिट्स का सौदा महिंद्रा के FY25 में हासिल किए गए कुल एक्सपोर्ट वॉल्यूम से ज्यादा है। यह सौदा महिंद्रा के इंटरनेशनल ऑपरेशंस और उनकी ग्लोबील प्रेजेंस को बढ़ावा देगा। स्कॉर्पियो पिकअप की ये 35,000 सिंगल कैब यूनिट्स महिंद्रा के नासिक प्लांट में बनाई जाएंगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
