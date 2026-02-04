विदेश में भी 'धुरंधर' बनी ये भारतीय कंपनी, सात समंदर पार से मिला 35000 कारों का ऑर्डर

संक्षेप: भारत में महिंद्रा की स्कॉर्पियो का एकतरफा दबदबा है। ये बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। दूसरी तरफ, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी स्कॉर्पियो की हाई डिमांड है। स्कॉर्पियो पिकअप की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह डिमांड बनी हुई है।

Feb 04, 2026 12:53 pm IST

भारत में महिंद्रा की स्कॉर्पियो का एकतरफा दबदबा है। ये बाजार में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। दूसरी तरफ, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी स्कॉर्पियो की हाई डिमांड है। स्कॉर्पियो पिकअप की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह डिमांड बनी हुई है। दरअसल, इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी के एक नए LCV ऑर्डर के तहत महिंद्रा को 2026 में स्कॉर्पियो पिक अप सिंगल कैब पिकअप ट्रकों की 35,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करनी होंगी। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो महिंद्रा को मिला है। ये भारत की बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिखाता है।

कई कंपनियों पर भारी पड़ी महिंद्रा भारत के उलट, इंडोनेशिया में पिकअप ट्रक की बिक्री का अच्छा-खासा हिस्सा है, जहां अलग-अलग तरह के ट्रक उपलब्ध हैं। बाजार में पहले से ही कई कंपनियां मौजूद हैं। इनमें दाइहात्सु, सुजुकी, मित्सुबिशी, इसुजु, टोयोटा और अन्य शामिल हैं। इसके बावजूद, इंडोनेशिया की एक सरकारी कंपनी ने भारतीय मैन्युफैक्चर महिंद्रा ऑटो को 35,000 LCV का बड़ा ऑर्डर दिया है।

इस कंपनी का नाम एग्रीनास पंगन नुसंतरा है। यह ऑर्डर कोपेरासी देसा/केलुराहन मेराह पुडिथ (KDKMP) प्रोजेक्ट के लिए 35,000 महिंद्रा स्कॉर्पियो पिक अप सिंगल-कैब पिकअप ट्रकों का है। कहा जा रहा है कि महिंद्रा इस ऑर्डर को 2026 में पूरा करेगी और स्कॉर्पियो पिक अप की सभी 35,000 यूनिट्स इंडोनेशिया भेजी जाएंगी।

ये महिंद्रा पिक अप पिकअप ट्रक इंडोनेशिया में स्थापित किए जा रहे कोपेरासी (सहकारी समितियों) की स्थापना और विकास के लिए लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। KDKMP प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोपेरासी को मजबूत और भरोसेमंद व्हीकल उपलब्ध कराना है, ताकि ताजी खेती की उपज बाजार तक आसानी से पहुंच सके और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाया जा सके।