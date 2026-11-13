महिंद्रा ने सिर्फ 10 महीने में बेच डालीं 6 लाख+ SUV, अक्टूबर में रिकॉर्ड 73000 से ज्यादा ग्राहक मिले

नवंबर 2026 की शुरुआत में महिंद्रा को अपनी सबसे सेल कैलेंडर ईयर 2025 के 625,603 SUVs के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10,323 और यूनिट्स की जरूरत थी। यह अंतर कंपनी ने इस महीने के पहले 10 दिनों में ही पूरा कर लिया और उससे आगे भी निकल गई।

महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल्स ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ज्यादातर SUVs शामिल हैं। वहीं, अब कंपनी का इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में दमदार हो चुका है। कंपनी की सेल्स का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अक्टूबर में 73,338 SUVs की बिक्री दर्ज की, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स है। इसके साथ, कंपनी ने लगातार दूसरे साल 600,000 ईयरली होलसेल का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इस साल के पहले 10 महीनों में कुल बिक्री 615,280 यूनिट रही, जो पिछले साल जनवरी से अक्टूबर 2025 के दौरान 518,321 यूनिट की थी। यानी इसे 19% की ग्रोथ मिली।

नवंबर 2026 की शुरुआत में महिंद्रा को अपनी सबसे सेल कैलेंडर ईयर 2025 के 625,603 SUVs के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10,323 और यूनिट्स की जरूरत थी। यह अंतर कंपनी ने इस महीने के पहले 10 दिनों में ही पूरा कर लिया और उससे आगे भी निकल गई। अक्टूबर 2025, जो GST 2.0 के कारण कीमतों में कटौती के बाद का पहला पूरा महीना था। ऐसे दो मौके हैं जब महिंद्रा ​​की मंथली होलसेल 70,000 यूनिट्स के पार पहुंची। इसके बाद सितंबर 2026 का नंबर आता है, जिसमें 64,092 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

महिंद्रा SUVs होलसेल YTD कैलेंडर ईयर 2026 महीना CY2026 CY2025 चेंज % YoY जनवरी 63,510 50,659 25% फरवरी 60,018 50,420 19% मार्च 60,272 48,048 25% अप्रैल 56,331 52,330 8% मई 58,021 52,431 11% जून 60,393 47,306 28% जुलाई 60,048 49,871 20% अगस्त 59,257 39,399 50% सितंबर 64,092 56,233 14% अक्टूबर 73,338 71,624 2% टोटल 6,15,280 5,18,321 19%

महिंद्रा SUVs की कैलेंडर ईयर 2026 की होलसेल की बात करें तो CY2026 की जनवरी में कंपनी ने 63,510 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 50,659 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 25% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की फरवरी में कंपनी ने 60,018 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 50,420 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 19% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की मार्च में कंपनी ने 60,272 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 48,048 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 25% की सालाना ग्रोथ मिली।

CY2026 की अप्रैल में कंपनी ने 56,331 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 52,330 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 8% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की मई में कंपनी ने 58,021 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 52,431 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 11% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की जून में कंपनी ने 60,393 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 47,306 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 28% की सालाना ग्रोथ मिली।

CY2026 की जुलाई में कंपनी ने 60,048 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 49,871 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 20% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की अगस्त में कंपनी ने 59,257 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 39,399 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 50% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की सितंबर में कंपनी ने 64,092 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 56,233 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 14% की सालाना ग्रोथ मिली।

CY2026 की अक्टूबर में कंपनी ने 73,338 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 71,624 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 2% की सालाना ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी SUVs की CY2026 के दौरान कुल 6,15,280 यूनिट बेच चुकी है। जबकि, CY2025 के दौरान 5,18,321 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% की सालाना ग्रोथ मिली है। अभी साल खत्म होने में 2 महीने बाकी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी अपनी अब तक की एक कैलेंडर ईयर में सबसे बड़ी सेल दर्ज कर सकती है।