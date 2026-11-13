महिंद्रा ने सिर्फ 10 महीने में बेच डालीं 6 लाख+ SUV, अक्टूबर में रिकॉर्ड 73000 से ज्यादा ग्राहक मिले
नवंबर 2026 की शुरुआत में महिंद्रा को अपनी सबसे सेल कैलेंडर ईयर 2025 के 625,603 SUVs के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10,323 और यूनिट्स की जरूरत थी। यह अंतर कंपनी ने इस महीने के पहले 10 दिनों में ही पूरा कर लिया और उससे आगे भी निकल गई।
महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल्स ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ज्यादातर SUVs शामिल हैं। वहीं, अब कंपनी का इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में दमदार हो चुका है। कंपनी की सेल्स का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अक्टूबर में 73,338 SUVs की बिक्री दर्ज की, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स है। इसके साथ, कंपनी ने लगातार दूसरे साल 600,000 ईयरली होलसेल का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इस साल के पहले 10 महीनों में कुल बिक्री 615,280 यूनिट रही, जो पिछले साल जनवरी से अक्टूबर 2025 के दौरान 518,321 यूनिट की थी। यानी इसे 19% की ग्रोथ मिली।
नवंबर 2026 की शुरुआत में महिंद्रा को अपनी सबसे सेल कैलेंडर ईयर 2025 के 625,603 SUVs के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10,323 और यूनिट्स की जरूरत थी। यह अंतर कंपनी ने इस महीने के पहले 10 दिनों में ही पूरा कर लिया और उससे आगे भी निकल गई। अक्टूबर 2025, जो GST 2.0 के कारण कीमतों में कटौती के बाद का पहला पूरा महीना था। ऐसे दो मौके हैं जब महिंद्रा की मंथली होलसेल 70,000 यूनिट्स के पार पहुंची। इसके बाद सितंबर 2026 का नंबर आता है, जिसमें 64,092 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।
|महिंद्रा SUVs होलसेल YTD कैलेंडर ईयर 2026
|महीना
|CY2026
|CY2025
|चेंज % YoY
|जनवरी
|63,510
|50,659
|25%
|फरवरी
|60,018
|50,420
|19%
|मार्च
|60,272
|48,048
|25%
|अप्रैल
|56,331
|52,330
|8%
|मई
|58,021
|52,431
|11%
|जून
|60,393
|47,306
|28%
|जुलाई
|60,048
|49,871
|20%
|अगस्त
|59,257
|39,399
|50%
|सितंबर
|64,092
|56,233
|14%
|अक्टूबर
|73,338
|71,624
|2%
|टोटल
|6,15,280
|5,18,321
|19%
महिंद्रा SUVs की कैलेंडर ईयर 2026 की होलसेल की बात करें तो CY2026 की जनवरी में कंपनी ने 63,510 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 50,659 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 25% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की फरवरी में कंपनी ने 60,018 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 50,420 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 19% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की मार्च में कंपनी ने 60,272 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 48,048 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 25% की सालाना ग्रोथ मिली।
CY2026 की अप्रैल में कंपनी ने 56,331 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 52,330 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 8% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की मई में कंपनी ने 58,021 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 52,431 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 11% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की जून में कंपनी ने 60,393 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 47,306 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 28% की सालाना ग्रोथ मिली।
CY2026 की जुलाई में कंपनी ने 60,048 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 49,871 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 20% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की अगस्त में कंपनी ने 59,257 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 39,399 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 50% की सालाना ग्रोथ मिली। CY2026 की सितंबर में कंपनी ने 64,092 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 56,233 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 14% की सालाना ग्रोथ मिली।
CY2026 की अक्टूबर में कंपनी ने 73,338 यूनिट बेचीं। जबकि, CY2025 में कंपनी ने 71,624 यूनिट बेची थीं। यानी इसे 2% की सालाना ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी SUVs की CY2026 के दौरान कुल 6,15,280 यूनिट बेच चुकी है। जबकि, CY2025 के दौरान 5,18,321 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% की सालाना ग्रोथ मिली है। अभी साल खत्म होने में 2 महीने बाकी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी अपनी अब तक की एक कैलेंडर ईयर में सबसे बड़ी सेल दर्ज कर सकती है।
XUV 3XO ZNG भी लॉन्च
कंपनी ने अक्टूबर में XUV 3XO ZNG सब-4-मीटर कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च की है। यह CNG SUV के सेक्टर में महिंद्रा का पहला बड़ा कदम है, जो CNG की बेहतर एफिशिएंसी तो देती है, लेकिन इससे गाड़ी की परफॉरमेंस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। कंपनी का कहना है कि लॉन्च के तुरंत बाद ही ग्राहकों के बीच 3XO ZNG को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यह कॉम्पैक्ट SUV टर्बो-पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ-साथ CNG वर्जन में भी उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें