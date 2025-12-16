डीजल कार बेचने में बेताज बादशाह बनी ये कंपनी, भारत में बिकने वाली हर दूसरी गाड़ी इसकी; ये मारुति, टाटा या हुंडई नहीं
महिंद्रा कंपनी डीजल कारों के सेगमेंट में बेताज बादशाह बनकर उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बिकने वाली हर दूसरी डीजल कार महिंद्रा की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
एक समय था, जब भारतीय बाजार में डीजल कारों की तूती बोलती थी। लेकिन, बीते कुछ सालों में पेट्रोल, CNG और अब हाइब्रिड-ईवी की बढ़ती हिस्सेदारी ने डीजल की पकड़ कमजोर कर दी है। इसके बावजूद महिंद्रा (Mahindra) ने डीजल सेगमेंट में ऐसा दबदबा बनाया है कि आज भारत में बिकने वाली हर दूसरी नई डीजल कार महिंद्रा (Mahindra) की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
महिंद्रा की 50% डीजल कारें
इक्विरस रिसर्च (Equirus Research) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में अब तक बिकने वाली कुल नई डीजल पैसेंजर कारों में करीब 50 फीसदी हिस्सेदारी महिंद्रा (Mahindra) के पास है। यही नहीं, कंपनी की डीजल पीवी (Passenger Vehicle) मार्केट शेयर 2024 में 53% से बढ़कर 2025 में 56% तक पहुंचने का अनुमान है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब 2019 में डीजल कारों की हिस्सेदारी 33% थी, जो अब घटकर सिर्फ 18% रह गई है, यानि पूरा बाजार डीजल से दूर जा रहा है, लेकिन महिंद्रा (Mahindra) उसी रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ रही है।
स्कॉर्पियो-N, थार और XUV700 बने गेमचेंजर
महिंद्रा (Mahindra) की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके दमदार SUV पोर्टफोलियो का है। इसमें स्कॉर्पियो-N, थार (Thar) और XUV700 है। ये तीनों मॉडल न सिर्फ परफॉर्मेंस और रोड प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनका डीजल इंजन ऑप्शन ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा है। लंबी दूरी, बेहतर टॉर्क और SUV यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से डीजल अब भी भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है।
बाकी कंपनियों की फिसलती पकड़
जहां महिंद्रा (Mahindra) आगे बढ़ रही है, वहीं बाकी ब्रांड्स की डीजल में हिस्सेदारी लगातार घट रही है। हुंडई (Hyundai) की डीजल हिस्सेदारी 2019 में 22% थी, जो 2025 में करीब 14% बची है। वहीं, किआ (Kia) की डीजल हिस्सेदारी की बात करें तो 2025 में गिरकर 11% तक आने की उम्मीद है। वहीं, 2024 में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की हिस्सेदारी 14% थी, जो 2025 में सिर्फ 8% रहने का अनुमान है।
वहीं, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), होंडा (Honda) और टोयोटा (Toyota) जैसी कंपनियां अब डीजल से लगभग दूरी बना चुकी हैं और उनका फोकस पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पर शिफ्ट हो गया है।
क्यों अब भी डीजल की किंग है महिंद्रा?
महिंद्रा (Mahindra) ने समय के साथ यह समझ लिया कि SUV खरीदारों के लिए डीजल अब भी अहम है, जिसके चलते पावर, टॉर्क और लॉन्ग ड्राइव्स में डीजल की अहमियत खत्म नहीं हुई। इसी वजह से कंपनी ने डीजल इंजनों को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाकर पेश किया।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
