कंपनी का दावा- हर 10 मिनट में 1 SUV सेल, इसकी ई-कारों को बंद आंखों से खरीद रहे लोग; 7 महीने में 30000 यूनिट फुर्र
भारतीय बाजार में महिंद्रा के इलेक्ट्रिक कारों की तगड़ी डिमांड है। कंपनी ने दावा किया है कि उसकी हर 10 मिनट में एक SUV सेल हो रही है। कंपनी ने कहा कि पिछले 7 महीने में 30,000 इलेक्ट्रिक कारें सेल हुई हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती डिमांड का सबसे बड़ा सबूत अब महिंद्रा ने पेश कर दिया है। कंपनी ने सिर्फ 7 महीनों में 30,000 इलेक्ट्रिक SUVs बेचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी का दावा है कि हर 10 मिनट में एक महिंद्रा EV बिक रही है। यह उपलब्धि महिंद्रा की EV यात्रा के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई है, खासकर तब जब कंपनी भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक मौजूदगी को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
XEV 9e और BE 6 ने बदली तस्वीर
महिंद्रा ने पिछले साल नवंबर में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप XEV 9e और BE 6 लॉन्च की थी। इन दोनों मॉडलों ने कंपनी की किस्मत पलट दी है। इसमें 10 में से 8 खरीदार ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार महिंद्रा की कार खरीदी है, यानी ये EVs सिर्फ नए ग्राहकों को आकर्षित ही नहीं कर रहीं, बल्कि महिंद्रा के लिए बिल्कुल नया मार्केट खोल रही हैं। यह बात खुद कंपनी ने बेंगलुरु में आयोजित अपने स्क्रीम इलेक्ट्रिक (Scream Electric) इवेंट के दौरान बताई।
65% महिंद्रा EVs हर दिन चल रही
महिंद्रा ने बताया कि उसके इलेक्ट्रिक SUV रेंज की 65% यूनिट्स हर वर्किंग डे रोड पर चल रही हैं। इससे पता चलता है कि लोग EVs को सिर्फ खरीद ही नहीं रहे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रूप से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यह EV सेगमेंट में भरोसा और बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है।
महिंद्रा की EV दुनिया — अब अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य
महिंद्रा पहले से ही भारत के प्रमुख देसी EV निर्माताओं में से एक है, लेकिन कंपनी अब अपनी EV स्ट्रैटेजी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। इवेंट में कंपनी ने कई बड़े प्लान्स का खुलासा किया है। इसमें फॉर्मुला E (Formula E) प्रोजेक्ट को और मजबूत बनाया जाएगा। XEV 9S का फर्स्ट ऐनिवर्सरी एडिशन सेलिब्रेट किया गया है और कई नए EV-फोकस्ड थीम्स पेश हुईं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।