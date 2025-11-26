Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra sells 30000 EVs in 7 months and claims 1 EV sold every 10 minutes, check all details
कंपनी का दावा- हर 10 मिनट में 1 SUV सेल, इसकी ई-कारों को बंद आंखों से खरीद रहे लोग; 7 महीने में 30000 यूनिट फुर्र

कंपनी का दावा- हर 10 मिनट में 1 SUV सेल, इसकी ई-कारों को बंद आंखों से खरीद रहे लोग; 7 महीने में 30000 यूनिट फुर्र

संक्षेप:

भारतीय बाजार में महिंद्रा के इलेक्ट्रिक कारों की तगड़ी डिमांड है। कंपनी ने दावा किया है कि उसकी हर 10 मिनट में एक SUV सेल हो रही है। कंपनी ने कहा कि पिछले 7 महीने में 30,000 इलेक्ट्रिक कारें सेल हुई हैं।

Wed, 26 Nov 2025 08:15 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
0

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती डिमांड का सबसे बड़ा सबूत अब महिंद्रा ने पेश कर दिया है। कंपनी ने सिर्फ 7 महीनों में 30,000 इलेक्ट्रिक SUVs बेचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी का दावा है कि हर 10 मिनट में एक महिंद्रा EV बिक रही है। यह उपलब्धि महिंद्रा की EV यात्रा के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई है, खासकर तब जब कंपनी भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक मौजूदगी को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

XEV 9e और BE 6 ने बदली तस्वीर

महिंद्रा ने पिछले साल नवंबर में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप XEV 9e और BE 6 लॉन्च की थी। इन दोनों मॉडलों ने कंपनी की किस्मत पलट दी है। इसमें 10 में से 8 खरीदार ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार महिंद्रा की कार खरीदी है, यानी ये EVs सिर्फ नए ग्राहकों को आकर्षित ही नहीं कर रहीं, बल्कि महिंद्रा के लिए बिल्कुल नया मार्केट खोल रही हैं। यह बात खुद कंपनी ने बेंगलुरु में आयोजित अपने स्क्रीम इलेक्ट्रिक (Scream Electric) इवेंट के दौरान बताई।

65% महिंद्रा EVs हर दिन चल रही

महिंद्रा ने बताया कि उसके इलेक्ट्रिक SUV रेंज की 65% यूनिट्स हर वर्किंग डे रोड पर चल रही हैं। इससे पता चलता है कि लोग EVs को सिर्फ खरीद ही नहीं रहे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रूप से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यह EV सेगमेंट में भरोसा और बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:कल लॉन्च होगी महिंद्रा की नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, जानिए एक्सपेक्टेड कीमत

महिंद्रा की EV दुनिया — अब अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य

महिंद्रा पहले से ही भारत के प्रमुख देसी EV निर्माताओं में से एक है, लेकिन कंपनी अब अपनी EV स्ट्रैटेजी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। इवेंट में कंपनी ने कई बड़े प्लान्स का खुलासा किया है। इसमें फॉर्मुला E (Formula E) प्रोजेक्ट को और मजबूत बनाया जाएगा। XEV 9S का फर्स्ट ऐनिवर्सरी एडिशन सेलिब्रेट किया गया है और कई नए EV-फोकस्ड थीम्स पेश हुईं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra Electric Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।