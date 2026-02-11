अब कार में बैठो और मजे करो... वो खुद ही ड्राइव करेगी और पार्किंग भी ढूंढ लेगी, ड्राइवर को मॉनिटर भी करेगी
कारों में अब ADAS फीचर आम होता जा रहा है। वहीं, कंपनियों इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में इजराइल की ADAS और ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फर्म मोबिलआई (Mobileye) ने घोषणा की है कि महिंद्रा के साथ नेक्स्ट जेन ADAS का इस्तेमाल करेगी।
कारों में अब ADAS फीचर आम होता जा रहा है। वहीं, कंपनियों इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में इजराइल की ADAS और ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फर्म मोबिलआई (Mobileye) ने घोषणा की है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 2027 से अपने सुपरविजन और सराउंड ADAS हैंड्स-फ्री, आईज-ऑन ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। कंपनी की आने वाले कम से कम 6 मॉडल में Mobileye की टेक्नोलॉजी होगी। इसमें ऑटोमैटिक पार्किंग, ड्राइवर मॉनिटरिंग और तय रास्तों पर हैंड्स-फ्री ड्राइविंग जैसे फीचर्स होंगे।
महिंद्रा, Mobileye के EyeQ6 High, एक प्रीमियम ADAS सिस्टम-ऑन-चिप का इस्तेमाल करेगी, जो महिंद्रा के आने वाले मॉडल के आर्किटेक्चर को आसान बनाने के लिए एक ही ECU पर कुछ ऑटोनॉमस ड्राइविंग ऑपरेशन को मुमकिन बनाता है। 2027 का टारगेट बताता है कि आने वाले मॉडल कंपनी द्वारा हाल ही में पेश किए गए कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन नहीं होंगे, बल्कि इसमें BE 6, XEV 9e, और XEV 9s के नेक्स्ट-जेन वर्जन या अपडेट शामिल हो सकते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 12.98 - 16.7 लाख
11 कैमरों और शायद रडार सेंसर का इस्तेमाल करके, सुपरविजन सीमित जगहों और हालात में पॉइंट-टू-पॉइंट ऑटोनॉमस नेविगेशन की सुविधा देता है। सराउंड ADAS सिस्टम के लिए 5 कैमरे और कई रडार एमिटर की जरूरत होती है, जिसमें एडवांस्ड पार्किंग के साथ-साथ सराउंड-व्यू, सेफ्टी और परसेप्शन फीचर्स के लिए एक EyeQ6 हाई प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। Mobileye ड्राइवरों के लिए सेफ्टी और आराम के साथ-साथ मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्केलेबिलिटी का वादा करता है।
कंपनियों के ऑटोनॉमस ड्राइविंग सॉल्यूशन भारत के लिए लोकलाइज किए जाएंगे, जिनमें एक्सपोर्ट मार्केट को भी सर्विस देने की क्षमता है। कंपनियों ने इस साल जनवरी की शुरुआत में घोषणा की थी कि वे EyeQ6 सीरीज हार्डवेयर से चलने वाले नए फीचर्स को शामिल करने के लिए अपने मौजूदा सहयोग को बढ़ाएंगे, जिसमें भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एक फुल-स्टैक ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम बनाने की क्षमता है। Mobileye ऑफरिंग के आधार पर बनाए गए पिछले महिंद्रा मॉडल में पॉपुलर XUV700 शामिल है, जिसमें 2021 में सेगमेंट-फर्स्ट ADAS फीचर्स पेश किए गए थे।
Mobileye के CEO प्रो. एमनॉन शशुआ ने उस समय एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा था, "जैसे-जैसे और एडवांस्ड मॉडल सामने आ रहे हैं, हम भारत में ग्रोथ के शानदार मौके देख रहे हैं और दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण ड्राइविंग माहौल में से एक में Mobileye SuperVision-बेस्ड सर्विसेज लाने के लिए महिंद्रा के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।