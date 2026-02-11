अब कार में बैठो और मजे करो... वो खुद ही ड्राइव करेगी और पार्किंग भी ढूंढ लेगी, ड्राइवर को मॉनिटर भी करेगी

संक्षेप: कारों में अब ADAS फीचर आम होता जा रहा है। वहीं, कंपनियों इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में इजराइल की ADAS और ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फर्म मोबिलआई (Mobileye) ने घोषणा की है कि महिंद्रा के साथ नेक्स्ट जेन ADAS का इस्तेमाल करेगी।

Feb 11, 2026 08:44 am IST

कारों में अब ADAS फीचर आम होता जा रहा है। वहीं, कंपनियों इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में इजराइल की ADAS और ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फर्म मोबिलआई (Mobileye) ने घोषणा की है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 2027 से अपने सुपरविजन और सराउंड ADAS हैंड्स-फ्री, आईज-ऑन ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। कंपनी की आने वाले कम से कम 6 मॉडल में Mobileye की टेक्नोलॉजी होगी। इसमें ऑटोमैटिक पार्किंग, ड्राइवर मॉनिटरिंग और तय रास्तों पर हैंड्स-फ्री ड्राइविंग जैसे फीचर्स होंगे।

महिंद्रा, Mobileye के EyeQ6 High, एक प्रीमियम ADAS सिस्टम-ऑन-चिप का इस्तेमाल करेगी, जो महिंद्रा के आने वाले मॉडल के आर्किटेक्चर को आसान बनाने के लिए एक ही ECU पर कुछ ऑटोनॉमस ड्राइविंग ऑपरेशन को मुमकिन बनाता है। 2027 का टारगेट बताता है कि आने वाले मॉडल कंपनी द्वारा हाल ही में पेश किए गए कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन नहीं होंगे, बल्कि इसमें BE 6, XEV 9e, और XEV 9s के नेक्स्ट-जेन वर्जन या अपडेट शामिल हो सकते हैं।

11 कैमरों और शायद रडार सेंसर का इस्तेमाल करके, सुपरविजन सीमित जगहों और हालात में पॉइंट-टू-पॉइंट ऑटोनॉमस नेविगेशन की सुविधा देता है। सराउंड ADAS सिस्टम के लिए 5 कैमरे और कई रडार एमिटर की जरूरत होती है, जिसमें एडवांस्ड पार्किंग के साथ-साथ सराउंड-व्यू, सेफ्टी और परसेप्शन फीचर्स के लिए एक EyeQ6 हाई प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। Mobileye ड्राइवरों के लिए सेफ्टी और आराम के साथ-साथ मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्केलेबिलिटी का वादा करता है।

कंपनियों के ऑटोनॉमस ड्राइविंग सॉल्यूशन भारत के लिए लोकलाइज किए जाएंगे, जिनमें एक्सपोर्ट मार्केट को भी सर्विस देने की क्षमता है। कंपनियों ने इस साल जनवरी की शुरुआत में घोषणा की थी कि वे EyeQ6 सीरीज हार्डवेयर से चलने वाले नए फीचर्स को शामिल करने के लिए अपने मौजूदा सहयोग को बढ़ाएंगे, जिसमें भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एक फुल-स्टैक ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम बनाने की क्षमता है। Mobileye ऑफरिंग के आधार पर बनाए गए पिछले महिंद्रा मॉडल में पॉपुलर XUV700 शामिल है, जिसमें 2021 में सेगमेंट-फर्स्ट ADAS फीचर्स पेश किए गए थे।