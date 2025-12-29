Hindustan Hindi News
टाटा ने हिलाया हुंडई का सिंहासन! फिर भी नंबर-2 की रेस जीत गई ये कंपनी, जानिए 2025 में किसका बजा डंका

टाटा ने हिलाया हुंडई का सिंहासन! फिर भी नंबर-2 की रेस जीत गई ये कंपनी, जानिए 2025 में किसका बजा डंका

संक्षेप:

2025 में ऑटो इंडस्ट्री का गेम बदल गया है। भारत में कार बेचने की रेस में महिंद्रा ने इस साल नंबर-2 की पोजिशन हासिल की है। वहीं, इस रेस में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने हुंडई (Hyundai) को पीछे छोड़ दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 29, 2025 01:10 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में साल 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में नंबर 2 और नंबर 3 की रेस पूरी तरह पलट गई है। इस साल महिंद्रा (Mahindra & Mahindra -M&M) ने पहली बार कैलेंडर ईयर में दूसरा स्थान पक्का कर लिया, जबकि टाटा मोटर्स (Tata Motors), हुंडई (Hyundai) को पछाड़कर नंबर 3 बनने के बेहद करीब पहुंच गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वाहन (Vahan) डेटा क्या कहता है?

25 दिसंबर 2025 तक के वाहन (Vahan) रजिस्ट्रेशन डाटा के मुताबिक, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 17.50 लाख यूनिट की सेल हासिल की। महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने 5.81 लाख यूनिट, टाटा ने 5.52 लाख यूनिट और हुंडई ने 5.50 लाख यूनिट kr सेल हासिल की।

तुलना करें तो पता चलता है कि 2024 में M&M की बिक्री 4.90 लाख यूनिट थी, जो 2025 में जबरदस्त उछाल के साथ 5.81 लाख तक पहुंच गई। वहीं, टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने भी हल्की, लेकिन स्थिर बढ़त दर्ज की, जबकि हुंडई (Hyundai) की बिक्री में गिरावट देखने को मिली।

क्यों आगे निकली महिंद्रा & टाटा?

M&M और टाटा मोटर्स की सफलता के पीछे कुछ साफ वजहें हैं। ये दोनों कंपनियां SUV पर फोकस कर रही हैं। वहीं, ग्रामीण, सेमी-अर्बन और शहरी सभी बाजारों में इन दोनों कंपनियों के गाड़ियों की मजबूत पकड़ है। इन दोनों कंपनियों के पास कई इलेक्ट्रिक मॉडल हैं, जिसके चलते EV सेगमेंट में भी इन्होंने बढ़त बना ली है।

महिंद्रा का दमदार प्रदर्शन

महिंद्रा (Mahindra) के लिए स्कॉर्पियो (Scorpio) और बोलेरो (Bolero) ने ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में बड़ा रोल निभाया। वहीं, शहरों में स्कॉर्पियो-N, थार रॉक्स (Thar Roxx) और XUV सीरीज ने बिक्री को सहारा दिया। इसके अलावा कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUVs BE 6 और 9E ने भी EV सेगमेंट में अतिरिक्त वॉल्यूम जोड़ा।

टाटा मोटर्स की मजबूत वापसी

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने साल की धीमी शुरुआत के बाद शानदार वापसी की। टाटा नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) की लगातार मजबूत डिमांड रही। हैरियर ईवी (Harrier EV) की लॉन्चिंग से EV लीडरशिप बरकरार है। कर्व (Curvv) ने भी धीरे-धीरे बिक्री में योगदान दिया।

अब जनवरी से टाटा सिएरा (Tata Sierra) की बिक्री शुरू होने वाली है। साथ ही हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) के पेट्रोल वर्जन और कई नए लॉन्च लाइन-अप में हैं, जिससे टाटा (Tata) की रफ्तार और तेज हो सकती है।

