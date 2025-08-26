इस कंपनी की SUV और EV के पीछे ऐसे पड़े ग्राहक, नया प्लांट खोलने के लिए जमीन तलाशने लगी

यह कदम कंपनी के नए मॉड्यूलर, मल्टी-ऊर्जा NU IQ प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ आया है, जो SUVs की एक नई सीरीज का आधार बनेगा। इसका पहला मॉडल 2027 में लॉन्च होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय और ग्लोबल, दोनों बाजारों में खाली जगहों को भरने के लिए डिजाइन किया गया है।

देश के अदंर पिछले कुछ महीनों में महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है। वो देश की सबसे ज्यादा SUVs बेचने वाली कंपनी भी बनकर सामने आई है। ऐसे में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने और डिलीवरी टाइम को कम करने के लिए कंपनी एक नया प्लांट खोलने की प्लानिंग कर चुकी है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, महिंद्रा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाने के उद्देश्य से एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश कर रही है।

यह कदम कंपनी के नए मॉड्यूलर, मल्टी-ऊर्जा NU IQ प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ आया है, जो SUVs की एक नई सीरीज का आधार बनेगा। इसका पहला मॉडल 2027 में लॉन्च होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय और ग्लोबल, दोनों बाजारों में खाली जगहों को भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंपनी के मौजूदा प्रोडक्ट पाइपलाइन का पूरक होगा।

महिंद्रा ऑटो डिवीजन के CEO नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि व्हीकल कंपनी अपने चाकन प्लांट में प्रोडक्शन 2.4 लाख यूनिट बढ़ाने की योजना बना रहा है, लेकिन इसके लिए अभी भी अतिरिक्त कैपेसिटी की आवश्यकता होगी। उन्होंने PTI को बताया, "हम उन जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां हम एक अतिरिक्त ग्रीनफील्ड कैपेसिटी स्थापित कर सकें।" उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण समय-सीमा को प्रभावित कर सकता है।

ऑटो कंपनी ने इगतपुरी में 350 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को रुचि पत्र सौंपा है, जहां वह पहले से ही अपने प्लांट का संचालन कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करना है।

कैपेसिटी बढ़ाने के साथ-साथ, महिंद्रा अपने सर्विस नेटवर्क को मजबूत करने पर भी समान जोर दे रही है। कंपनी शहरी और ग्रामीण दोनों केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सालाना 150 से 200 आउटलेट जोड़ने की योजना बना रही है, जो वर्तमान में 100 हैं। गोलागुंटा ने कहा, "अगर आप सही तरह का सर्विस नेटवर्क प्रदान कर सकते हैं, तो ग्राहक एक्सपीरियंस अभी की तुलना में बेहतर हो सकता है।"