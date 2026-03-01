जलवा दिखाने आ रहीं ये नई 7 सीटर SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, Kia की सोरेंटो भी
इंडियन मार्केट में कुछ जबर्दस्त 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में Renault Boreal, Kia Sorento, महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट और हुंडई की D सेगमेंट की एक नई एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
7 सीटर SUV लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में कुछ जबर्दस्त 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में Renault Boreal, Kia Sorento, महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट और हुंडई की D सेगमेंट की एक नई एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
Renault Boreal
रेनो ने इंडियन मार्केट के लिए नई डस्टर को अनवील कर दिया है। कंपनी इसकी कीमतों का ऐलान इसी महीने करने वाली है। कंपनी C-सेगमेंट एसयूवी का थ्री-रो वर्जन लॉन्च करने की भी प्लानिंग कर रही है। इसका नाम बोरियल हो सकता है। यह एसयूवी टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और XUV 7XO को टक्कर देगी। बोरियल का प्लेटफॉर्म और बेस डस्टर से लिया जाएगा। 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 7-सीटर वर्जन में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। बोरियल में टेक-पैक्ड कंफर्टेबल केबिन होगा, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10 इंच की स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर मिलेंगे।
Mahindra Scorpio-N Facelift
स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट आने वाला है। इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव होंगे। इनमें रीडिजाइन्ड लाइटिंग, नए बंपर और बड़े 19 इंच के वील मेन हैं। इंटीरियर में मटेरियल की क्वालिटी और केबिन डिजाइन को और बेहतर किया जाएगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा 10.25 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स के भी शामिल होने की संभावना है। नए मॉडल में ADAS फीचर भी सभी वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन होंगे।
हुंडई की D-सेगमेंट की नई SUV
हुंडई, महिंद्रा 7XO को टक्कर देने के लिए एक नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च होने पर यह नई D-सेगमेंट एसयूवी Tucson की जगह लेगी, लेकिन इसकी कीमत कम होगी। इसमें एक दमदार हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जा सकता है। यह वही इंजन हो सकता है, जो सोरेंटो में मिलता है। यह एसयूवी इस साल के अंत तक आ सकती है। आने वाले दिनों में इसके बारे में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
Kia Sorento
किआ इस साल भारत में अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी - Sorento को लॉन्च करेगी। इस 7 सीटर एसयूवी में दो 12.3 इंच के डिस्प्ले, कनेक्टेड कार सूट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिलेंगे। इसमें नया डिवेलप किया गया 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन होगा। इंजन के बारे अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।
