Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जलवा दिखाने आ रहीं ये नई 7 सीटर SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, Kia की सोरेंटो भी

Mar 01, 2026 12:17 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडियन मार्केट में कुछ जबर्दस्त 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में Renault Boreal, Kia Sorento, महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट और हुंडई की D सेगमेंट की एक नई एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

जलवा दिखाने आ रहीं ये नई 7 सीटर SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, Kia की सोरेंटो भी

7 सीटर SUV लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में कुछ जबर्दस्त 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में Renault Boreal, Kia Sorento, महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट और हुंडई की D सेगमेंट की एक नई एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं

Renault Boreal

रेनो ने इंडियन मार्केट के लिए नई डस्टर को अनवील कर दिया है। कंपनी इसकी कीमतों का ऐलान इसी महीने करने वाली है। कंपनी C-सेगमेंट एसयूवी का थ्री-रो वर्जन लॉन्च करने की भी प्लानिंग कर रही है। इसका नाम बोरियल हो सकता है। यह एसयूवी टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और XUV 7XO को टक्कर देगी। बोरियल का प्लेटफॉर्म और बेस डस्टर से लिया जाएगा। 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 7-सीटर वर्जन में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। बोरियल में टेक-पैक्ड कंफर्टेबल केबिन होगा, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10 इंच की स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर मिलेंगे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N Facelift

Mahindra Scorpio N Facelift

₹ 13.8 - 24.8 लाख

मुझे सूचित करें
Kia Sorento

Kia Sorento

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 12.98 - 16.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20 N Line

Hyundai i20 N Line

₹ 9.14 - 11.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

Mahindra Scorpio-N Facelift

स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट आने वाला है। इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव होंगे। इनमें रीडिजाइन्ड लाइटिंग, नए बंपर और बड़े 19 इंच के वील मेन हैं। इंटीरियर में मटेरियल की क्वालिटी और केबिन डिजाइन को और बेहतर किया जाएगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा 10.25 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स के भी शामिल होने की संभावना है। नए मॉडल में ADAS फीचर भी सभी वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन होंगे।

Photo: Prime e car
ये भी पढ़ें:टॉप 5 अफोर्डेबल ईवी, लिस्ट में मारुति सुजुकी भी, 75% तक की रीसेल वैल्यू

हुंडई की D-सेगमेंट की नई SUV

हुंडई, महिंद्रा 7XO को टक्कर देने के लिए एक नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च होने पर यह नई D-सेगमेंट एसयूवी Tucson की जगह लेगी, लेकिन इसकी कीमत कम होगी। इसमें एक दमदार हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जा सकता है। यह वही इंजन हो सकता है, जो सोरेंटो में मिलता है। यह एसयूवी इस साल के अंत तक आ सकती है। आने वाले दिनों में इसके बारे में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

kia sorento
ये भी पढ़ें:17 मार्च को आ रही नई डस्टर, इन SUV से मिलेगी कड़ी टक्कर, लिस्ट में सिएरा भी

Kia Sorento

किआ इस साल भारत में अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी - Sorento को लॉन्च करेगी। इस 7 सीटर एसयूवी में दो 12.3 इंच के डिस्प्ले, कनेक्टेड कार सूट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिलेंगे। इसमें नया डिवेलप किया गया 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन होगा। इंजन के बारे अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले दिखा इस नई SUV का जबर्दस्त लुक, सफारी और 7XO से होगी टक्कर
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।