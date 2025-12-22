बस 8 दिन है मौका, स्कॉर्पियो से XUV 3XO तक ₹4.45 लाख तक ईयर-एंड डिस्काउंट; अब मचेगी लूट!

संक्षेप: महिंद्रा दिसंबर में अपनी लगभग सभी एसयूवी XUV 3XO, XUV400, XUV700, स्कॉर्पियो और थार रॉक्स पर भारी छूट दे रही है। इन मॉडलों पर कुल फायदा 85 हजार से लेकर 4.45 लाख रुपये तक का हो सकता है।

Dec 22, 2025 02:37 pm IST

महिंद्रा ने साल के आखिर में बिक्री को रफ्तार देने के लिए अपनी SUV रेंज पर जबरदस्त ईयर-एंड डिस्काउंट ऑफर कर दिए हैं। बता दें कि दिसंबर महीने में कंपनी की लगभग सभी पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO, XUV400, XUV700, स्कॉर्पियो क्लासिक, थार रॉक्स और स्कॉर्पियो N पर भारी छूट मिल रही है। इन मॉडलों पर कुल फायदा 85 हजार से लेकर 4.45 लाख रुपये तक का हो सकता है। ये ऑफर्स 31 दिसंबर तक वैलिड हैं। इनका मकसद साल खत्म होने से पहले बिक्री बढ़ाना और MY2025 स्टॉक को क्लियर करना है।

ऑफर में दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल महिंद्रा के ये ईयर-एंड ऑफर्स सिर्फ कैश डिस्काउंट तक सीमित नहीं हैं। इनमें कैश बेनिफिट के साथ-साथ एक्सचेंज बोनस, कॉरपोरेट डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस और इंश्योरेंस पर खास ऑफर्स भी शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि डिस्काउंट की रकम मॉडल, वैरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। यानी किसी शहर में ज्यादा फायदा मिल सकता है तो किसी जगह थोड़ी कम छूट देखने को मिल सकती है।

इस मॉडल पर 4.45 लाख तक छूट सबसे ज्यादा डिस्काउंट की बात करें तो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV XUV400 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। दिसंबर में इस इलेक्ट्रिक SUV पर कुल मिलाकर 4.45 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। वहीं, महिंद्रा XUV 3XO, जो कंपनी की सबसे किफायती SUV है, पर करीब 1.14 लाख रुपये तक का ईयर-एंड बेनिफिट दिया जा रहा है। डीजल SUV पसंद करने वालों के लिए स्कॉर्पियो क्लासिक पर भी 1.40 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।