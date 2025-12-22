Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra scorpio xuv 3xo thar rox xuv 700 rs 4-45 lakh year-end discounts
बस 8 दिन है मौका, स्कॉर्पियो से XUV 3XO तक ₹4.45 लाख तक ईयर-एंड डिस्काउंट; अब मचेगी लूट!

बस 8 दिन है मौका, स्कॉर्पियो से XUV 3XO तक ₹4.45 लाख तक ईयर-एंड डिस्काउंट; अब मचेगी लूट!

संक्षेप:

महिंद्रा दिसंबर में अपनी लगभग सभी एसयूवी XUV 3XO, XUV400, XUV700, स्कॉर्पियो और थार रॉक्स पर भारी छूट दे रही है। इन मॉडलों पर कुल फायदा 85 हजार से लेकर 4.45 लाख रुपये तक का हो सकता है।

Dec 22, 2025 02:37 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिंद्रा ने साल के आखिर में बिक्री को रफ्तार देने के लिए अपनी SUV रेंज पर जबरदस्त ईयर-एंड डिस्काउंट ऑफर कर दिए हैं। बता दें कि दिसंबर महीने में कंपनी की लगभग सभी पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO, XUV400, XUV700, स्कॉर्पियो क्लासिक, थार रॉक्स और स्कॉर्पियो N पर भारी छूट मिल रही है। इन मॉडलों पर कुल फायदा 85 हजार से लेकर 4.45 लाख रुपये तक का हो सकता है। ये ऑफर्स 31 दिसंबर तक वैलिड हैं। इनका मकसद साल खत्म होने से पहले बिक्री बढ़ाना और MY2025 स्टॉक को क्लियर करना है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऑफर में दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल

महिंद्रा के ये ईयर-एंड ऑफर्स सिर्फ कैश डिस्काउंट तक सीमित नहीं हैं। इनमें कैश बेनिफिट के साथ-साथ एक्सचेंज बोनस, कॉरपोरेट डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस और इंश्योरेंस पर खास ऑफर्स भी शामिल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि डिस्काउंट की रकम मॉडल, वैरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। यानी किसी शहर में ज्यादा फायदा मिल सकता है तो किसी जगह थोड़ी कम छूट देखने को मिल सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.28 - 14.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 13.66 - 25.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV900

Mahindra XUV900

₹ 25 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 12.98 - 16.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इस मॉडल पर 4.45 लाख तक छूट

सबसे ज्यादा डिस्काउंट की बात करें तो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV XUV400 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। दिसंबर में इस इलेक्ट्रिक SUV पर कुल मिलाकर 4.45 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। वहीं, महिंद्रा XUV 3XO, जो कंपनी की सबसे किफायती SUV है, पर करीब 1.14 लाख रुपये तक का ईयर-एंड बेनिफिट दिया जा रहा है। डीजल SUV पसंद करने वालों के लिए स्कॉर्पियो क्लासिक पर भी 1.40 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

थार पर भी बंपर छूट

दूसरी ओर महिंद्रा XUV700 पर दिसंबर में करीब 1.55 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। जबकि थार रॉक्स पर 1.20 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। वहीं, स्कॉर्पियो N पर सबसे कम लेकिन फिर भी काम की छूट मिल रही है। यह छूट 85,600 रुपये तक जाती है। कुल मिलाकर, अगर आप इस साल के अंत में नई महिंद्रा SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।