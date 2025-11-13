महिंद्रा की इस SUV पर टूटे ग्राहक, बिक्री में बन गई नंबर-1; थार, बोलेरो भी रह गए पीछे
संक्षेप: देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डाटा रिलीज कर दिया है। भारतीय मार्केट में बीते महीने महिंद्रा की कारों को कुल 71,624 नए खरीददार मिले।
देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डाटा रिलीज कर दिया है। भारतीय मार्केट में बीते महीने महिंद्रा की कारों को कुल 71,624 नए खरीददार मिले। बता दें कि एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) कंपनी की टॉप-सेलिंग मॉडल बन गई। बीते महीने महिंद्रा स्कॉर्पियो को कुल 17,880 नए खरीददार मिले। इस दौरान स्कॉर्पियो की बिक्री में सालाना आधार पर 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2024 में यह आंकड़ा 15,670 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
|मॉडल
|यूनिट्स
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|17,880
|महिंद्रा बोलेरो
|14,343
|महिंद्रा XUV 3X0
|12,237
|महिंद्रा थार
|12,029
|महिंद्रा XUV 700
|10,139
|महिंद्रा XEV 9e
|2,708
|महिंद्रा BE 6
|2,134
|महिंद्रा XUV 400
|152
|महिंद्रा मराजो
|2
46% बढ़ गई बोलेरो की बिक्री
बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,343 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,237 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 51 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,029 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2024 में महिंद्रा थार को कुल 7,944 नए ग्राहक मिले थे।
सिर्फ 2 यूनिट बिकी मराजो
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,139 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि महिंद्रा XEV 9e को इस दौरान कुल 2,708 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, महिंद्रा BE 6 को इस दौरान कुल 2,134 नए लोगों ने खरीदा। जबकि महिंद्रा XUV 400 ने इस दौरान 85% की सालाना गिरावट के साथ कुल 152 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि महिंद्रा मराजो ने इस दौरान 95 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 2 यूनिट कार की बिक्री की।
