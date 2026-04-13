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महिंद्रा के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली मुर्गी बनीं ये 3 SUV, 12 महीने में 4 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचीं

Apr 13, 2026 09:35 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा की बिक्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कॉर्पियो, थार और बोलेरो की तिकड़ी ने मिलकर 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच डालीं। अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो महिंद्रा ने कुल 6,60,276 गाड़ियां बेचीं।

महिंद्रा के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली मुर्गी बनीं ये 3 SUV, 12 महीने में 4 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचीं

महिंद्रा के लिए बीता फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 किसी लॉटरी से कम नहीं रहा। कंपनी की तगड़ी एसयूवी गाड़ियों ने मार्केट में ऐसी धूम मचाई कि देखने वाले दंग रह गए। महिंद्रा की बिक्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कॉर्पियो, थार और बोलेरो की तिकड़ी ने मिलकर 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच डालीं। अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो महिंद्रा ने कुल 6,60,276 गाड़ियां बेचीं। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 पर्सेंट ज्यादा है। इस जबरदस्त सेल की वजह से महिंद्रा अब भारत में गाड़ियां बेचने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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नंबर-1 रही महिंद्रा स्कॉर्पियो

अब बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की। बता दें कि स्कॉर्पियो N और क्लासिक ने मिलकर इस दौरान करीब 1,79,000 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इसकी डिमांड 8.5 पर्सेंट बढ़ गई है। वहीं, दूसरी तरफ महिंद्रा थार तो जैसे सबकी चहेती बन गई है। थार की सेल में करीब 49 पर्सेंट का तगड़ा उछाल आया है। महिंद्रा थार की इस दौरान कुल 1,26,261 यूनिट्स बिकीं। चाहे शहर की सड़कें हों या पहाड़ों के ऊबड़-खाबड़ रास्ते, थार और स्कॉर्पियो का जलवा हर जगह बरकरार है।

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बोलेरो पर भी टूटे ग्राहक

अब बात कर लेते हैं दो दशक से ज्यादा समय महिंद्रा बोलेरो की। आज भी गांवों और छोटे शहरों में बोलेरो का कोई तोड़ नहीं है। पिछले साल बोलेरो की 1,10,136 गाड़ियां बिकीं। यह पिछली बार से 16 पर्सेंट ज्यादा है। इसकी सादगी और मजबूती ही इसकी असली ताकत है। महिंद्रा ने बोलेरो और बोलेरो नियो में थोड़े-बहुत बदलाव भी किए। इसका फायदा उन्हें सेल में साफ देखने को मिला। आज भी यह गाड़ी महिंद्रा की सबसे भरोसेमंद मॉडल बनी हुई है।

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ताबड़तोड़ बिकी महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारें

महिंद्रा अब बिजली से चलने वाली यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में भी रेस में काफी आगे निकल गई है। महिंद्रा XUV 7XO तो अपनी जगह बना ही चुकी हैं। लेकिन अब लोगों का ध्यान 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' कारों की तरफ भी जा रहा है। नई XEV 9e की ही 27,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गई हैं। इसके साथ ही BE 6 और XEV 9S जैसी गाड़ियों ने भी मार्केटमें अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। महिंद्रा ने दिखा दिया है कि वे केवल दमदार डीजल इंजन ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों में भी नंबर वन बनने का दम रखते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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