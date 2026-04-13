महिंद्रा के लिए 'सोने का अंडा' देने वाली मुर्गी बनीं ये 3 SUV, 12 महीने में 4 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचीं

महिंद्रा की बिक्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कॉर्पियो, थार और बोलेरो की तिकड़ी ने मिलकर 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच डालीं। अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो महिंद्रा ने कुल 6,60,276 गाड़ियां बेचीं।

महिंद्रा के लिए बीता फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 किसी लॉटरी से कम नहीं रहा। कंपनी की तगड़ी एसयूवी गाड़ियों ने मार्केट में ऐसी धूम मचाई कि देखने वाले दंग रह गए। महिंद्रा की बिक्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कॉर्पियो, थार और बोलेरो की तिकड़ी ने मिलकर 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच डालीं। अगर पूरे साल का हिसाब देखें तो महिंद्रा ने कुल 6,60,276 गाड़ियां बेचीं। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 पर्सेंट ज्यादा है। इस जबरदस्त सेल की वजह से महिंद्रा अब भारत में गाड़ियां बेचने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

नंबर-1 रही महिंद्रा स्कॉर्पियो अब बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की। बता दें कि स्कॉर्पियो N और क्लासिक ने मिलकर इस दौरान करीब 1,79,000 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इसकी डिमांड 8.5 पर्सेंट बढ़ गई है। वहीं, दूसरी तरफ महिंद्रा थार तो जैसे सबकी चहेती बन गई है। थार की सेल में करीब 49 पर्सेंट का तगड़ा उछाल आया है। महिंद्रा थार की इस दौरान कुल 1,26,261 यूनिट्स बिकीं। चाहे शहर की सड़कें हों या पहाड़ों के ऊबड़-खाबड़ रास्ते, थार और स्कॉर्पियो का जलवा हर जगह बरकरार है।

बोलेरो पर भी टूटे ग्राहक अब बात कर लेते हैं दो दशक से ज्यादा समय महिंद्रा बोलेरो की। आज भी गांवों और छोटे शहरों में बोलेरो का कोई तोड़ नहीं है। पिछले साल बोलेरो की 1,10,136 गाड़ियां बिकीं। यह पिछली बार से 16 पर्सेंट ज्यादा है। इसकी सादगी और मजबूती ही इसकी असली ताकत है। महिंद्रा ने बोलेरो और बोलेरो नियो में थोड़े-बहुत बदलाव भी किए। इसका फायदा उन्हें सेल में साफ देखने को मिला। आज भी यह गाड़ी महिंद्रा की सबसे भरोसेमंद मॉडल बनी हुई है।