थम नहीं रही इस SUV की डिमांड, 10 महीने में 1.45 लाख घरों तक पहुंच गई; दूसरे मॉडल आसपास भी नहीं
महिंद्रा के लिए एक कार ऐसी है जिसकी डिमांड सालों से चली आ रही है। खासकर, इस साल तो ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। जनवरी से अक्टूबर 2025 के 10 महीने के दौरान ये कंपनी के लिए नंबर-1 मॉडल बनकर सामने आई है। जबकि, दूसरे नंबर पर रहने वाला मॉडल इसके आसपास भी नहीं है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो की। भारतीय बाजार में इस SUV को दो वैरिएंट स्कॉर्पियो एन और क्लासिक में बेचा जाता है। बीते 10 महीने इसमें इसकी 145,487 यूनिट बिकी हैं। जबकि, बीते साल अक्टूबर 2024 में इसकी दौरान 141,465 यूनिट बिकी थीं। इसके पास कंपनी का कुल 28.1% मार्केट शेयर है।
|महिंद्रा मॉडल वाइज सेल्स जनवरी से अक्टूबर 2025
|मॉडल
|जनवरी से अक्टूबर 2025
|शेयर %
|जनवरी से अक्टूबर 2024
|शेयर %
|YoY %
|स्कॉर्पियो एन / क्लासिक
|145,487
|28.1
|141,465
|32.10%
|2.8
|बोलेरो नियो / क्लासिक
|82,915
|16
|86,805
|19.70%
|-4.7
|XUV700
|74,075
|14.3
|74,290
|16.90%
|-0.3
|थार / थार रॉक्स
|97,092
|18.7
|60,646
|13.80%
|27.5
|XUV300/ 3XO
|80,007
|15.4
|73,053
|16.60%
|8.7
|XUV400
|2,360
|0.5
|4,307
|1.00%
|-82.5
|BE 6 & XEV 9e
|36,104
|7
|0
|0.00%
|0
|माराजो
|281
|0.1
|248
|0.10%
|11.7
|टोटल
|518,321
|100
|440,814
|100
|15
महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।
SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।
इसमें नया डैश और सेंटर कंसोल, अपडेटेड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रूफ-माउंटेड स्पीकर, लेदर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, सेंट्रली माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के लिए सनरूफ, 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।
