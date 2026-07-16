महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदना हुआ ₹1.70 लाख रुपए तक सस्ता, एक बार देख लें ये लिस्ट; जुलाई में ही मिलेगा फायदा

यदि आप इस महीने इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 1.70 लाख रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट स्कॉर्पियो N मॉडल पर रही है। वहीं, क्लासिक पर 70,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा।

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महिंद्रा अपने पोर्टफोलियो की नंबर-1 स्कॉर्पियो SUV पर जुलाई में शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी स्कॉर्पियो N और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों पर डिस्काउंट लेकर आई है। यदि आप इस महीने इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 1.70 लाख रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट स्कॉर्पियो N मॉडल पर रही है। वहीं, क्लासिक पर 70,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। बता दें कि स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमतें 13.37 लाख से 17.40 लाख रुपए तक हैं। जबकि, स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमतें 13.49 लाख से 24.95 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N पर डिस्काउंट जुलाई 2026 वैरिएंट कैश डिस्काउंट एक्सेसरीज बेनिफिट एक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिट टोटल बेनिफिट Turbo Petrol & Diesel MT (Z2) Rs 0 Rs 0 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 25,000 Turbo Petrol Z4 Rs 20,000 Rs 30,000 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 75,000 Turbo Diesel Z4, Z6, Z8, Z8S, Z8T, Z8T Black Edition Rs 0 Rs 0 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 25,000 Turbo Petrol Z8 Rs 0 Rs 20,000 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 45,000 Turbo Petrol MT Z8L, Z8L Black Edition Rs 0 Rs 20,000 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 45,000 Turbo Petrol Z8S Rs 25,000 Rs 0 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 50,000 Turbo Petrol MT Z8L ADAS Rs 25,000 Rs 0 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 50,000 Turbo Petrol AT Z8L, Z8T Black Edition (2WD) Rs 65,000 Rs 35,000 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 1.25 lakh Turbo Petrol Z8 Black Edition Rs 0 Rs 0 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 25,000 Turbo Diesel MT Z8L, Z8L Black Edition, Z8T Black Edition Rs 0 Rs 0 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 25,000 Turbo Diesel AT Z8L, Z8L Black Edition (2WD) Rs 65,000 Rs 35,000 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 1.25 lakh Turbo Diesel AT Z8L, Z8T (4WD) Rs 1,15,000 Rs 30,000 Rs 25,000 / Rs 25,000 Up to Rs 1.70 lakh महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर डिस्काउंट जुलाई 2026 वैरिएंट कैश डिस्काउंट एक्सेसरीज बेनिफिट एक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिट टोटल बेनिफिट S, S11 (Turbo Diesel MT) Rs 20,000 Rs 30,000 Rs 20,000 / Rs 20,000 Up to Rs 70,000

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।

इसमें नया डैश और सेंटर कंसोल, अपडेटेड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, रूफ-माउंटेड स्पीकर, लेदर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, सेंट्रली माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सेफ्टी के लिए सनरूफ, 6 एयरबैग, रिवर्स कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रियर डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।