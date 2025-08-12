जिसे देखो वही खरीद रहा महिंद्रा की ये SUV, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

महिंद्रा की एसयूवी को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री में एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।

महिंद्रा की एसयूवी को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 की बात करें तो एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। बता दें कि बीते महीने महिंद्रा स्कॉर्पियो को कुल 13,747 ने ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर स्कॉर्पियो की बिक्री में 12 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 12,237 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

28% घट गई महिंद्रा XUV 3XO की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा थार रही। महिंद्रा थार ने इस दौरान 125 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,845 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,513 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,238 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।