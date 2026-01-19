महिंद्रा स्कॉर्पियो-N लेने जा रहे ग्राहकों को झटका! कंपनी ने अचानक बढ़ाई कीमत, आ गई नई प्राइस लिस्ट

2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z2 7S Rs. 13,20,200 Rs. 28,800 Rs. 13,49,000 2.18%

Z4 7S Rs. 14,87,999 Rs. 22,001 Rs. 15,10,000 1.48%

Z8S 7S Rs. 16,58,800 Rs. 25,200 Rs. 16,84,000 1.52%

ZS Carbon 7S - - Rs. 18,26,700 न्यू वैरिएंट

Z8 7S - - Rs. 18,38,000 न्यू वैरिएंट

Z8T 7S Rs. 19,14,500 Rs. 28,500 Rs. 19,43,000 1.49%

Z8T Carbon 7S Rs. 19,33,300 - Rs. 19,33,300 कोई बदलाव नहीं

Z8L ADAS 7S Rs. 19,99,900 Rs. 30,100 Rs. 20,30,000 1.51%

Z8L Carbon ADAS 7S Rs. 20,33,399 Rs. 30,101 Rs. 20,63,500 1.48%

Z8L ADAS 6S Rs. 20,38,100 Rs. 30,100 Rs. 20,68,200 1.48%

2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z4 7S Rs. 16,40,800 - - बंद हुआ

Z8S 7S Rs. 17,98,400 Rs. 27,600 Rs. 18,26,000 1.53%

Z8 Carbon 7S - - Rs. 19,71,100 न्यू वैरिएंट

Z8 7S - - Rs. 19,82,000 न्यू वैरिएंट

Z8T Carbon 7S Rs. 20,67,299 Rs. 1 Rs. 20,67,300 ~No Change

Z8T 7S Rs. 20,48,500 Rs. 28,500 Rs. 20,77,000 1.39%

Z8L ADAS 7S Rs. 21,48,501 Rs. 30,499 Rs. 21,79,000 1.42%

Z8L ADAS 6S Rs. 21,66,399 Rs. 30,501 Rs. 21,96,900 1.41%

Z8L Carbon ADAS 7S Rs. 21,67,300 Rs. 30,500 Rs. 21,97,800 1.41%

2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z2 7S Rs. 13,67,200 Rs. 31,800 Rs. 13,99,000 2.33%

Z4 7S Rs. 15,29,500 Rs. 20,300 Rs. 15,49,800 1.33%

Z6 7S Rs. 16,27,600 Rs. 21,900 Rs. 16,49,500 1.35%

Z4 4WD 7S Rs. 17,31,400 Rs. 26,600 Rs. 17,58,000 1.54%

Z8 S 7S Rs. 17,51,200 Rs. 28,400 Rs. 17,79,600 1.62%

Z8 7S Rs. 18,56,000 Rs. 30,000 Rs. 18,86,000 1.62%

Z8T कार्बन 7S Rs. 19,71,100 - Rs. 19,71,100 बंद हुआ

Z8T 7S Rs. 19,52,200 Rs. 32,800 Rs. 19,85,000 1.68%

Z8L ADAS 7S Rs. 20,52,200 Rs. 32,800 Rs. 20,85,000 1.60%

Z8L कार्बन ADAS 7S Rs. 20,71,100 Rs. 32,800 Rs. 21,03,900 1.58%

Z8L ADAS 6S Rs. 20,87,101 Rs. 32,899 Rs. 21,20,000 1.58%

Z8T 4WD Carbon 7S Rs. 21,70,200 - Rs. 21,70,200 बंद हुआ

Z8T 4WD 7S Rs. 21,51,300 Rs. 30,700 Rs. 21,82,000 1.43%

Z8L 4WD 7S Rs. 22,51,300 Rs. 32,700 Rs. 22,84,000 1.45%

Z8L 4WD कार्बन 7S Rs. 22,70,200 Rs. 32,700 Rs. 23,02,900 1.44%

2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z4 7S Rs. 16,85,200 - - बंद हुआ

Z6 7S Rs. 17,84,300 Rs. 26,700 Rs. 18,11,000 1.50%

Z8S 7S Rs. 18,45,600 Rs. 29,400 Rs. 18,75,000 1.59%

Z8 7S Rs. 19,99,900 Rs. 35,100 Rs. 20,35,000 1.76%

Z8T Carbon 7S Rs. 21,11,700 - Rs. 21,11,700 कोई बदलाव नहीं

Z8T 7S Rs. 20,92,801 Rs. 32,199 Rs. 21,25,000 1.54%

Z8L ADAS 7S Rs. 21,92,800 Rs. 33,200 Rs. 22,26,000 1.51%

Z8L Carbon 7S Rs. 22,11,701 Rs. 33,199 Rs. 22,44,900 1.50%

Z8L ADAS 6S Rs. 22,15,500 Rs. 33,500 Rs. 22,49,000 1.51%

Z8T 4WD Carbon 7S Rs. 23,17,400 - Rs. 23,17,400 कोई बदलाव नहीं

Z8T 4WD 7S Rs. 22,98,500 Rs. 30,500 Rs. 23,29,000 1.33%

Z8L 4WD 7S Rs. 23,98,500 Rs. 35,000 Rs. 24,33,500 1.46%