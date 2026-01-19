Hindustan Hindi News
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N लेने जा रहे ग्राहकों को झटका! कंपनी ने अचानक बढ़ाई कीमत, आ गई नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप:

जनवरी 2026 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 35,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 19, 2026 12:18 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 2.2 लीटर टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक इंजन वाले Z8L 4WD और Z8L 4WD कार्बन वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 35,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो-N 2026 की कीमतें अब 13.49 लाख रुपये से शुरू होकर 24.52 लाख रुपये तक जाती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट में स्कॉर्पियो-N 2026 के हर एक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना की गई है। प्रतिशत के हिसाब से स्कॉर्पियो-N पेट्रोल-मैनुअल बेस मॉडल की कीमत में सबसे ज्यादा 2.18% की बढ़ोतरी हुई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की एक्स-शोरूम कीमतें

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z2 7SRs. 13,20,200Rs. 28,800Rs. 13,49,0002.18%
Z4 7SRs. 14,87,999Rs. 22,001Rs. 15,10,0001.48%
Z8S 7SRs. 16,58,800Rs. 25,200Rs. 16,84,0001.52%
ZS Carbon 7S--Rs. 18,26,700न्यू वैरिएंट
Z8 7S--Rs. 18,38,000न्यू वैरिएंट
Z8T 7SRs. 19,14,500Rs. 28,500Rs. 19,43,0001.49%
Z8T Carbon 7SRs. 19,33,300-Rs. 19,33,300कोई बदलाव नहीं
Z8L ADAS 7SRs. 19,99,900Rs. 30,100Rs. 20,30,0001.51%
Z8L Carbon ADAS 7SRs. 20,33,399Rs. 30,101Rs. 20,63,5001.48%
Z8L ADAS 6SRs. 20,38,100Rs. 30,100Rs. 20,68,2001.48%
2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z4 7SRs. 16,40,800--बंद हुआ
Z8S 7SRs. 17,98,400Rs. 27,600Rs. 18,26,0001.53%
Z8 Carbon 7S--Rs. 19,71,100न्यू वैरिएंट
Z8 7S--Rs. 19,82,000न्यू वैरिएंट
Z8T Carbon 7SRs. 20,67,299Rs. 1Rs. 20,67,300~No Change
Z8T 7SRs. 20,48,500Rs. 28,500Rs. 20,77,0001.39%
Z8L ADAS 7SRs. 21,48,501Rs. 30,499Rs. 21,79,0001.42%
Z8L ADAS 6SRs. 21,66,399Rs. 30,501Rs. 21,96,9001.41%
Z8L Carbon ADAS 7SRs. 21,67,300Rs. 30,500Rs. 21,97,8001.41%
2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z2 7SRs. 13,67,200Rs. 31,800Rs. 13,99,0002.33%
Z4 7SRs. 15,29,500Rs. 20,300Rs. 15,49,8001.33%
Z6 7SRs. 16,27,600Rs. 21,900Rs. 16,49,5001.35%
Z4 4WD 7SRs. 17,31,400Rs. 26,600Rs. 17,58,0001.54%
Z8 S 7SRs. 17,51,200Rs. 28,400Rs. 17,79,6001.62%
Z8 7SRs. 18,56,000Rs. 30,000Rs. 18,86,0001.62%
Z8T कार्बन 7SRs. 19,71,100-Rs. 19,71,100बंद हुआ
Z8T 7SRs. 19,52,200Rs. 32,800Rs. 19,85,0001.68%
Z8L ADAS 7SRs. 20,52,200Rs. 32,800Rs. 20,85,0001.60%
Z8L कार्बन ADAS 7SRs. 20,71,100Rs. 32,800Rs. 21,03,9001.58%
Z8L ADAS 6SRs. 20,87,101Rs. 32,899Rs. 21,20,0001.58%
Z8T 4WD Carbon 7SRs. 21,70,200-Rs. 21,70,200बंद हुआ
Z8T 4WD 7SRs. 21,51,300Rs. 30,700Rs. 21,82,0001.43%
Z8L 4WD 7SRs. 22,51,300Rs. 32,700Rs. 22,84,0001.45%
Z8L 4WD कार्बन 7SRs. 22,70,200Rs. 32,700Rs. 23,02,9001.44%
2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z4 7SRs. 16,85,200--बंद हुआ
Z6 7SRs. 17,84,300Rs. 26,700Rs. 18,11,0001.50%
Z8S 7SRs. 18,45,600Rs. 29,400Rs. 18,75,0001.59%
Z8 7SRs. 19,99,900Rs. 35,100Rs. 20,35,0001.76%
Z8T Carbon 7SRs. 21,11,700-Rs. 21,11,700कोई बदलाव नहीं
Z8T 7SRs. 20,92,801Rs. 32,199Rs. 21,25,0001.54%
Z8L ADAS 7SRs. 21,92,800Rs. 33,200Rs. 22,26,0001.51%
Z8L Carbon 7SRs. 22,11,701Rs. 33,199Rs. 22,44,9001.50%
Z8L ADAS 6SRs. 22,15,500Rs. 33,500Rs. 22,49,0001.51%
Z8T 4WD Carbon 7SRs. 23,17,400-Rs. 23,17,400कोई बदलाव नहीं
Z8T 4WD 7SRs. 22,98,500Rs. 30,500Rs. 23,29,0001.33%
Z8L 4WD 7SRs. 23,98,500Rs. 35,000Rs. 24,33,5001.46%
Z8L 4WD Carbon 7SRs. 24,17,399Rs. 35,001Rs. 24,52,4001.45%
