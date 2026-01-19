महिंद्रा स्कॉर्पियो-N लेने जा रहे ग्राहकों को झटका! कंपनी ने अचानक बढ़ाई कीमत, आ गई नई प्राइस लिस्ट
जनवरी 2026 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 35,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 2.2 लीटर टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक इंजन वाले Z8L 4WD और Z8L 4WD कार्बन वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 35,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो-N 2026 की कीमतें अब 13.49 लाख रुपये से शुरू होकर 24.52 लाख रुपये तक जाती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नीचे दिए गए चार्ट में स्कॉर्पियो-N 2026 के हर एक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना की गई है। प्रतिशत के हिसाब से स्कॉर्पियो-N पेट्रोल-मैनुअल बेस मॉडल की कीमत में सबसे ज्यादा 2.18% की बढ़ोतरी हुई है।
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की एक्स-शोरूम कीमतें
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)
पुरानी और नई कीमत की तुलना
|2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z2 7S
|Rs. 13,20,200
|Rs. 28,800
|Rs. 13,49,000
|2.18%
|Z4 7S
|Rs. 14,87,999
|Rs. 22,001
|Rs. 15,10,000
|1.48%
|Z8S 7S
|Rs. 16,58,800
|Rs. 25,200
|Rs. 16,84,000
|1.52%
|ZS Carbon 7S
|-
|-
|Rs. 18,26,700
|न्यू वैरिएंट
|Z8 7S
|-
|-
|Rs. 18,38,000
|न्यू वैरिएंट
|Z8T 7S
|Rs. 19,14,500
|Rs. 28,500
|Rs. 19,43,000
|1.49%
|Z8T Carbon 7S
|Rs. 19,33,300
|-
|Rs. 19,33,300
|कोई बदलाव नहीं
|Z8L ADAS 7S
|Rs. 19,99,900
|Rs. 30,100
|Rs. 20,30,000
|1.51%
|Z8L Carbon ADAS 7S
|Rs. 20,33,399
|Rs. 30,101
|Rs. 20,63,500
|1.48%
|Z8L ADAS 6S
|Rs. 20,38,100
|Rs. 30,100
|Rs. 20,68,200
|1.48%
|2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z4 7S
|Rs. 16,40,800
|-
|-
|बंद हुआ
|Z8S 7S
|Rs. 17,98,400
|Rs. 27,600
|Rs. 18,26,000
|1.53%
|Z8 Carbon 7S
|-
|-
|Rs. 19,71,100
|न्यू वैरिएंट
|Z8 7S
|-
|-
|Rs. 19,82,000
|न्यू वैरिएंट
|Z8T Carbon 7S
|Rs. 20,67,299
|Rs. 1
|Rs. 20,67,300
|~No Change
|Z8T 7S
|Rs. 20,48,500
|Rs. 28,500
|Rs. 20,77,000
|1.39%
|Z8L ADAS 7S
|Rs. 21,48,501
|Rs. 30,499
|Rs. 21,79,000
|1.42%
|Z8L ADAS 6S
|Rs. 21,66,399
|Rs. 30,501
|Rs. 21,96,900
|1.41%
|Z8L Carbon ADAS 7S
|Rs. 21,67,300
|Rs. 30,500
|Rs. 21,97,800
|1.41%
|2.2L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z2 7S
|Rs. 13,67,200
|Rs. 31,800
|Rs. 13,99,000
|2.33%
|Z4 7S
|Rs. 15,29,500
|Rs. 20,300
|Rs. 15,49,800
|1.33%
|Z6 7S
|Rs. 16,27,600
|Rs. 21,900
|Rs. 16,49,500
|1.35%
|Z4 4WD 7S
|Rs. 17,31,400
|Rs. 26,600
|Rs. 17,58,000
|1.54%
|Z8 S 7S
|Rs. 17,51,200
|Rs. 28,400
|Rs. 17,79,600
|1.62%
|Z8 7S
|Rs. 18,56,000
|Rs. 30,000
|Rs. 18,86,000
|1.62%
|Z8T कार्बन 7S
|Rs. 19,71,100
|-
|Rs. 19,71,100
|बंद हुआ
|Z8T 7S
|Rs. 19,52,200
|Rs. 32,800
|Rs. 19,85,000
|1.68%
|Z8L ADAS 7S
|Rs. 20,52,200
|Rs. 32,800
|Rs. 20,85,000
|1.60%
|Z8L कार्बन ADAS 7S
|Rs. 20,71,100
|Rs. 32,800
|Rs. 21,03,900
|1.58%
|Z8L ADAS 6S
|Rs. 20,87,101
|Rs. 32,899
|Rs. 21,20,000
|1.58%
|Z8T 4WD Carbon 7S
|Rs. 21,70,200
|-
|Rs. 21,70,200
|बंद हुआ
|Z8T 4WD 7S
|Rs. 21,51,300
|Rs. 30,700
|Rs. 21,82,000
|1.43%
|Z8L 4WD 7S
|Rs. 22,51,300
|Rs. 32,700
|Rs. 22,84,000
|1.45%
|Z8L 4WD कार्बन 7S
|Rs. 22,70,200
|Rs. 32,700
|Rs. 23,02,900
|1.44%
|2.2L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z4 7S
|Rs. 16,85,200
|-
|-
|बंद हुआ
|Z6 7S
|Rs. 17,84,300
|Rs. 26,700
|Rs. 18,11,000
|1.50%
|Z8S 7S
|Rs. 18,45,600
|Rs. 29,400
|Rs. 18,75,000
|1.59%
|Z8 7S
|Rs. 19,99,900
|Rs. 35,100
|Rs. 20,35,000
|1.76%
|Z8T Carbon 7S
|Rs. 21,11,700
|-
|Rs. 21,11,700
|कोई बदलाव नहीं
|Z8T 7S
|Rs. 20,92,801
|Rs. 32,199
|Rs. 21,25,000
|1.54%
|Z8L ADAS 7S
|Rs. 21,92,800
|Rs. 33,200
|Rs. 22,26,000
|1.51%
|Z8L Carbon 7S
|Rs. 22,11,701
|Rs. 33,199
|Rs. 22,44,900
|1.50%
|Z8L ADAS 6S
|Rs. 22,15,500
|Rs. 33,500
|Rs. 22,49,000
|1.51%
|Z8T 4WD Carbon 7S
|Rs. 23,17,400
|-
|Rs. 23,17,400
|कोई बदलाव नहीं
|Z8T 4WD 7S
|Rs. 22,98,500
|Rs. 30,500
|Rs. 23,29,000
|1.33%
|Z8L 4WD 7S
|Rs. 23,98,500
|Rs. 35,000
|Rs. 24,33,500
|1.46%
|Z8L 4WD Carbon 7S
|Rs. 24,17,399
|Rs. 35,001
|Rs. 24,52,400
|1.45%
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।