5 पैसेंजर्स और सामान रखने के लिए भरपूर बूट स्पेस, महिंद्रा के इस स्पेशल स्कॉर्पियो-N की टेस्टिंग शुरू

महिंद्रा के अपकमिंग स्कॉर्पियो-N बेस्ड पिक-अप ट्रक को भारत में एक बार फिर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इस बार इसे हैदराबाद में देखा गया है। इस मॉडल को सबसे पहले 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ग्लोबल पिक अप विज़न कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। तब से इसके टेस्ट मॉडल कई बार देखा गया हैं। यानी इसमें लगातार प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। लेटेस्ट टेस्ट गाड़ी भारी कैमॉफ्लाज से ढकी हुई थी और अभी भी प्रोडक्शन के लिए तैयार होने से काफी दूर लग रही है। इसके बावजूद, कुछ खास डिजाइन और इंटीरियर डिटेल्स दिखाई दे रहे थे।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिक-अप की खास बातें पिक-अप में एक बड़ी फ्रंट ग्रिल और मस्कुलर व्हील आर्च की वजह से सड़क पर इसकी मौजूदगी काफी दमदार दिखती है, जो इसकी रफ एंड टफ पोजीशनिंग को मजबूत करता है। केबिन के अंदर, टेस्ट मॉडल में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक चौड़ी मूनरूफ और स्कॉर्पियो N जैसी फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट देखी गई। पीछे की बेंच भी काफी स्पेशियस लग रही थी, जिसके अनुपात से पता चलता है कि इसमें टोयोटा हिलक्स सहित कुछ जाने-माने राइवल्स की तुलना में ज्यादा जगह है।

महिंद्रा ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि पिक-अप के प्रोडक्शन वर्जन में लेवल 2 ADAS मिलेगा, जिसमें सेमी-ऑटोमैटिक पार्किंग फंक्शनैलिटी के साथ-साथ 5G कनेक्टिविटी भी शामिल होगी। इस ट्रक में कई टेरेन मोड भी होंगे, जिनमें नॉर्मल, ग्रास-ग्रेवल-स्नो, मड-रट और सैंड शामिल हैं। ग्लोबल पिक-अप विजन कॉन्सेप्ट में ट्रेलर स्वे कंट्रोल, मल्टीपल एयरबैग, ड्राइवर फटीग डिटेक्शन और महिंद्रा के 4Xplore फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम जैसी कई टेक्नोलॉजी दिखाई गई थीं। हालांकि, यह देखना बाकी है कि इनमें से कितनी फीचर्स फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में शामिल होंगी।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिक-अप का इंजन

ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में महिंद्रा का जेन-2 mHawk डीजल इंजन था, जिसे 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। हैदराबाद में देखा गया लेटेस्ट प्रोटोटाइप 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस था। प्रोडक्शन मॉडल के लिए उम्मीद है कि पिक-अप अपने मैकेनिकल पार्ट्स मौजूदा महिंद्रा SUV के साथ शेयर करेगा। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल मोटर शामिल हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में स्टैंडर्ड के तौर पर 6-स्पीड मैनुअल और ऑप्शन के तौर पर 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल होने की संभावना है।

दो पिक-अप वर्जन की चल रही टेस्टिंग पहले की स्पाई फोटोज से कन्फर्म हुआ है कि महिंद्रा पिक-अप के सिंगल-कैब और डबल-कैब दोनों वर्जन की टेस्टिंग कर रही है, जो अलग-अलग मार्केट के लिए कई कॉन्फिगरेशन की ओर इशारा करता है। दोनों वैरिएंट को उनके पहियों से भी पहचाना जा सकता है। सिंगल-कैब वर्जन में स्कॉर्पियो N जैसे एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि डबल-कैब वर्जन में बेसिक स्टील व्हील्स देखे गए हैं।

दोनों वर्जन में एक रोल बार है जो केबिन की रूफलाइन से ऊपर उठता है, जिसे शायद पलटने के दौरान स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए जोड़ा गया है। पीछे की तरफ, प्रोडक्शन टेस्ट गाड़ियों में कॉन्सेप्ट में दिखाए गए LED यूनिट्स के बजाय हैलोजन टेल-लैंप का इस्तेमाल किया गया है। ये हैलोजन लैंप पुराने स्कॉर्पियो गेटअवे में देखे गए लैंप जैसे दिखते हैं।