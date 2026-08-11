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15 अगस्त को आ सकती है Mahindra Scorpio N Pickup, 4x4 और ADAS के साथ मिलेंगे कई धांसू फीचर

By Kumar Prashant Singh
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महिंद्रा अपनी मच-अवेटेड Scorpio N पर बेस्ड पिकअप का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल शोकेस करने वाला है। कंपनी इसे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ला सकती है। कंपनी इसमें कई शानदार फीचर्स देने वाली है। 

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महिंद्रा इस साल Independence Day को बेहद खास बनाने की तैयारी में है। इस मौके पर कंपनी BE 6 Sporteq Edition के साथ अपनी मच-अवेटेड Scorpio N पर बेस्ड पिकअप का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल भी शोकेस कर सकती है। Scorpio N पर बेस्ड ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्ट को पहली बार 2023 में कंपनी के इंडीपेंडेंस डे इवेंट में दिखाया गया था। इसे Mahindra India Design Studio (MIDS) ने डिजाइन किया था और यह नेक्स्ट-जेनरेशन लैडर-फ्रेम चेसिस पर बेस्ड था।

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कॉन्सेप्ट जैसा ही रहेगा डिजाइन

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक कॉन्सेप्ट जैसा ही होगा। इसमें महिंद्रा की सिग्नेचर फैमिली डिजाइन वाली हेडलाइट्स, LED लाइटिंग एलिमेंट्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। हालांकि, टेस्टिंग मॉडल में सिंगल-कैब सेटअप और लंबा कार्गो बेड देखा गया है, जबकि कॉन्सेप्ट में ड्यूल-कैब डिजाइन था। प्रोडक्शन पिकअप में नई डिजाइन वाली फ्रंट ग्रिल और बड़े टो हुक वाला बंपर भी दिया जा सकता है। पीछे की तरफ टेलगेट पर ‘Mahindra’ की बैजिंग, स्पोर्टी बंपर और दो टो हुक मिल सकते हैं। टेललैंप में पिक्सल जैसा डिजाइन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि पिकअप का 2,850mm व्हीलबेस हो सकता है, जो थार के बराबर है।

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ADAS और कई प्रीमियम फीचर्स

महिंद्रा ने ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्ट के समय ही इसमें कई एडवांस फीचर्स देने की बात कही थी। प्रोडक्शन मॉडल में सेमी-ऑटोमैटिक पार्किंग, Level 2 ADAS, 5G कनेक्टिविटी फीचर्स, Trailer Sway Mitigation और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ADAS की मदद से ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस बेहतर हो सकता है।

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2.2-लीटर डीजल इंजन और 4WD

महिंद्रा ने कन्फर्म किया है कि Scorpio N Pickup में Gen-II ऑल-एल्यूमीनियम mHawk डीजल इंजन दिया जाएगा। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। उम्मीद है कि इसमें Scorpio N वाला 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो करीब 175bhp की पावर और 400Nm तक टॉर्क जेनरेट करता है। पिकअप में 4WD सिस्टम और चलते-चलते ड्राइव मोड बदलने की सुविधा मिल सकती है।

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इसमें Normal, Grass-Gravel-Snow, Mud-Rut और Sand जैसे चार ड्राइव मोड दिए जाने की उम्मीद है। इससे यह पिकअप सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए भी शानदार ऑप्शन बन सकता है। बताते चलें कि कंपनी ने हाल ही में अपनी स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, जो कई बेहतरीन अपडेट से लैस है।

(Photo: cardekho)

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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