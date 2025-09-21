जीएसटी में कटौती के बाद ₹2.15 लाख तक सस्ती मिल रही स्कॉर्पियो, अब खरीदने की मचेगी लूट! जानिए नई कीमत

महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, कंपनी ने अपनी बेस्ट-सेलिंग मॉडल महिंद्रा स्कॉर्पियो N की कीमतों में जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 1.45 लाख रुपये तक की कमी की है।

फेस्टिव सीजन में महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, कंपनी ने अपनी बेस्ट-सेलिंग मॉडल महिंद्रा स्कॉर्पियो N की कीमतों में जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 1.45 लाख रुपये तक की कमी की है। इसके अलावा, कंपनी स्कॉर्पियो N पर 71,000 रुपये तक का एडीशनल बेनिफिट्स दे रही है। यानी कुल मिलाकर महिंद्रा स्कॉर्पियो N पर इस दौरान 2.15 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस कमी के बाद अब स्कॉर्पियो N की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.20 लाख रुपये हो गई है। आइए जानते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो N में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 12-स्पीकर सोनी म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में यह SUV ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर चुकी है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, रोलओवर मिटिगेशन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई हैं।