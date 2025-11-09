Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Scorpio N get discount offer in November 2025, check details
महिंद्रा स्कॉर्पियो पर आया बंपर डिस्काउंट, GST कटौती के बाद भी मिल रहा ये ऑफर; अभी लेने पर इतने पैसे बच जाएंगे

महिंद्रा स्कॉर्पियो पर आया बंपर डिस्काउंट, GST कटौती के बाद भी मिल रहा ये ऑफर; अभी लेने पर इतने पैसे बच जाएंगे

संक्षेप: अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio N) लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि इस पर नवंबर 2025 में बंपर डिस्काउंट्स मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 9 Nov 2025 01:23 PM
अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio N) खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि इस नवंबर 2025 में स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) पर कुछ खास ऑफर्स चल रहे हैं। कंपनी इस महीने स्कॉर्पियो-N के कुछ वैरिएंट्स पर 20,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट दे रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या-क्या मिल रहा है और क्यों यह मौका खास हो सकता है। Z6 7-सीटर डीजल वैरिएंट पर 20,000 कैश डिस्काउंट + 15,000 एक्सेसरी बोनस और अन्य ऑफर्स भी दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की कीमत में जीएसटी कटौती

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की नई GST रेट लिस्ट

पुरानी और नई कीमत की तुलना

2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z2 (E)Rs. 13,99,200-Rs. 79,000Rs. 13,20,200-5.65%
Z4 (E)Rs. 15,77,000-Rs. 89,001Rs. 14,87,999-5.64%
Z8SRs. 17,57,999-Rs. 99,199Rs. 16,58,800-5.64%
Z8TRs. 20,29,000-Rs. 1,14,500Rs. 19,14,500-5.64%
Z8T CarbonRs. 20,49,000-Rs. 1,15,700Rs. 19,33,300-5.65%
Z8L ADASRs. 21,35,000-Rs. 1,35,100Rs. 19,99,900-6.33%
Z8L Carbon ADASRs. 21,55,000-Rs. 1,21,601Rs. 20,33,399-5.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 21,59,999-Rs. 1,21,899Rs. 20,38,100-5.64%
2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
Variantपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z4Rs. 17,39,001-Rs. 98,201Rs. 16,40,800-5.65%
Z8SRs. 19,05,999-Rs. 1,07,599Rs. 17,98,400-5.65%
Z8TRs. 21,71,000-Rs. 1,22,500Rs. 20,48,500-5.64%
Z8T CarbonRs. 21,91,000-Rs. 1,23,701Rs. 20,67,299-5.65%
Z8L ADASRs. 22,77,001-Rs. 1,28,500Rs. 21,48,501-5.64%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,95,999-Rs. 1,29,600Rs. 21,66,399-5.64%
Z8L Carbon ADASRs. 22,97,000-Rs. 1,29,700Rs. 21,67,300-5.65%
2.2L Turbo Diesel-Manual
Variantपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z2 (E)Rs. 14,49,001-Rs. 81,800Rs. 13,67,201-5.65%
Z4 (E)Rs. 16,21,000-Rs. 91,500Rs. 15,29,500-5.64%
Z4 4WD (E)Rs. 18,35,000-Rs. 1,03,600Rs. 17,31,400-5.65%
Z6Rs. 17,24,999-Rs. 97,399Rs. 16,27,600-5.65%
Z8 SRs. 18,56,000-Rs. 1,04,800Rs. 17,51,200-5.65%
Z8Rs. 19,67,000-Rs. 1,10,999Rs. 18,56,001-5.64%
Z8TRs. 20,69,000-Rs. 1,16,800Rs. 19,52,200-5.65%
Z8T CarbonRs. 20,89,000-Rs. 1,17,901Rs. 19,71,099-5.64%
Z8L ADASRs. 21,75,001-Rs. 1,23,000Rs. 20,52,001-5.66%
Z8L Carbon ADASRs. 21,95,000-Rs. 1,24,800Rs. 20,70,200-5.69%
Z8L 6 Seater ADASRs. 22,12,001-Rs. 1,24,900Rs. 20,87,101-5.65%
Z8T 4WDRs. 22,80,001-Rs. 1,28,701Rs. 21,51,300-5.64%
Z8L 4WDRs. 23,85,999-Rs. 1,34,699Rs. 22,51,300-5.65%
Z8T 4WD CarbonRs. 23,00,000-Rs. 1,29,800Rs. 21,70,200-5.64%
Z8L 4WD CarbonRs. 24,06,000-Rs. 1,35,900Rs. 22,70,100-5.65%
2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
Variantपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
Z4Rs. 17,86,000-Rs. 1,00,800Rs. 16,85,200-5.64%
Z6Rs. 18,91,000-Rs. 1,06,700Rs. 17,84,300-5.64%
Z8SRs. 19,56,000-Rs. 1,10,400Rs. 18,45,600-5.64%
Z8Rs. 21,22,000-Rs. 1,22,100Rs. 19,99,900-5.75%
Z8TRs. 22,18,000-Rs. 1,25,199Rs. 20,92,801-5.64%
Z8T CarbonRs. 22,38,000-Rs. 1,26,300Rs. 21,11,700-5.64%
Z8L ADASRs. 23,24,000-Rs. 1,31,000Rs. 21,93,000-5.64%
Z8L CarbonRs. 23,44,000-Rs. 1,32,299Rs. 22,11,701-5.64%
Z8L 6 SeaterRs. 23,47,999-Rs. 1,32,500Rs. 22,15,499-5.64%
Z8T 4WDRs. 24,36,000-Rs. 1,37,500Rs. 22,98,500-5.64%
Z8T 4WD CarbonRs. 24,56,000-Rs. 1,38,600Rs. 23,17,400-5.64%
Z8L 4WDRs. 25,42,001-Rs. 1,43,501Rs. 23,98,500-5.65%
Z8L 4WD CarbonRs. 25,62,000-Rs. 1,44,601Rs. 24,17,399-5.64%

नवंबर 2025 में स्कॉर्पियो-N पर मिलने वाले डिस्काउंट

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N डील्स- नवंबर 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंटनोट
स्कॉर्पियो-N Z4 वैरिएंट (पेट्रोल/डीजल)
कैशRs. 10,000-
एक्सेसरीजRs. 10,000-
टोटलRs. 10,000 + एक्सेसरीजअधिकतम डिस्काउंट
स्कॉर्पियो-N डीजल Z6 7S वैरिएंट (डीजल)
कैशRs. 20,000-
एक्सेसरीजRs. 15,000-
टोटलRs. 20,000 + एक्सेसरीजअधिकतम डिस्काउंट
स्कॉर्पियो-N डीजल Z8 कार्बन, Z8 L कार्बन वैरिएंट
पेट्रोल & डीजल, केवल नॉन ADAS
कैशRs. 20,000-
एक्सेसरीजRs. 20,000-
टोटलRs. 20,000 + एक्सेसरीजअधिकतम डिस्काउंट

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) एक पॉपुलर SUV है और ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है, इसलिए इस पर कंपनी काफी शानदार ऑफर्स दे रही मिल रहे हैं। खास रूप से GST कटौती के चलते इसकी डिमांड में और तेजी आई है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा दी जा रही छूट ग्राहकों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है।

किन बातों का रखें ध्यान?

यह डिस्काउंट सभी वैरिएंट पर नहीं है। केवल कुछ वैरिएंट्स (जैसे Z4, Z6 आदि) पर लागू हो रहे हैं। हालांकि, ऑफर्स शोरूम-सेशियन, राज्य, स्टॉक की उपलब्धता आदि पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए बुकिंग से पहले स्थानीय डीलर से पुष्टि कर लें। डिस्काउंट के साथ कलर या वैरिएंट ऑप्शन सीमित हो सकता है, क्योंकि स्टॉक कम हो सकते हैं। ऑफर के अलावा कुल ऑन-रोड कीमत, एक्सचेंज बोनस, फाइनेंस विकल्प आदि भी देखें।

अगर आप स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस नवंबर 2025 का मौका सही हो सकता है। खासकर अगर आप वो वैरिएंट चुनते हैं, जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है। भले ही डिस्काउंट पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ हो, पर यह अभी भी एक महत्वपूर्ण बचत अवसर है।

नोट- आज ही अपने नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप से जरूर पूछताछ करें कि ऑफर कब तक लागू है और कौन-कौन से वैरिएंट पर है और कितनी बचत हो सकती है।

