महिंद्रा स्कॉर्पियो पर आया बंपर डिस्काउंट, GST कटौती के बाद भी मिल रहा ये ऑफर; अभी लेने पर इतने पैसे बच जाएंगे
संक्षेप: अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio N) लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि इस पर नवंबर 2025 में बंपर डिस्काउंट्स मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio N) खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि इस नवंबर 2025 में स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) पर कुछ खास ऑफर्स चल रहे हैं। कंपनी इस महीने स्कॉर्पियो-N के कुछ वैरिएंट्स पर 20,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट दे रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या-क्या मिल रहा है और क्यों यह मौका खास हो सकता है। Z6 7-सीटर डीजल वैरिएंट पर 20,000 कैश डिस्काउंट + 15,000 एक्सेसरी बोनस और अन्य ऑफर्स भी दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की कीमत में जीएसटी कटौती
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की नई GST रेट लिस्ट
पुरानी और नई कीमत की तुलना
|2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z2 (E)
|Rs. 13,99,200
|-Rs. 79,000
|Rs. 13,20,200
|-5.65%
|Z4 (E)
|Rs. 15,77,000
|-Rs. 89,001
|Rs. 14,87,999
|-5.64%
|Z8S
|Rs. 17,57,999
|-Rs. 99,199
|Rs. 16,58,800
|-5.64%
|Z8T
|Rs. 20,29,000
|-Rs. 1,14,500
|Rs. 19,14,500
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 20,49,000
|-Rs. 1,15,700
|Rs. 19,33,300
|-5.65%
|Z8L ADAS
|Rs. 21,35,000
|-Rs. 1,35,100
|Rs. 19,99,900
|-6.33%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 21,55,000
|-Rs. 1,21,601
|Rs. 20,33,399
|-5.64%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 21,59,999
|-Rs. 1,21,899
|Rs. 20,38,100
|-5.64%
|2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)
|Variant
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z4
|Rs. 17,39,001
|-Rs. 98,201
|Rs. 16,40,800
|-5.65%
|Z8S
|Rs. 19,05,999
|-Rs. 1,07,599
|Rs. 17,98,400
|-5.65%
|Z8T
|Rs. 21,71,000
|-Rs. 1,22,500
|Rs. 20,48,500
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 21,91,000
|-Rs. 1,23,701
|Rs. 20,67,299
|-5.65%
|Z8L ADAS
|Rs. 22,77,001
|-Rs. 1,28,500
|Rs. 21,48,501
|-5.64%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 22,95,999
|-Rs. 1,29,600
|Rs. 21,66,399
|-5.64%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 22,97,000
|-Rs. 1,29,700
|Rs. 21,67,300
|-5.65%
|2.2L Turbo Diesel-Manual
|Variant
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z2 (E)
|Rs. 14,49,001
|-Rs. 81,800
|Rs. 13,67,201
|-5.65%
|Z4 (E)
|Rs. 16,21,000
|-Rs. 91,500
|Rs. 15,29,500
|-5.64%
|Z4 4WD (E)
|Rs. 18,35,000
|-Rs. 1,03,600
|Rs. 17,31,400
|-5.65%
|Z6
|Rs. 17,24,999
|-Rs. 97,399
|Rs. 16,27,600
|-5.65%
|Z8 S
|Rs. 18,56,000
|-Rs. 1,04,800
|Rs. 17,51,200
|-5.65%
|Z8
|Rs. 19,67,000
|-Rs. 1,10,999
|Rs. 18,56,001
|-5.64%
|Z8T
|Rs. 20,69,000
|-Rs. 1,16,800
|Rs. 19,52,200
|-5.65%
|Z8T Carbon
|Rs. 20,89,000
|-Rs. 1,17,901
|Rs. 19,71,099
|-5.64%
|Z8L ADAS
|Rs. 21,75,001
|-Rs. 1,23,000
|Rs. 20,52,001
|-5.66%
|Z8L Carbon ADAS
|Rs. 21,95,000
|-Rs. 1,24,800
|Rs. 20,70,200
|-5.69%
|Z8L 6 Seater ADAS
|Rs. 22,12,001
|-Rs. 1,24,900
|Rs. 20,87,101
|-5.65%
|Z8T 4WD
|Rs. 22,80,001
|-Rs. 1,28,701
|Rs. 21,51,300
|-5.64%
|Z8L 4WD
|Rs. 23,85,999
|-Rs. 1,34,699
|Rs. 22,51,300
|-5.65%
|Z8T 4WD Carbon
|Rs. 23,00,000
|-Rs. 1,29,800
|Rs. 21,70,200
|-5.64%
|Z8L 4WD Carbon
|Rs. 24,06,000
|-Rs. 1,35,900
|Rs. 22,70,100
|-5.65%
|2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)
|Variant
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|Z4
|Rs. 17,86,000
|-Rs. 1,00,800
|Rs. 16,85,200
|-5.64%
|Z6
|Rs. 18,91,000
|-Rs. 1,06,700
|Rs. 17,84,300
|-5.64%
|Z8S
|Rs. 19,56,000
|-Rs. 1,10,400
|Rs. 18,45,600
|-5.64%
|Z8
|Rs. 21,22,000
|-Rs. 1,22,100
|Rs. 19,99,900
|-5.75%
|Z8T
|Rs. 22,18,000
|-Rs. 1,25,199
|Rs. 20,92,801
|-5.64%
|Z8T Carbon
|Rs. 22,38,000
|-Rs. 1,26,300
|Rs. 21,11,700
|-5.64%
|Z8L ADAS
|Rs. 23,24,000
|-Rs. 1,31,000
|Rs. 21,93,000
|-5.64%
|Z8L Carbon
|Rs. 23,44,000
|-Rs. 1,32,299
|Rs. 22,11,701
|-5.64%
|Z8L 6 Seater
|Rs. 23,47,999
|-Rs. 1,32,500
|Rs. 22,15,499
|-5.64%
|Z8T 4WD
|Rs. 24,36,000
|-Rs. 1,37,500
|Rs. 22,98,500
|-5.64%
|Z8T 4WD Carbon
|Rs. 24,56,000
|-Rs. 1,38,600
|Rs. 23,17,400
|-5.64%
|Z8L 4WD
|Rs. 25,42,001
|-Rs. 1,43,501
|Rs. 23,98,500
|-5.65%
|Z8L 4WD Carbon
|Rs. 25,62,000
|-Rs. 1,44,601
|Rs. 24,17,399
|-5.64%
नवंबर 2025 में स्कॉर्पियो-N पर मिलने वाले डिस्काउंट
|महिंद्रा स्कॉर्पियो-N डील्स- नवंबर 2025
|डिस्काउंट टाइप
|डिस्काउंट
|नोट
|स्कॉर्पियो-N Z4 वैरिएंट (पेट्रोल/डीजल)
|कैश
|Rs. 10,000
|-
|एक्सेसरीज
|Rs. 10,000
|-
|टोटल
|Rs. 10,000 + एक्सेसरीज
|अधिकतम डिस्काउंट
|स्कॉर्पियो-N डीजल Z6 7S वैरिएंट (डीजल)
|कैश
|Rs. 20,000
|-
|एक्सेसरीज
|Rs. 15,000
|-
|टोटल
|Rs. 20,000 + एक्सेसरीज
|अधिकतम डिस्काउंट
|स्कॉर्पियो-N डीजल Z8 कार्बन, Z8 L कार्बन वैरिएंट
पेट्रोल & डीजल, केवल नॉन ADAS
|कैश
|Rs. 20,000
|-
|एक्सेसरीज
|Rs. 20,000
|-
|टोटल
|Rs. 20,000 + एक्सेसरीज
|अधिकतम डिस्काउंट
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) एक पॉपुलर SUV है और ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है, इसलिए इस पर कंपनी काफी शानदार ऑफर्स दे रही मिल रहे हैं। खास रूप से GST कटौती के चलते इसकी डिमांड में और तेजी आई है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा दी जा रही छूट ग्राहकों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है।
किन बातों का रखें ध्यान?
यह डिस्काउंट सभी वैरिएंट पर नहीं है। केवल कुछ वैरिएंट्स (जैसे Z4, Z6 आदि) पर लागू हो रहे हैं। हालांकि, ऑफर्स शोरूम-सेशियन, राज्य, स्टॉक की उपलब्धता आदि पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए बुकिंग से पहले स्थानीय डीलर से पुष्टि कर लें। डिस्काउंट के साथ कलर या वैरिएंट ऑप्शन सीमित हो सकता है, क्योंकि स्टॉक कम हो सकते हैं। ऑफर के अलावा कुल ऑन-रोड कीमत, एक्सचेंज बोनस, फाइनेंस विकल्प आदि भी देखें।
अगर आप स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस नवंबर 2025 का मौका सही हो सकता है। खासकर अगर आप वो वैरिएंट चुनते हैं, जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है। भले ही डिस्काउंट पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ हो, पर यह अभी भी एक महत्वपूर्ण बचत अवसर है।
नोट- आज ही अपने नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप से जरूर पूछताछ करें कि ऑफर कब तक लागू है और कौन-कौन से वैरिएंट पर है और कितनी बचत हो सकती है।
