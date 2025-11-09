महिंद्रा स्कॉर्पियो पर आया बंपर डिस्काउंट, GST कटौती के बाद भी मिल रहा ये ऑफर; अभी लेने पर इतने पैसे बच जाएंगे

2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z2 (E) Rs. 13,99,200 -Rs. 79,000 Rs. 13,20,200 -5.65%

Z4 (E) Rs. 15,77,000 -Rs. 89,001 Rs. 14,87,999 -5.64%

Z8S Rs. 17,57,999 -Rs. 99,199 Rs. 16,58,800 -5.64%

Z8T Rs. 20,29,000 -Rs. 1,14,500 Rs. 19,14,500 -5.64%

Z8T Carbon Rs. 20,49,000 -Rs. 1,15,700 Rs. 19,33,300 -5.65%

Z8L ADAS Rs. 21,35,000 -Rs. 1,35,100 Rs. 19,99,900 -6.33%

Z8L Carbon ADAS Rs. 21,55,000 -Rs. 1,21,601 Rs. 20,33,399 -5.64%

Z8L 6 Seater ADAS Rs. 21,59,999 -Rs. 1,21,899 Rs. 20,38,100 -5.64%

2.0L Turbo Petrol-Auto (TC)

Variant पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z4 Rs. 17,39,001 -Rs. 98,201 Rs. 16,40,800 -5.65%

Z8S Rs. 19,05,999 -Rs. 1,07,599 Rs. 17,98,400 -5.65%

Z8T Rs. 21,71,000 -Rs. 1,22,500 Rs. 20,48,500 -5.64%

Z8T Carbon Rs. 21,91,000 -Rs. 1,23,701 Rs. 20,67,299 -5.65%

Z8L ADAS Rs. 22,77,001 -Rs. 1,28,500 Rs. 21,48,501 -5.64%

Z8L 6 Seater ADAS Rs. 22,95,999 -Rs. 1,29,600 Rs. 21,66,399 -5.64%

Z8L Carbon ADAS Rs. 22,97,000 -Rs. 1,29,700 Rs. 21,67,300 -5.65%

2.2L Turbo Diesel-Manual

Variant पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z2 (E) Rs. 14,49,001 -Rs. 81,800 Rs. 13,67,201 -5.65%

Z4 (E) Rs. 16,21,000 -Rs. 91,500 Rs. 15,29,500 -5.64%

Z4 4WD (E) Rs. 18,35,000 -Rs. 1,03,600 Rs. 17,31,400 -5.65%

Z6 Rs. 17,24,999 -Rs. 97,399 Rs. 16,27,600 -5.65%

Z8 S Rs. 18,56,000 -Rs. 1,04,800 Rs. 17,51,200 -5.65%

Z8 Rs. 19,67,000 -Rs. 1,10,999 Rs. 18,56,001 -5.64%

Z8T Rs. 20,69,000 -Rs. 1,16,800 Rs. 19,52,200 -5.65%

Z8T Carbon Rs. 20,89,000 -Rs. 1,17,901 Rs. 19,71,099 -5.64%

Z8L ADAS Rs. 21,75,001 -Rs. 1,23,000 Rs. 20,52,001 -5.66%

Z8L Carbon ADAS Rs. 21,95,000 -Rs. 1,24,800 Rs. 20,70,200 -5.69%

Z8L 6 Seater ADAS Rs. 22,12,001 -Rs. 1,24,900 Rs. 20,87,101 -5.65%

Z8T 4WD Rs. 22,80,001 -Rs. 1,28,701 Rs. 21,51,300 -5.64%

Z8L 4WD Rs. 23,85,999 -Rs. 1,34,699 Rs. 22,51,300 -5.65%

Z8T 4WD Carbon Rs. 23,00,000 -Rs. 1,29,800 Rs. 21,70,200 -5.64%

Z8L 4WD Carbon Rs. 24,06,000 -Rs. 1,35,900 Rs. 22,70,100 -5.65%

2.2L Turbo Diesel-Auto (TC)

Variant पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

Z4 Rs. 17,86,000 -Rs. 1,00,800 Rs. 16,85,200 -5.64%

Z6 Rs. 18,91,000 -Rs. 1,06,700 Rs. 17,84,300 -5.64%

Z8S Rs. 19,56,000 -Rs. 1,10,400 Rs. 18,45,600 -5.64%

Z8 Rs. 21,22,000 -Rs. 1,22,100 Rs. 19,99,900 -5.75%

Z8T Rs. 22,18,000 -Rs. 1,25,199 Rs. 20,92,801 -5.64%

Z8T Carbon Rs. 22,38,000 -Rs. 1,26,300 Rs. 21,11,700 -5.64%

Z8L ADAS Rs. 23,24,000 -Rs. 1,31,000 Rs. 21,93,000 -5.64%

Z8L Carbon Rs. 23,44,000 -Rs. 1,32,299 Rs. 22,11,701 -5.64%

Z8L 6 Seater Rs. 23,47,999 -Rs. 1,32,500 Rs. 22,15,499 -5.64%

Z8T 4WD Rs. 24,36,000 -Rs. 1,37,500 Rs. 22,98,500 -5.64%

Z8T 4WD Carbon Rs. 24,56,000 -Rs. 1,38,600 Rs. 23,17,400 -5.64%

Z8L 4WD Rs. 25,42,001 -Rs. 1,43,501 Rs. 23,98,500 -5.65%