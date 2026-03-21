नई फॉर्च्यूनर से लेकर स्कॉर्पियो के फेसलिफ्ट तक, आ रहीं ये रफ एंड टफ SUV, लिस्ट में एक नया नाम भी

ये एसयूवी बेहतरीन ऑफरोड कैपेबिलिटीज से लैस होंगी। इनमें आपको पावरफुल इंजन और कई सारे तगड़े फीचर मिलेंगे। हमारी टॉप इस लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर और 9th जेनरेशन हाइलक्स भी शामिल है।

हर तरह के रास्तों पर चलने वाली रफ ऐंड टफ एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कुछ जबर्दस्त SUVs आने वाली हैं। ये एसयूवी बेहतरीन ऑफरोड कैपेबिलिटीज से लैस होंगी। इनमें आपको पावरफुल इंजन और कई सारे तगड़े फीचर मिलेंगे। हमारी टॉप इस लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर और 9th जेनरेशन हाइलक्स भी शामिल है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-एन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती है। बीते कुछ दिनों में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि फेसलिफ्ट वर्जन कई नए बदलावों के साथ आएगा। इसमें आपको नया फ्रंट ग्रिल, थोड़े बदले हुए एलईडी हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड स्किड प्लेट वाला नया फ्रंट बंपर और नए फॉग लैंप मिलेंगे। नए मॉडल में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई धांसू फीचर मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है। एसयूवी के इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

9th जेनरेशन टोयोटा हाइलक्स इस साल लॉन्च होने वाली एक और पॉप्युलर एसयूवी है हाइलक्स का 9th जेनरेशन। ग्लोबली इसका प्रोडक्शन हाल ही में शुरू हुआ है। पिकअप ट्रक के इस नए जेनरेशन में नया डिजाइन, ज्यादा फीचर और ज्यादा कंफर्टेबल केबिन मिलेगा। इसके ग्लोबल मॉडल में एक नया फ्रंट फेसिया डिजाइन है, जिसे टोयोटा 'साइबरसुमो' फेस कहती है। यह शार्प और आक्रामक दिखता है। इसमें नए वील्स, बंपर और लाइटिंग होगी। अंदर की तरफ नई हाइलक्स में बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे और भी फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसमें आपको 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन देखने को मिलेगा।

न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया जेनरेशन इस साल मार्केट में एंट्री कर सकता है। यह IMV प्लैटफॉर्म के हेविली अपग्रेडेड वर्जन पर बेस्ड होगा। इसमें कंपनी हाइलक्स से इंस्पायर्ड बहुत सारे डिजाइन चेंज ऑफर करने वाली है। इसके फ्रंट में आपको सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके इंटीरियर में भी कई नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी- जैसे बड़ी स्टैंडअलोन टचस्क्रीन, लैंड क्रूजर स्टाइल का नया स्टीयरिंग वील के साथ और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट जेनरेशन की फॉर्च्यूनर दो इंजन ऑप्शन्स - 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ आएगी। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाएगा।

जेटूर T2 JSW भारत में अपना खुद का पैसेंजर वीइकल वर्टिकल सेटअप करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जेटूर T2 का रीबैज्ड वर्जन यहां लॉन्च होवे वाले पहले प्रोडक्ट्स में से एक होगा। T2 पर बेस्ड इस एसयूवी को लॉन्च होने के बाद दूसरे नाम से जाना जाएगा। इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगी। इसे शुरुआत में सीकेडी (पूरी तरह से अलग-अलग हिस्सों में) किट के रूप में लाया जाएगा और महाराष्ट्र स्थित जेएसडब्ल्यू के प्लांट में असेंबल किया जाएगा।