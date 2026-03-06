सड़कों पर दिखी नई महिंद्रा Scorpio-N फेसलिफ्ट, फीचर्स से डिजाइन तक होंगे बड़े बदलाव; जानिए कब होगी लॉन्च

Mar 06, 2026 02:27 pm IST

महिंद्रा की धाकड़ एसयूवी 'स्कॉर्पियो-N' एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में इस एसयूवी के नए अवतार महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट (Mahindra Scorpio N Facelift) को टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर देखा गया है। हालांकि, गाड़ी पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन इसके डिजाइन और नए फीचर्स को लेकर कई जरूरी जानकारियां सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्पाय शॉट्स ने कार लवर्स के बीच हलचल मचा दी है। नई एसयूवी में ग्राहकों को बेहतर डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स भी मिलेंगे।

मिल सकता है पैनोरमिक सनरूफ इस नए फेसलिफ्ट मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल सकता है। अब तक स्कॉर्पियो-N में केवल सिंगल-पेन सनरूफ आता था। अब इसमें बड़ी कांच की छत मिलेगी जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम और खुला-खुला अहसास देगी। इसके अलावा, कार के एक्सटीरियर में नई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए बंपर और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट ग्रिल में अब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए जा सकते हैं, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा चौड़ा और मस्कुलर नजर आएगा।

इंटीरियर होगा काफी हाई-टेक इंटीरियर की बात करें तो महिंद्रा ने इसे काफी हाई-टेक बनाने की तैयारी की है। लीक हुई खबरों के मुताबिक, कार के अंदर अब एक बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जो हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स जैसा हो सकता है। सेफ्टी के मामले में भी कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नए मॉडल में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है।

पावरट्रेन में नहीं होगा कोई बदलाव पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। नई स्कॉर्पियो-N में मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ही जारी रहने की संभावना है। ग्राहकों को इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ 4-व्हील ड्राइव (4WD) का ऑप्शन भी मिलता रहेगा। माना जा रहा है कि कंपनी इसे मिड-2026 तक बाजार में उतार सकती है। अगर आप भी एक मस्कुलर लुक वाली स्मार्ट एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो नई स्कॉर्पियो-N आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है।