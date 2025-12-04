Hindustan Hindi News
स्कॉर्पियो N खरीदने में मत करना जल्दबाजी, कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल ला रही; इतनी बदल जाएगी

संक्षेप:

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस SUV की डिमांड को ऐसा समझा जा सकता है कि पिछले कई सालों से ये हर महीने नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब रही है।

Dec 04, 2025 07:02 pm IST
महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस SUV की डिमांड को ऐसा समझा जा सकता है कि पिछले कई सालों से ये हर महीने नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब रही है। ऐसे में कंपनी इसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए इसका एक नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, महिंद्रा ICE लाइनअप को भी रिफ्रेश करते हुए स्कॉर्पियो N का फेसलिफ्ट मॉडल प्लान कर रही है। चेन्नई में एक रैप्ड मॉडल के साथ इसे देखा गया है।

वैसे तो इसके डिजाइन का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव हो सकते हैं। नए एलॉय शायद 19 इंच के साइज़ के होंगे और इंटीरियर में ओवरहॉल हो सकता है। लेटेस्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक्स के हिसाब से शायद इसमें आदर्श रूप से एक बदला हुआ इंफोटेनमेंट सेटअप मिल सकता है। XUV700 फेसलिफ्ट जैसा ट्राई-क्लस्टर भी इसमें देखने को मिल सकता है। नए अपहोल्स्ट्री मटीरियल शामिल होने चाहिए। आने वाले मॉडल में वही लैडर-फ्रेम चेसिस का इस्तेमाल होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹2.50 लाख सस्ती हो गई महिंद्रा की ये eSUV, सिंगल चार्ज पर 682km रेंज

फीचर्स की बात करें तो, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में शायद बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, बेहतर ऑडियो सिस्टम और एक पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। मैकेनिकल तौर पर, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल मोटर होंगे, जिन्हें 6MT/6AT (टॉर्क कन्वर्टर) सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। 4x4 वेरिएंट में भी छोटे-मोटे बदलाव होने चाहिए।

