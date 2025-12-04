स्कॉर्पियो N खरीदने में मत करना जल्दबाजी, कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल ला रही; इतनी बदल जाएगी
महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस SUV की डिमांड को ऐसा समझा जा सकता है कि पिछले कई सालों से ये हर महीने नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब रही है।
वैसे तो इसके डिजाइन का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव हो सकते हैं। नए एलॉय शायद 19 इंच के साइज़ के होंगे और इंटीरियर में ओवरहॉल हो सकता है। लेटेस्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक्स के हिसाब से शायद इसमें आदर्श रूप से एक बदला हुआ इंफोटेनमेंट सेटअप मिल सकता है। XUV700 फेसलिफ्ट जैसा ट्राई-क्लस्टर भी इसमें देखने को मिल सकता है। नए अपहोल्स्ट्री मटीरियल शामिल होने चाहिए। आने वाले मॉडल में वही लैडर-फ्रेम चेसिस का इस्तेमाल होना चाहिए।
फीचर्स की बात करें तो, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में शायद बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, बेहतर ऑडियो सिस्टम और एक पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। मैकेनिकल तौर पर, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल मोटर होंगे, जिन्हें 6MT/6AT (टॉर्क कन्वर्टर) सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। 4x4 वेरिएंट में भी छोटे-मोटे बदलाव होने चाहिए।
