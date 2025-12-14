थोड़ा कर लीजिए इंतजार! जल्द मार्केट में एंट्री करने वाली है नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

संक्षेप: महिंद्रा की पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो N अब नए अवतार में आने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Mahindra Scorpio N Facelift को भारत में अगले साल 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है।

Dec 14, 2025 09:41 am IST

महिंद्रा की पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो N अब नए अवतार में आने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट (Mahindra Scorpio N Facelift) को भारत में अगले साल 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह स्कॉर्पियो N का मिड-लाइफ अपडेट होगा और 2026 में लॉन्च होने वाला महिंद्रा का दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट मॉडल होगा। इससे पहले कंपनी XUV 7XO (जो मौजूदा XUV700 का अपडेटेड वर्जन है) को बाजार में उतारने वाली है। स्कॉर्पियो N पहले से ही अपनी मजबूत बॉडी, दमदार इंजन और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। ऐसे में फेसलिफ्ट के साथ इसमें और भी ज्यादा प्रीमियम टच देखने को मिल सकता है।

कुछ ऐसा हो सकता है एक्सटीरियर हाल ही में 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, टेस्ट म्यूल पूरी तरह से कवर था, फिर भी कुछ अहम बदलावों का अंदाजा जरूर लगा है। नए मॉडल में हेडलाइट्स, टेल-लाइट्स और फॉग लैंप्स के डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, SUV में नए ट्रिम एलिमेंट्स और फ्रेश अलॉय व्हील डिजाइन दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अलॉय का साइज मौजूदा 18-इंच जैसा ही रह सकता है।

दमदार होगा एसयूवी का इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, महिंद्रा के हालिया मॉडल्स को देखते हुए इसमें फीचर्स का बड़ा अपडेट मिलना तय माना जा रहा है। उम्मीद है कि मौजूदा 8-इंच टचस्क्रीन की जगह 10.25-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। वहीं, एसयूवी में थ्री-रो सीटिंग लेआउट पहले की तरह बरकरार रहेगा। इसके साथ ही हाल ही में जोड़ा गया ADAS फीचर सेट, 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स भी फेसलिफ्ट मॉडल में जारी रहने की उम्मीद है।