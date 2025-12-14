Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra scorpio n facelift is set to enter the market soon
थोड़ा कर लीजिए इंतजार! जल्द मार्केट में एंट्री करने वाली है नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

थोड़ा कर लीजिए इंतजार! जल्द मार्केट में एंट्री करने वाली है नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

संक्षेप:

महिंद्रा की पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो N अब नए अवतार में आने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Mahindra Scorpio N Facelift को भारत में अगले साल 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है।

Dec 14, 2025 09:41 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Scorpio Narrow

महिंद्रा की पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो N अब नए अवतार में आने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट (Mahindra Scorpio N Facelift) को भारत में अगले साल 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह स्कॉर्पियो N का मिड-लाइफ अपडेट होगा और 2026 में लॉन्च होने वाला महिंद्रा का दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट मॉडल होगा। इससे पहले कंपनी XUV 7XO (जो मौजूदा XUV700 का अपडेटेड वर्जन है) को बाजार में उतारने वाली है। स्कॉर्पियो N पहले से ही अपनी मजबूत बॉडी, दमदार इंजन और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। ऐसे में फेसलिफ्ट के साथ इसमें और भी ज्यादा प्रीमियम टच देखने को मिल सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसा हो सकता है एक्सटीरियर

हाल ही में 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, टेस्ट म्यूल पूरी तरह से कवर था, फिर भी कुछ अहम बदलावों का अंदाजा जरूर लगा है। नए मॉडल में हेडलाइट्स, टेल-लाइट्स और फॉग लैंप्स के डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, SUV में नए ट्रिम एलिमेंट्स और फ्रेश अलॉय व्हील डिजाइन दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अलॉय का साइज मौजूदा 18-इंच जैसा ही रह सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 13.66 - 25.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.25 - 22.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector Facelift

MG Hector Facelift

₹ 14 - 22.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 14 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दमदार होगा एसयूवी का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, महिंद्रा के हालिया मॉडल्स को देखते हुए इसमें फीचर्स का बड़ा अपडेट मिलना तय माना जा रहा है। उम्मीद है कि मौजूदा 8-इंच टचस्क्रीन की जगह 10.25-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। वहीं, एसयूवी में थ्री-रो सीटिंग लेआउट पहले की तरह बरकरार रहेगा। इसके साथ ही हाल ही में जोड़ा गया ADAS फीचर सेट, 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स भी फेसलिफ्ट मॉडल में जारी रहने की उम्मीद है।

mahindra scorpio n 2026

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

मैकेनिकल तौर पर नई स्कॉर्पियो N में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएंगे। जबकि डीजल वैरिएंट में चुनिंदा टॉप वेरिएंट्स पर 4x4 सिस्टम भी मिलेगा। फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत करीब 14 लाख से 26 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।