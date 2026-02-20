रौब वही, लुक नया! नए अदाज में एंट्री करने जा रही महिंद्रा Scorpio N; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
Mahindra Scorpio N Facelift: भारतीय मार्केट में महिंद्रा स्कॉर्पियो N अपने रौब और दम के लिए जाना जाता है। साल 2022 में जब इसका नया जनरेशन मॉडल आया था, तब से ही यह SUV लोगों की फेवरेट बनी हुई है।
भारतीय मार्केट में महिंद्रा स्कॉर्पियो N अपने रौब और दम के लिए जाना जाता है। साल 2022 में जब इसका नया जनरेशन मॉडल आया था, तब से ही यह SUV लोगों की फेवरेट बनी हुई है। दमदार लुक, ऊंची बैठने की पोजिशन और पावरफुल इंजन इसकी पहचान रहे हैं। अब काफी वक्त बाद महिंद्रा इसकी फेसलिफ्ट पर काम कर रही है। बता दें कि 2026 महिंद्रा सकॉर्पियो एन फेसलिफ्ट (Mahindra Scorpio N Facelift) को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बता दें कि इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा भी जा चुका है। माना जा रहा है कि यह अपडेटेड SUV मिड-2026 तक लॉन्च हो सकती है।
लुक में दिखेगा फ्रेश बदलाव
नई सकॉर्पियो N फेसलिफ्ट का रफ-टफ और सीधा-सपाट स्टांस पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि, फ्रंट लुक में नया तड़का जरूर मिलेगा। स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नया ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप्स और नया LED DRL डिजाइन देखने को मिल सकता है। बंपर में भी हल्का-फुल्का बदलाव किया जाएगा, जिससे गाड़ी ज्यादा मॉडर्न लगेगी। साइड से देखने पर नए डिजाइन के बड़े अलॉय व्हील्स नजर आ सकते हैं। हालांकि, गाड़ी के साइज में कोई बदलाव नहीं होगा।
केबिन होगा ज्यादा लग्जरी
अंदर की बात करें तो नई सकॉर्पियो N पहले से ज्यादा प्रीमियम फील दे सकती है। खबरों के मुताबिक, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो ज्यादा स्मार्ट और फास्ट होगा। इसके साथ Harman Kardon साउंड सिस्टम, Dolby Atmos सपोर्ट और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। सबसे खास बात यह हो सकती है कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी मिले, जिसका लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर सीट में मेमोरी फंक्शन और पावर एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं।
नहीं बदलेगा एसयूवी का पावरट्रेन
इंजन के मामले में महिंद्रा कोई बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। नई सकॉर्पियो N फेसलिफ्ट में वही भरोसेमंद 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। डीजल इंजन अलग-अलग वैरिएंट्स में 132bhp से 175bhp तक की पावर देगा। जबकि पेट्रोल इंजन 200bhp की ताकत बनाए रखेगा। गियरबॉक्स ऑप्शन भी पुराने जैसे ही रहेंगे।
