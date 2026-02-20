Hindustan Hindi News
रौब वही, लुक नया! नए अदाज में एंट्री करने जा रही महिंद्रा Scorpio N; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

Feb 20, 2026 04:08 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रौब वही, लुक नया! नए अदाज में एंट्री करने जा रही महिंद्रा Scorpio N; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
भारतीय मार्केट में महिंद्रा स्कॉर्पियो N अपने रौब और दम के लिए जाना जाता है। साल 2022 में जब इसका नया जनरेशन मॉडल आया था, तब से ही यह SUV लोगों की फेवरेट बनी हुई है। दमदार लुक, ऊंची बैठने की पोजिशन और पावरफुल इंजन इसकी पहचान रहे हैं। अब काफी वक्त बाद महिंद्रा इसकी फेसलिफ्ट पर काम कर रही है। बता दें कि 2026 महिंद्रा सकॉर्पियो एन फेसलिफ्ट (Mahindra Scorpio N Facelift) को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बता दें कि इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा भी जा चुका है। माना जा रहा है कि यह अपडेटेड SUV मिड-2026 तक लॉन्च हो सकती है।

लुक में दिखेगा फ्रेश बदलाव

नई सकॉर्पियो N फेसलिफ्ट का रफ-टफ और सीधा-सपाट स्टांस पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि, फ्रंट लुक में नया तड़का जरूर मिलेगा। स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नया ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप्स और नया LED DRL डिजाइन देखने को मिल सकता है। बंपर में भी हल्का-फुल्का बदलाव किया जाएगा, जिससे गाड़ी ज्यादा मॉडर्न लगेगी। साइड से देखने पर नए डिजाइन के बड़े अलॉय व्हील्स नजर आ सकते हैं। हालांकि, गाड़ी के साइज में कोई बदलाव नहीं होगा।

केबिन होगा ज्यादा लग्जरी

अंदर की बात करें तो नई सकॉर्पियो N पहले से ज्यादा प्रीमियम फील दे सकती है। खबरों के मुताबिक, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो ज्यादा स्मार्ट और फास्ट होगा। इसके साथ Harman Kardon साउंड सिस्टम, Dolby Atmos सपोर्ट और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। सबसे खास बात यह हो सकती है कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी मिले, जिसका लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर सीट में मेमोरी फंक्शन और पावर एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं।

नहीं बदलेगा एसयूवी का पावरट्रेन

इंजन के मामले में महिंद्रा कोई बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। नई सकॉर्पियो N फेसलिफ्ट में वही भरोसेमंद 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। डीजल इंजन अलग-अलग वैरिएंट्स में 132bhp से 175bhp तक की पावर देगा। जबकि पेट्रोल इंजन 200bhp की ताकत बनाए रखेगा। गियरबॉक्स ऑप्शन भी पुराने जैसे ही रहेंगे।

Ashutosh Kumar

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

