महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के इंटीरियर का खुलासा, अब इसमें नई स्क्रीन मिलेगी; फीचर्स से भी उठा पर्दा

Jan 28, 2026 02:34 pm IST

देश के SUV सेगमेंट पर राज करने वाली महिंद्रा अब अपनी सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो N का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है। कंपनी 2025 में बोलेरो, बोलेरो नियो के साथ-साथ 2025 थार और XUV700 में XUV7XO के रूप में बड़े अपडेट कर चुकी है। स्कॉर्पियो N के फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल्स को कई बार देखा गया है। इसके एक्सटीरियर में संभावित अपडेट भी देखे गए हैं। हाल ही में इंटीरियर की फोटोज सामने आई हैं, जिसमें महिंद्रा द्वारा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज़ SUV में दिए जा रहे कुछ खास अपडेट दिखाए गए हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज SUV है। एशियाई उपमहाद्वीप और कुछ ग्लोबल मार्केट में एक लोकप्रिय और पसंदीदा नाम है। स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के कगार पर है और इसे कई बार पब्लिक सड़कों पर टेस्ट किया जा रहा है। यह खास टेस्ट म्यूल पूरी तरह से कैमोफ्लेज्ड था, जिससे देखने वालों को बहुत कम डिजाइन डिटेल्स मिल पाईं।

इस टेस्ट म्यूल की हेडलाइट्स मौजूदा मॉडल जैसी ही हैं, जो फाइनल प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन में बदल जाएंगी। इसमें मौजूदा मॉडल जैसे ही बंपर भी लगे थे, जिससे पता चलता है कि यह शुरुआती टेस्टिंग फेज में है। बाहर जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसमें इसके एलॉय व्हील्स का नया डिजाइन, जो अभी भी 18-इंच के हैं और 255-सेक्शन टायरों के साथ हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट फाइनल प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन में एक्सपेक्टेड बदलावों में नई और बड़ी ग्रिल, नई फॉग लाइट्स जिनमें कॉर्नरिंग फंक्शन हो सकता है, LED हेडलाइट्स और LED DRLs, नए फ्रंट और रियर बंपर और रिवाइज्ड LED टेल लाइट सिग्नेचर शामिल हैं। इसमें कलर्स का एक नया सेट भी हो सकता है।